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Эксперт: Противники ввода российских миротворцев в Казахстан плюют на закон
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«Эти оппозиционеры сидят на поводке из денег и грантов и не могут не подписывать то, что им присылают», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя заявление либеральной интеллигенции, представители которой собирают подписи против участия России в событиях в Казахстане.
«Такие люди давно не думают о действительно либеральных ценностях, равно как и о логике, которой нужно следовать, чтобы отстаивать их. Они плюют на закон, хотя, наоборот, должны с точки зрения демократии уважать его», – отметил эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.
«Завтра им пришлют вообще любую петицию, и они подпишут ее, даже не читая и не разбираясь, – считает собеседник. – И дело даже не в том, что это похоже на письма времен Майдана на Украине. На мой взгляд, есть группа людей, которые сидят в определенной «сетке». Ее администратору от руководства приходит какой-нибудь текст, которой затем рассылается широкому кругу лиц: 50, 70, а то и 100 адресов».
По мнению специалиста, либералы просто «подмахнули» повестке, тогда как заявление, которое они поддержали, не составлялось ими лично. Следовательно, оно может не отражать их реальную позицию. «Ну и самое главное – под этим документом фактически нет электронных подписей», – обратил внимание Баширов.
«При всем этом интересно, что с юридической точки зрения все обстоит чисто. Смотрите: есть Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Казахстан, Россия и еще несколько стран. Мандат ОДКБ предполагает взаимопомощь в трех случаях. Первый вариант – если есть внешняя военная агрессия, второй – террористическая атака, с которой власти страны не могут справиться сами, третий – крупная природная катастрофа», – рассказал политолог.
«Президент Казахстана Токаев обратился к ОДКБ исходя из второго пункта мандата. Это подтверждается тем, что уже есть сведения о 13 убитых силовиках, причем двое из них обезглавлены. Плюс захвачены и сожжены ряд зданий органов власти, а также оружейные арсеналы. Все это – откровенно террористическая угроза, на помощь с устранением которой Казахстан может рассчитывать», – заключил он, добавив, что «Россия никуда не вводит свои войска», но лишь присоединяется к миротворческой миссии.
В четверг утром на сайте радиостанции «Эхо Москвы» появилось заявление «Конгресса интеллигенции», который выступил против «силового вмешательства России в события в Казахстане» (по линии ОДКБ). Обращение подписали несколько десятков человек, включая телеведущего Владимира Познера, писателя Дмитрия Быкова и ряд других общественных и политических деятелей.
Накануне вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц ОДКБ. Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.
В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.
Утром в Казахстан в рамках прибыла российская часть миротворческого контингента. В нее вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, заявил секретариат организации. «Передовые подразделения уже приступили к выполнению поставленных задач», – подчеркнули в секретариате ОДКБ.
Очевидцы сообщили о начале боев в Алма-Ате
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В Алма-Ате в Казахстане, где проводится антитеррористическая операция, начались бои, слышны, предположительно, автоматные очереди, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.
В городе «идет перестрелка». По словам очевидцев, «протестующие вооружены – теперь уже не дубинами и камнями, а автоматами», сообщает Sputnik в Telegram.
Агентство KazTAG сообщает, что «силовики приступают к активной фазе зачистки Алм-Аты от преступных элементов». Жителей города «предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц», передает РИА «Новости».
Власти Алма-Аты опровергли информацию об ожидаемых перебоях с водой и электричеством. Департамент полиции Алма-Аты сообщил, что работает в штатном режиме, информация о мародерстве на квартиры и дома горожан и что служба «102» не реагирует на сигналы – не соответствует действительности.
Комендатура Алма-Аты опровергла информацию о захвате террористами военного института сухопутных войск. Комендатура призвала жителей города «сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности». Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, говорит о серьезной подготовке за рубежом, заявили в комендатуре.
На ТРЦ MEGA Park в Алма-Ате напали мародеры, но охране удалось их сдержать и отбить нападение, передает Sputnik.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане
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В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ от России вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, заявил секретариат организации.
Уточняется, что российскую часть контингента направили в Казахстан самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.
Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.
«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», – передает сообщение РИА «Новости
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Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Стало известно о решении направить в Казахстан спецназ ВДВ России
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СМИ, комментируя решение ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, сообщили, что от России команду получили рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ.
Группы от второй и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа также «находятся в повышенной готовности», их «может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не пришел», передает РЕН ТВ.
«Авиагруппа под Казахстан формируется на аэродромах Кубинка и Чкаловский. В нее войдут несколько пассажирских самолетов, а также грузовые Ил-76 и Ан-124», – говорится в сообщении.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Протестующие в Алма-Ате обезглавили тела двоих сотрудников полиции
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В Алма-Ате обезглавленными найдены тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибли 13 силовиков, сообщили в комендатуре города.
«Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами», – передает слова представителя ведомства РИА «Новости».
Ранее сообщалось о 12 погибших силовиках. До этого стало известно, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.
Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Погребинский рассказал о сходстве майданных технологий в Казахстане и на Украине
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Массовые беспорядки в Казахстане готовились извне, видна серьезная подготовка и сходство с технологиями майдана на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Он уверен, что к происходящему в Казахстане причастны страны Запада.
