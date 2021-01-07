Путин поздравил россиян с Рождеством Путин подарил церкви Николы на Липне икону 7 января 2021, 09:37 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин, встретивший Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области, поздравил россиян с праздником, а также подарил храму икону «Господь Вседержитель», сообщила пресс-служба Кремля. «Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям. Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения, искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога. Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что глава государства подарил храму икону «Господь Вседержитель». Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной рамой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры. Ранее сообщалось, что Путин, войдя в храм, зажег свечи и приложился к иконе, убранной цветами, затем встал с остальными прихожанами. Температура в храме была такая, что у главы государства, одетого в свитер с высоким горлом и куртку, шел пар изо рта. В сентябре 2016 года Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером, посещали церковь Николы на Липне. Глава государства и председатель правительства приехали вместе на остров Липно, откуда на катере по дельте реки Мста отправились на прогулку по озеру.

Пушков прокомментировал слова «загнанного намертво в одну команду» с Путиным Лукашенко 5 января 2021, 14:19 Текст: Абдулла Шакиров

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «загнан намертво в одну команду» со своим российским коллегой Владимиром Путиным отражает истинные мысли белорусского лидера, считает сенатор Алексей Пушков. «Вот это «нас загнали в одну команду с Путиным» от Александра Лукашенко говорит о многом. Его загнали. Он не хотел, сопротивлялся, подумывал о том, чтобы перейти в другую команду, видел себя рядом с Помпео, Меркель. Но загнали. Против его воли, собственно – добровольно не загоняют. Так что это не оговорка – это отражение подлинных мыслей», – прокомментировал Пушков в своем Telegram-канале. Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду». В ноябре президент Белоруссии со ссылкой на данные КГБ сообщил, что польский премьер Матеуш Моравецкий якобы заявлял, что Путину нужно было «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом. Лукашенко добавил, что не просил руководство России о помощи, Владимир Путин, узнав о происходящем в республике, сам предложил «подставить плечо». Кремль: США устроили беспредел в международной политике 5 января 2021, 13:16

Фото: кадр из видео Соловьёв LIVE/youtube.com

Текст: Ксения Панькова

В международной политике США устроили такой беспредел, что поломали просто все правила, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Как показывает практика, сейчас уже не остается таких «красных линий» вообще. То есть в международной политике, наверное, наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила. Вот все, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно. Это все, все правила сломали. Ну, к сожалению, так», – сказал он в эфире «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости». Также Песков отметил, что США не хотят видеть Россию как равноправного партнера. Оннапомнил слова президента о роли Соглашения о разделе продукции в отношениях стран. «Почему мы белые и пушистые: здесь и он сам исчерпывающе абсолютно объяснил. Вот давайте вспомним. Это был, наверное, 2006 год или 2007 год. СРП, это соглашение о разделе продукции... это широко практикуемая вещь в странах Африки, Азии. Что это означает? Это означает, что крупная международная компания приходит, берет некий ресурс: природный или иной, в основном природный, эксплуатирует его, то есть из этой страны что-нибудь там выкапывает, выкачивает, увозит и отстегивает за это пару процентов. То есть такой классический британский колониализм», – сказал Песков. Он добавил, что эти несколько процентов – это фактически «дикарям бусы». «А вот как раз, когда мои товарищи на мешках ездили на Черкизовский рынок, а я гонял машины, вот тогда и были подписаны такие соглашения СРП. Что произошло потом: потом Россия начала как-то так мужать. Опомнилась, встряхнулась, ну ее Путин просто заставил опомниться и встряхнуться. Это был болезненный процесс», – сказал пресс-секретарь президента. Он напомнил, что Путин остановил войны, призвал к порядку олигархов. «И потом встал вопрос: что ребят, нам бусы-то не нужны. Или мы партнеры, а колониальные соглашения больше не будут работать», – добавил он. По словам Пескова, «именно на таких примерах мы четко видим, когда произошел водораздел». «То есть если вы не хотите быть нашей колонией, вот тогда мы сейчас вам устроим. И вот отсюда произошла такая точка надрыва, такая обозначилась в отношениях. Мы не устраивали их как равноправные партнеры», – заключил представитель Кремля. Ранее пресс-секретарь Песков сообщил, что Кремль пока не планирует контактов с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена. Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного главу Соединенных Штатов с победой на выборах. Бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, что президент Байден будет больше, чем Трамп, говорить о демократии и правах человека в России. Путин обсудил с Меркель совместное производство вакцин от COVID 5 января 2021, 13:22 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что также затрагивался вопрос внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов. Кроме того, главы России и Германии поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками. Ранее Меркель подтвердила заинтересованность в хороших отношениях с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия приветствует любые контакты с представителями ФРГ, поскольку отношения двух стран носят многогранный характер. Путин утвердил порядок действий властей в случае заноса в Россию вирусов 4 января 2021, 18:52 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в связи с заносом и распространением опасных инфекционных заболеваний. «При возникновении угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Роспотребнадзор устанавливает один из трех уровней риска: первый – при выявлении таких заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй – при выявлении единичных случаев и локальных очагов в России, третий – при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов России», – говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Утвержденный порядок определяет действия различных ведомств при каждом из уровней угрозы. Кроме того, он регламентирует создание координационного совета при правительстве по предупреждению угрозы ЧС. Путин поручил представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам 4 января 2021, 12:45

