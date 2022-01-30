|
|
Медсестры в США заработали 1,5 млн долларов на продаже свидетельств о прививках
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Нью-Йорке задержаны медсестры Жюли ДеВуоно и Марисса Уррао, которых подозревают в продаже непривитым пациентам свидетельств о вакцинации от коронавируса, сообщают СМИ.
Как предполагает следствие, работницы детской поликлиники получали деньги за то, что вносили имена клиентов в базу данных штата о вакцинациях. Внести имя взрослого стоило 220 долларов, ребенка – 85 долларов. В ходе обыска у них нашли 900 тыс. долларов наличными. Записи свидетельствуют, что с ноября по январь они заработали 1,5 млн долларов. Женщины были разоблачены при продаже свидетельств полицейским под прикрытием, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.
Напомним, в декабре полиция штата Нью-Йорк открыла расследование после появления информации о том, что сеть медицинских учреждений, предположительно, мошенническим путем получила вакцины от нового коронавируса и предлагала их частным лицам.
Мясников назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как укрепить иммунитет, а также назвал вакцинацию самым эффективным методом борьбы с коронавирусом.
«Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи», – сказал медик в эфире канала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Эксперт сообщил, что есть продукты, уменьшающие процессы воспаления в организме, которые снижают C-реактивный белок. По словам Мясникова, именно орехи возглавляют этот список.
Орехи могут быть полезны и по другим критериям: снизить «плохой» холестерин, стать профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
При этом наиболее эффективной защитой от коронавируса остается только вакцина, отметил Мясников.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала данные по числу смертей в 2021 году.
В ЮАР обнаружили новый опасный для людей коронавирус
|
|
Ученые выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS – может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, что делает NeoCov опасным для человека, пишут исследователи в статье на bioRxiv.
«Один из ближайших родственников вируса MERS-CoV для проникновения в клетки легких летучих мышей использует рецептор ACE2. Появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека, причем на него не будут действовать антитела от MERS-CoV и SARS-CoV-2», – приводит текст публикации ТАСС.
Пандемия COVID-19 заставила ученых активно исследовать историю происхождения SARS-CoV-2, а также искать другие опасные коронавирусы животных, способные заражать человека. Оказалось, что подобные патогены присутствуют в популяциях летучих мышей и других диких животных в России, США, Камбодже, Швейцарии и других странах. Если контакты между человеком и дикими животными станут чаще, могут начаться новые пандемии, связанные с коронавирусами.
Биологи под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня открыли еще одного кандидата на роль возбудителя новой эпидемии при изучении коронавирусов, поражающих южноафриканских летучих мышей. Речь о необычном вирусе NeoCov, одном из близких родственников вируса MERS-CoV – возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Как и SARS-CoV-2, возбудитель ближневосточной лихорадки поражает легкие человека, однако он проникает в их клетки, используя рецептор DPP4, а не ACE2, как коронавирус нового типа.
Биологи предполагали, что NeoCov проникает в клетки летучих мышей аналогичным образом. Однако опыты с культурами его частиц показали, что это не так. Патоген атаковал клетки легких через белковые рецепторы ACE2, что сближает его с SARS-CoV-2 и похожими на него коронавирусами.
Это открытие заставило ученых детально исследовать структуру частиц NeoCov и попытатьсяпонять, могут ли они связываться с человеческой версией белка ACE2. Оказалось, что пока вирус не может этого делать. Однако если в его геноме появится одна точечная мутация, новая разновидность NeoCov сможет заражать и человеческие клетки.
NeoCov соединяется с ACE2 не тем путем, как это делают возбудитель COVID-19, а также другие коронавирусы. Поэтому на вирус не действуют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, способные подавлять ближневосточную лихорадку MERS. Это, как считают ученые, может сделать патоген особенно опасным при его возможном проникновении в человеческие популяции.
Следует добавить, что статья, о которой рассказывается в этой новости, представляет собой так называемый препринт. Это означает, что ее не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.
Напомним, в прошлую среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности появления новых штаммов коронавируса. Так, в начале января на юге Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями. При этом в России обнаруженный во Франции новый штамм не выявлялся.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы «приходящие и уходящие» симптомы омикрона
При заражении штаммом коронавируса «омикрон» у пациентов поражается вестибулярная система и возникает общая слабость в организме, что приводит к появлению «уходящих и приходящих» симптомов болезни.
Пациенты жалуются на звон в ушах, головокружение, напряжение в глазных яблоках, снижение слуха и апатию.
«Они могут приходить и уходить в течение дня. Если они постоянны или очень интенсивны, вам следует сообщить об этом своему лечащему врачу», – передает телеканал «Звезда» со ссылкой на NHS.
-
Среди характерных симптомов омикрона врачи называют астению и головную боль. Специалист также предупредила, что результатом вирусных инфекций часто становится обострение хронических заболеваний у человека.
Сразу после выздоровления возвращаться к привычному образу жизни нельзя, так как недомогание и ряд симптомов сохранятся еще некоторое время.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
Скабеева и Попов из-за COVID провели прямой эфир программы «60 минут» из дома
Ведущие программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева и Евгений Попов заразились коронавирусом, им пришлось провести передачу в прямом эфире из дома, находясь на самоизоляции.
«То, что сейчас происходит в эфире # 60минут – это нечто невероятное! Горжусь нашей телепрограммой. Так, наверное, еще точно никто в мире не пробовал! Если коротко: у меня – положительный тест. Сегодня пришел еще и Женин положительный тест! А программа выходит в прямом эфире! Эфир дискуссионной общественно-политической программы из самоизоляции! Вау!», – написала Ольга Скабеева в Telegram.
«60 минут» – общественно - политическое ток-шоу, выходящее по будням с 12 сентября 2016 года. Ведущие программы – супружеская пара: Евгений Попов и Ольга Скабеева.