«Беспорядки в Казахстане – это отчасти приговор правящему режиму, которому не удалось в согласии с обществом найти компромисс между разными группами влияния. Это дало возможность внешним силам спровоцировать беспорядки. Для меня нет никакого сомнения, что была внешняя организация», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Организаторы беспорядков «работали глубоко, в регионах», добавил эксперт. По его словам, происходящее в Казахстане во многом схоже с тем, что происходило на Украине во времена оранжевых революций и противостояний на Майдане Незалежности в Киеве, например, переход силовиков на сторону протестующих. «Беспорядки не могли произойти ни с того ни с сего. Ясно, что была координация, проведены подготовительные элементы, которые позволили так быстро захватить в Алма-Ате здание мэрии. Это типичная технология майдана, когда девушки дарят цветочки силовикам, а затем все кричат «полиция с народом», – добавил политолог.
Погребинский сомневается, что координация беспорядков ведется с территории Украины, как об этом заявил бывший казахский министр, а ныне один из главных оппозиционеров Мухтар Аблязов, которого видели не только в Киеве, но и в Лондоне. «У нас обосновывались оппозиционеры из Узбекистана и из Казахстана тоже. Естественно, они работали с проевропейскими и проамериканскими структурами. Они заключают союзы против России, против режима Назарбаева. Но я не верю, чтобы Украина, как государство, могла стоять за беспорядками в Казахстане. Эти люди просто могут чувствовать себя комфортно на Украине, им могли даже помогать, но это все мелочи по сравнению с помощью со стороны Запада», – считает Погребинский, добавив, что в Казахстане работает множество структур, которые в России получают статус иноагентов.
Между тем в Казахстане накопилось много поводов для конфликта, отметил собеседник. «В стране происходит война между кланами, эти недовольства бродят там постоянно. На склоне режима Назарбаева активность работы с общественным мнением и социальными элементами спала и я не удивлен, что новая власть не смогла взять ситуацию под контроль», – считает Погребинский.
В Казахстане с начала года продолжаются массовые беспорядки. В нескольких регионах введен режим ЧП, но властям пока не удается взять ситуацию под полный контроль. Среди прочего президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Кроме того, он опроверг слухи о своем бегстве из страны и возглавил Совет безопасности Казахстана, сместив с этого поста Нурсултана Назарбаева. Эту должность бывший президент занимал с 1991 года. В среду вечером участники протестов попытались снести памятник Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области.
На площади в Алма-Ате началась перестрелка
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Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты в Казахстане, сообщают информационные агентства.
В городе «силовые ведомства и военные» совместно проводят «масштабную зачистку от мародеров и зачинщиков погромов», передает «МИР 24».
«На площади (Республики) идет перестрелка», – сообщает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
В сообщении говорится, что до того, как началась стрельба «военные заставили мирных жителей отойти на расстояние 100 метров». Пространство вокруг площади «полностью контролируется военными», которые «заняли удобные позиции, чтобы не дать преступникам прорваться к акимату или резиденции президента». Перед этим сообщалось, что «раздалось около 10 выстрелов, но стреляли не силовики».
На площади Республики находится «около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками окружили по периметру площадь». В центре площади – «около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
При освобождении аэропорта Алма-Аты от погромщиков погибли военные
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В ходе антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты в Казахстане погибли двое военных, сообщают СМИ.
Об этом сообщает Zakon.kz. Кроме того, пресс-служба МВД республики подтвердила сообщения СМИ, что прежде в разных районах Казахстана «от рук бесчинствующей толпы» пострадали 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, «погибли восемь», передает РИА «Новости».
Участники беспорядков, используя «камни, арматуры, биты, зажигательные смеси», атаковали «объекты государственного управления, жизнеобеспечения, здравоохранения, торговли, общепита и банковских услуг», а также транспорт «органов правопорядка, здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан». Кроме того, погромщики мешали госпитализации пациентов в медицинские учреждения.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта.
Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы».
Токаев отметил, что речь идет уже не об «угрозе», а о «подрыве целостности государства», «нападении на граждан», которые «просят» его «как главу государства в срочном порядке оказать им помощь». По словам Токаева, обращение к ОДКБ является абсолютно уместным и своевременным, передает ТАСС со ссылкой на «Хабар-24».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров и генерал-майор ВВС Казахстана призвал ОДКБ ввести войска на территорию страны. Токаев назвал беспорядки в Казахстане «внешней агрессией».
Правоохранители Алма-Аты заявили о ликвидации десятков нападавших на отделы полиции
Десятки нападавших были ликвидированы при попытке штурма здания полиции в Алма-Ате прошлой ночью, заявила официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек в эфире телеканала «Хабар 24».
«Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», – передает ее слова ТАСС.
Кроме того, жителей нескольких улиц города просят не выходить из дома, передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
«По месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция», – заявила Азирбек.
Ранее утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
Опубликовано видео из разгромленного аэропорта Алма-Аты
В соцсетях опубликовали видеозаписи, снятые на территории аэропорта Алма-Аты, разгромленного участниками беспорядков в Казахстане.