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. «Правительству Российской Федерации... представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Предложения должны представить к 1 февраля 2021 года. В конце года президент Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым отметил необходимость дополнительно рассмотреть возможность индексации пенсий для работающих россиян. До этого Путин заявил, что правительство изучает возможность снять ограничения на индексацию пенсий работающим пенсионерам, однако условием для этого является бюджетная обеспеченность. В середине декабря сообщалось, что депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме намерены возобновить диалог с правительством по вопросу поэтапного возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Лукашенко заявил, что он «намертво загнан» в одну команду с Путиным 5 января 2021, 12:58

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его в политике «загнали уже намертво» в одну команду с российским лидером Владимиром Путиным. «Нас загнали уже намертво в одну команду», – сказал Лукашенко в программе Наили Аскер-Заде «Действующие лица», отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным. Фрагмент интервью показан на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости». Ранее президент России выразил надежду, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно выстроить внутриполитический диалог и решить внутренние вопросы без давления и вмешательства извне. В ноябре Лукашенко со ссылкой на данные КГБ сообщил, что польский премьер Матеуш Моравецкий якобы заявлял, что российскому лидеру Владимиру Путину нужно было «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом. Лидер Белоруссии добавил, что не просил руководство России о помощи, Владимир Путин, узнав о происходящем в республике, сам предложил «подставить плечо». Стали известны планы Путина посетить храм в Рождество 5 января 2021, 15:42

Фото: Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин не откажется от посещения церкви на Рождество, несмотря на эпидемиологическую обстановку, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент не будет изменять традицию. Посетит одну из церквей в регионе», – цитирует издание «Подъем» Пескова. Между тем в Русской православной церкви (РПЦ) сообщили, что прихожане смогут пройти на рождественское патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя только по пригласительным билетам. «Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям», – говорится на сайте РПЦ. Ранее в РПЦ рекомендовали пожилым гражданам не идти в храм в Рождество. Песков прокомментировал слухи о «войне башен» в Кремле 5 января 2021, 14:47 Текст: Абдулла Шакиров

Разговоры о «войне башен» в администрации президента России Владимира Путина являются преувеличением, иногда в Кремле возникают споры и разногласия между представителями различных направлений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это все сильно преувеличено. Существуют, конечно, споры – жаркие споры, жесткие споры. Существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту. Эти споры есть, но это никоим образом не является «войной башен». Это все уже преувеличение», – сказал Песков в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live». Как отметил представитель Кремля, администрация Путина – живой организм, «работающий во имя одной цели – обеспечить работу президента». По его словам, «иногда кому-то не нравится то, что делает другое направление, но это обычный рабочий процесс». Песков предположил, что слухи о «кремлевских башнях» распространяют различные Telegram-каналы. При этом он сообщил, что серьезные люди в Кремле даже не читают такие сообщения. Ранее Песков ответил на слухи про «бункер» Путина, сказав, что «все умозаключения о какой-то конспирации – ерунда». Путин поручил разработать стратегию цифровой трансформации 4 января 2021, 13:49 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил до 1 июля разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации и принять меры по стимулированию инвестиционной деятельности по внедрению отечественного софта. «Правительству Российской Федерации ... разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их «цифровой зрелости», предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, а также обеспечить реализацию этих стратегий и внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Срок исполнения поручения – 1 июля 2021 года. Кроме того, Путин поручил правительству до 1 мая «принять меры (в том числе налоговые), направленные на стимулирование инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного интеллекта». Также президент поручил до 1 июля внести изменения в законодательство для развития телемедицины. «Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: развитие применения телемедицинских технологий; расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями и бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме», – говорится в сообщении. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. В ОП оценили поручения Путина по поддержке людей с инвалидностью 4 января 2021, 20:20 Текст: Абдулла Шакиров

