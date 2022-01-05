На месте похищения убитой девочки в Костроме создали стихийный мемориал

Жители Костромской области создали стихийный мемориал на месте похищения пятилетней девочки, которая была похищена педофилами и зверски убита, сообщила руководитель регионального центра развития добровольческой деятельности области Наталья Кунгурцева.

«Сегодня такой мемориал уже создан на месте похищения. С самого утра неравнодушные граждане приносят к нему цветы и игрушки», – приводит ТАСС слова Кунгурцевой.

Мемориал создан у входа в культурный центр «Россия», местные жители и участники поисковой операции приходят к нему, чтобы почтить память девочки.

Напомним, во вторник девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей ее мать, чтобы «посмотреть на елку». Там ее схватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее двое подозреваемых были задержаны. СМИ сообщили, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу. Они завели ребенка «в общежитие, где сначала изнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений».

Жители Костромы потребовали выдать им задержанных по делу об убийстве девочки.