Как передает РЕН ТВ, комментируя видео, «протестующие учинили на прилегающей к воздушной гавани территории форменный разгром». Указывается, что участники беспорядков «в прямом смысле слова разгромили территорию и сожгли огромное количество автомобилей», на парковке «до сих пор горят подожженные митингующими автомобили».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
ОДКБ решила направить в Казахстан миротворцев
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян сообщил, что контингент ОДКБ вводится в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится, что решение принято «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности». Направить миротворческие силы решено в ответ на обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету» Казахстана, «вызванной, в том числе, вмешательством извне».
Пашинян на 2022 год назначен председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Напомним, Токаев сообщил, что обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Он назвал беспорядки в Казахстане «внешней агрессией».
Журналисту в Алма-Ате посоветовали скрывать гражданство России
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Корреспонденту из Москвы Владимиру Ворсобину настоятельно рекомендовали в готовящейся к новым беспорядкам Алма-Ате не говорить, что он русский, обещая неприятности.
«В городе снова нет ни одного полицейского, ситуация, похоже, вернулась к тому, что было вчера, если не считать одной неприятной детали. Мне тут настоятельно рекомендуют не говорить, что я русский из России. Мол, теперь могут быть неприятности. Рекомендуют говорить, что я местный», – написал корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин в репортаже из Алма-Аты.
По его словам, о том, что беспорядки закончились, говорить еще рано. Журналист сообщает о залитых кровью окрестностях сожженной администрации города, россыпи гильз, неизвестном количестве погибших и снайперах на крыше резиденции Назарбаева.
«Ночная мясорубка отправила в больницы сотни людей. Количество трупов неизвестно до сих пор, но, как мне сказал один из участников событий, только из его села пропали без вести четыре человека. Бой произошел у резиденции, когда часть оставшихся верными присяге полицейских отстреливалась до конца. Тут же ночью подъехали армейские части и начали обстреливать собравшихся на площади. Как уверяют уцелевшие, несколько снайперов было на крыше резиденции. Это противостояние закончилось опять-таки ничьей. Армейские части уехали, а резиденция и все близлежащие здания остались в руках бунтовщиков», – пишет корреспондент.
На подступах к городу и в Алма-Ате бунтовщики установили блокпосты с вооруженными пистолетами и автоматами людьми. Ворсобин уточняет, что блокпосты созданы сразу же после объявления президентом Казахстана о просьбе введения войск ОДКБ.
«Митингующие теперь заявляют, что они готовы сражаться с иноземцами до последней капли крови. По крайней мере, они так говорят. Кроме того, протестующие вернулись на площадь и снова возводят баррикады, жгут костры и, похоже, сооружают уже стационарный майдан. Сейчас они пригнали пожарную машину (трофей) и через ее громкоговоритель объясняют собравшимся «политику партии». Говорят, что в регионах грядет восстание, что они не одни и что нужно просто выстоять», – пишет корреспондент.
Ранее сообщалось, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.
Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Погромщики вернулись на площадь Республики в Алма-Ате
На площади Республики в Алма-Ате вновь собираются погромщики, между тем алматинцам рассылают СМС-уведомления о проведении в городе антитеррористической операции.
«Там (на площади Республики – прим. ВЗГЛЯД) сейчас находится порядка 200–250 человек. Они постепенно подтягиваются на площадь. Полиции и военных пока нет», – передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
Кроме того, сообщается, что в Казахстане зимние каникулы школьников продлили до 17 января. В вузах и колледжах каникулы продлены до 24 января.
Ранее утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Китай оценил ситуацию в Казахстане
В МИД Китая считают ситуацию в Казахстане внутренним делом страны и надеются на скорое урегулирование, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Китайская сторона считает, что происходящее в Казахстане является внутренним делом страны. Уверены, что власти смогут надлежащим образом решить проблему», – передает его слова РИА «Новости».
Дипломат добавил, что Пекин надеется, что «ситуация как можно скорее стабилизируется и общественный порядок будет восстановлен».
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай и Казахстан являются дружественными соседями и стратегическими партнерами.
Однако представитель китайского МИДа не стал прямо комментировать отправку в Казахстан миротворческого контингента ОДКБ. Он лишь повторил, что Пекин надеется на скорейшую стабилизацию обстановки.
Ранее сообщалось, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.
Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы«. Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
США осудили насилие в Казахстане
Госдепартамент США осуждает акты насилия и уничтожения собственности в Казахстане, сообщил представитель ведомства Нед Прайс.
Прайс сказал, что Казахстан – «ценный партнер» США, Вашингтон «внимательно отслеживает ситуацию» в этой стране. Госдеп призвал «к сдержанности как власти, так и протестующих» и попросил «казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, в том числе и путем восстановления услуг интернета». США считают, что «все стороны» должны «найти мирное разрешение ситуации с чрезвычайным положением», передает РИА «Новости».
Напомним, Европейский союз призвал руководство Казахстана уважать право на мирный протест. При этом ЕС заявил, что демонстранты также не должны прибегать к насилию. Власти Казахстана считают, что страна столкнулась с «вторжением бандформирований», подготовленных за рубежом. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.