Значимость поручений президента России Владимира Путина по поддержке людей с инвалидностью сложно переоценить, заявила секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, в него вошли предложения членов ОП – председателя комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Дианы Гурцкой и ее первого заместителя Сергея Бурлакова, сообщается на сайте ОП. «Президент сформировал перечень конкретных поручений, направленных на поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья. Сложно переоценить значимость такого внимания к проблемам граждан с инвалидностью. Общественная палата России как всегда не остается в стороне и с готовностью приступает к реализации поручений. Мы горды тем доверием, которое нам оказывают общество и государство, и постараемся предпринять все усилия для развития доступной среды и инклюзивных практик. Надеемся, в этой работе нам окажет помощь все гражданское общество – потребуются не только оценка существующей социальной инфраструктуры, но и предложения по ее улучшению», – прокомментировала Михеева. В списке озвученных членами ОП инициатив – поощрение творческих людей с инвалидностью, совершенствование дистанционного доступа инвалидов к банковским услугам, защита их от мошенников в финансовой сфере, создание условий для регулярного участия детей с ограниченными возможностями здоровья в сменах ведущих российских детских центров и лагерей. Признательность президенту за особое внимание решению проблем людей с инвалидностью выразила также Гурцкая, отметив, что Путин на встрече с инвалидами внимательно выслушал все предложения. «Есть огромное количество исполнителей, художников, актеров, которые пользуются заслуженной популярностью и несут свет своего творчества людям. Им тяжелее, чем другим, состояться в профессии, и их поощрение станет весомой поддержкой. Ведь нематериальное поощрение играет не менее важную роль, чем финансовая помощь или социальная поддержка», – сказала член ОП. Гурцкая также подчеркнула, что банковский сектор сегодня является одним из лидеров по удовлетворенности инвалидов доступностью получаемых услуг, однако ряд вопросов остается нерешенным, в частности защита от мошенников, создание института финансового защитника и использование биометрических данных и электронных подписей. «Первые два предложения должны повысить защищенность инвалидов в финансовой сфере, третье направлено на облегчение процесса взаимодействия инвалидов и банков. Владимир Владимирович поддержал наши предложения, свидетельством чему стали выпущенные поручения», – сообщила она. Ранее Путин дал поручения по поддержке инвалидов по итогам встречи с ними и с представителями общественных организаций 3 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. Путин озвучил название фонда помощи нуждающимся в лекарствах детям 5 января 2021, 17:13 Текст: Абдулла Шакиров

Проект указа о создании фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями подготовлен, он получит название «Круг добра», сообщил президент России Владимир Путин. «У меня на столе лежит проект указа о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд «Круг добра», – передает ТАСС слова президента. Как отметил глава государства, фонд будет пополняться средствами от повышения с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц для граждан, получающих свыше 5 млн рублей в год. Повышение ставки позволит получить дополнительно около 60 млрд рублей, подчеркнул Путин. Напомним, в июне президент дал поручение о создании фонда для нуждающихся в лекарствах детей. В апреле из резервного фонда правительства было выделено более 273 млн рублей на не зарегистрированный в России препарат пэгаспаргаза для детей с тяжелой патологией. В Госдуме объяснили необходимость поручений президента по поддержке людей с инвалидностью 4 января 2021, 19:45 Текст: Олег Исайченко

