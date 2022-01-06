Эксперт: Противники ввода российских миротворцев в Казахстан плюют на закон

«Эти оппозиционеры сидят на поводке из денег и грантов и не могут не подписывать то, что им присылают», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя заявление либеральной интеллигенции, представители которой собирают подписи против участия России в событиях в Казахстане.

«Такие люди давно не думают о действительно либеральных ценностях, равно как и о логике, которой нужно следовать, чтобы отстаивать их. Они плюют на закон, хотя, наоборот, должны с точки зрения демократии уважать его», – отметил эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.

«Завтра им пришлют вообще любую петицию, и они подпишут ее, даже не читая и не разбираясь, – считает собеседник. – И дело даже не в том, что это похоже на письма времен Майдана на Украине. На мой взгляд, есть группа людей, которые сидят в определенной «сетке». Ее администратору от руководства приходит какой-нибудь текст, которой затем рассылается широкому кругу лиц: 50, 70, а то и 100 адресов».

По мнению специалиста, либералы просто «подмахнули» повестке, тогда как заявление, которое они поддержали, не составлялось ими лично. Следовательно, оно может не отражать их реальную позицию. «Ну и самое главное – под этим документом фактически нет электронных подписей», – обратил внимание Баширов.

«При всем этом интересно, что с юридической точки зрения все обстоит чисто. Смотрите: есть Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Казахстан, Россия и еще несколько стран. Мандат ОДКБ предполагает взаимопомощь в трех случаях. Первый вариант – если есть внешняя военная агрессия, второй – террористическая атака, с которой власти страны не могут справиться сами, третий – крупная природная катастрофа», – рассказал политолог.

«Президент Казахстана Токаев обратился к ОДКБ исходя из второго пункта мандата. Это подтверждается тем, что уже есть сведения о 13 убитых силовиках, причем двое из них обезглавлены. Плюс захвачены и сожжены ряд зданий органов власти, а также оружейные арсеналы. Все это – откровенно террористическая угроза, на помощь с устранением которой Казахстан может рассчитывать», – заключил он, добавив, что «Россия никуда не вводит свои войска», но лишь присоединяется к миротворческой миссии.

В четверг утром на сайте радиостанции «Эхо Москвы» появилось заявление «Конгресса интеллигенции», который выступил против «силового вмешательства России в события в Казахстане» (по линии ОДКБ). Обращение подписали несколько десятков человек, включая телеведущего Владимира Познера, писателя Дмитрия Быкова и ряд других общественных и политических деятелей.

Накануне вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц ОДКБ. Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.

В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.

Утром в Казахстан в рамках прибыла российская часть миротворческого контингента. В нее вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, заявил секретариат организации. «Передовые подразделения уже приступили к выполнению поставленных задач», – подчеркнули в секретариате ОДКБ.