«Создание доступной среды, получение второго бесплатного высшего образования, а также развитие занятости – вот главные темы, которые обсуждались на встрече с президентом», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Так он прокомментировал перечень поручений президента правительству по итогам встречи с представителями общественных организаций инвалидов. «Прежде всего президент подтвердил преемственность тех задач, которые были поставлены после ратификации конвенции ООН о правах инвалидов – это создание доступной среды. Требования по безбарьерности должны быть незыблемыми, потому что только они могут быть основой для дальнейшей социализации людей с инвалидностью», – заявил председатель Всероссийского общества инвалидов, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Он также отметил, что в ходе встречи обсуждался вопрос реализации механизма «регуляторной гильотины» – масштабного пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат. В результате были отменены некоторые требования по доступности среды и объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов. В связи с этим президент поручил привлечь во все рабочие комиссии при правительстве и общественные организации инвалидов для обсуждения возникших в связи с этим проблем. Второй важный вопрос, по мнению Терентьева, касается занятости и трудоустройства инвалидов. «В жизни человека случаются разные обстоятельства, когда он по воле случая или по заболеванию становится инвалидом, уже получив высшее образование, получив профессию. Но с учетом инвалидности, он не может работать по этой профессии. И тогда важно, чтобы у такого человека была возможность еще раз получить профессиональное образование с учетом той инвалидности, которая у него есть. Мы видим, что президент поручил правительству проработать этот вопрос», – подчеркнул собеседник. «Третий важный вопрос – занятость. Речь идет о блоке поручений президента, связанных с поддержкой предприятий, которые трудоустраивают людей с инвалидностью сверх квоты, – отметил Терентьев. – Сейчас в рамках системы квотирования каждое предприятие должно выделить определенный процент мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Но представители общественных организаций предложили выработать дополнительные меры поддержки тех предприятий, которые трудоустраивают инвалидов сверх квоты. Мы с правительством будем внимательно заниматься этой темой». Ранее президент России Владимир Путин дал поручения по поддержке инвалидов по итогам встречи с ними и с представителями общественных организаций 3 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. В частности, поручено принять меры по недопущению отмены обязательных требований доступности объектов и услуг для инвалидов. Все возможности должны сохраняться даже при снижении избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности. Также при участии общественников нужно разработать упрощенный порядок первичного освидетельствования для установления инвалидности и изменения индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. Правила должны действовать на период ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Срок исполнения поручений - до 1 февраля 2021 года. Помимо этого, в документ включен еще ряд поручений, направленных на облегчение жизни граждан с инвалидностью и поддержку их начинаний в профессиональной деятельности и спорте. Путин сказал, чем руководствуется в решениях по Сирии 6 января 2021, 20:43 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин заявил, что при принятии решений на сирийском направлении руководствуется интересами российского государства, а не личными симпатиями и антипатиями. «При принятии решений подобного рода, я имею в виду сейчас не перелет, конечно, а решения на сирийском направлении, я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства», – сказал российский лидер в интервью для фильма Евгения Поддубного, передает РИА «Новости». По словам Путина, практика последних лет показала, что те решения были правильными. «Мы тогда чувствовали, что нарастает террористическая угроза с территории Сирии, поскольку бандформирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии», – пояснил он. Несмотря на то, что «профессиональные бандформирования разгромлены», с территорий, которые остаются под контролем террористов, до сих пор исходит угроза, подчеркнул президент. Напомним, 30 декабря террористы атаковали автобус с мирными гражданами на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира, в результате погибли 28 человек, еще 13 получили ранения. Боевики сожгли транспортное средство и скрылись в Сирийской пустыне в районе Эт-Танф. Днем ранее трое российских военных полицейских, обеспечивавших «безопасность вывода турецкого наблюдательного поста» у населенного пункта Трумба в «юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб» в Сирии, получили легкие ранения при обстреле боевиками БТР-82А. Путин поручил рассмотреть вопрос о сертификатах для привившихся от COVID-19 4 января 2021, 13:14 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для прошедших вакцинацию от коронавируса. «Правительству Российской Федерации ... рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Доклад должен быть представлен до 20 января 2021 года. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. С 1 января россияне, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг. Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID-19. Песков назвал Путина хорошим человеком 5 января 2021, 13:02 Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина хорошим человеком, который не может совершить преступления, которые ему приписывают. Во время интервью «Соловьев Live» на канале в YouTube Песков утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина хорошим человеком: «Да», передает РИА «Новости». На вопрос о том, может ли Путин, по его мнению, совершить преступления, в которых его обвиняют, Песков ответил: «Нет». Он также добавил, что если бы гипотетически допускал такое, то не работал бы на своем посту. Пресс-секретарь президента отметил, что Путин живет на работе с маленькими пятиминутками на обычную жизнь. По его словам, он бы так не смог, это мало кто может. «Это уже смысл жизни», – подчеркнул Песков. Сам представитель Кремля сообщил, что у него практически не существует выходных. «Если нет командировок, если нет каких-то кризисных ситуаций, тогда да, воскресенье выходной день», – рассказал он. Что касается президента, то в целом у него все дни рабочие, «понимание дня недели и времени практически отсутствует». При этом Песков заявил, что считает себя счастливым. По его словам, дом является крепостью. «Дом у меня такой мини-парламент, поскольку у нас много детей, у нас там свои парламентские фракции, столкновения интересов. Выполняешь роль медиатора, на тебя оказывают давление, кто-то тебе угрожает, кто-то пытается тебя подкупить, то есть у меня там вся палитра жизни», – добавил пресс-секретарь президента. Вместе с тем он отметил, что несмотря на это, это дом, который полон любви, и это счастье. «А работа она очень интересная, уникальная», – заявил представитель Кремля. Ранее Песков заявил, что в жизни Путина нет почти никакой завесы тайны, однако он предпочитает не раскрывать публично часть информации о своей частной жизни.