Ранее за сутки в России госпитализировали 12,8 тыс. человек с коронавирусом.
Москвичам разрешили открывать и закрывать больничные по ОРВИ дистанционно
|
|
Москвичи с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача, дистанционно открыть и закрыть больничный, заявили в оперштабе Москвы со ссылкой на указ мэра и приказ департамента здравоохранения города.
В Москве продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Для того, чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, приняты указ мэра и соответствующий приказ депздрава Москвы, согласно которым в столице посещение медорганизаций для открытия и закрытия больничных листов стало необязательным.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать аудиоконсультации и дистанционную выдачу больничных пациентам с ОРВИ без посещения поликлиники. Новые правила вступят в силу с 28 января, передает оперштаб Москвы в Telegram.
«Если вы почувствовали у себя симптомы ОРВИ, теперь есть несколько вариантов действий: прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через приложение или сайт «ЕМИАС.ИНФО» или портал mos.ru», – заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Для того, чтобы дистанционно получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный необходимо заполнить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru.
«По итогу заявки с вами свяжется врач, проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрыть больничный также можно будет дистанционно без посещения поликлиники. Врач свяжется с вами и уточнит самочувствие, после этого закроет больничный», – уточнила заммэра.
При этом, если требуется очная консультация врача, а посещение поликлиники затруднительно в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, можно вызвать врача на дом, позвонив на линию «122».
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что на штамм коронавируса «омикрон» в Москве приходится около 80% выявленных случаев COVID.
Между тем в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Центре Гамалеи предупредили о новых мутациях вируса после «омикрона»
|
|
Новый коронавирус, вероятно, продолжит эволюционировать, поэтому штамм «омикрон» не будет последним, предположил заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Сергей Альховский.
«Сейчас появляются мнения о том, что с «омикроном» мы, в принципе, должны пандемию закончить. Но мы видим, что COVID, в общем-то, приобретает все свойства, которые характерны другим коронавирусам сезонным. В принципе, это связано и со снижением активности сывороток, формирующимся генетическим разнообразием, с накаливанием мутаций между разными вирусами. Глядя на все эти тренды, конечно, мы не можем сказать, что с «омикроном» все закончится. Скорее всего, этот вирус будет продолжать свою эволюцию, формировать новые и новые генотипы», – передает ТАСС его слова.
Ученый высказал предположение на онлайн-собрании Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Омикрон»: молекулярно-биологические особенности, эпидемиология, перспективы диагностики и терапии».
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока официально не выявили в 11 российских регионах, а также в Ненецком автономном округе и Новосибирской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Голикова: Рост смертности в 2021 году связан с избыточной смертностью от COVID-19
Прирост смертности, зафиксированный в 2021 году, объясняется избыточной смертностью от коронавируса – смертность от этого заболевания не регистрировалась четыре месяца 2020 года. Об этом заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что уже в декабре прошлого года смертность снизилась по сравнению с тем же периодом 2020 года.
«По официальным данным Росстата, смертность в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 11,4%, в целом за 2021 год смертность возросла на 15,9%, при этом прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года», – приводит ее слова РИА «Новости».
По данным Росстата, показатель смертности в декабре 2021 года по сравнению с 2020 снизился и от болезней системы кровообращения – на 1%, от новообразований – на 3,7%, от болезней эндокринной системы и из-за нарушения обмена веществ – на 14,6%, туберкулеза всех форм – на 8,9%, ВИЧ – на 8,5%, а также по внешним причинам – на 0,9%.
В целом, смертность в России за 27 дней января 2022 года снизилась на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году и на 17,3% по сравнению с декабрем 2020 года.
Отмечается, что без учета смертей от коронавируса, смертность в России в 2021 году снизилась на 1,02%. «В том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральном округах», – сказала Голикова.
Коронавирус в декабре 2021 года стал основной причиной 49 122 смертей в России, при этом в 4 732 случаях это требует дополнительного подтверждения, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.
В 1000 случаях в 2021 году коронавирус основной причиной смерти не был, но повлиял на ухудшение состояния здоровья. У 4 508 умерших коронавирус был выявлен, но не оказал значимого влияния на наступление смерти.
По данным оперштаба по борьбе с вирусом в России, в декабре в стране умерли 33 288 человек. Расхождение с данными Росстата объясняется тем, что штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус был основной и подтвержденной причиной смерти.
Напомним, в 2021 году выявили новый штамм коронавируса «омикрон». Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
Медведев объяснил отсутствие локдауна на фоне «омикрона»
|
|
Локдаун был необходим на первой стадии пандемии коронавируса, однако сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в нем нет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил в интервью РИА «Новости» и другим ведущим российским СМИ, что если бы «удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер», потому что он живет только в человеческой среде, но сделать это невозможно: во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а во-вторых – по социальным причинам.
По его словам, в начале пандемии тотальный карантин был оправдан, так как еще не было понимания, «что это такое и как с этим бороться», не было вакцин и соответствующих технологий.
«Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен. Но все-таки коек-то не хватало, это понятно. И поэтому локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль», – отметил Медведев.
Однако в новых реалиях такая мера будет оправданной только при появлении нового крайне опасного высокопатогенного варианта, «такой опасный, что опаснее некуда». В этом случае «приходится объявлять о том, что вешается замок, но я надеюсь, что этого не произойдет», добавил замглавы Совбеза.
Медведев выразил надежду, что ситуация будет развиваться «в другом направлении».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия избежала абсурда в борьбе с пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Италии выявили новую разновидность коронавируса
Вакцинация от коронавируса будет проводиться раз в год, а о штамме «омикрон» будут в будущем говорить как о сезонном заболевании, заявил директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя.
«Вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил нам оказаться в стадии, когда игра почти завершена. Но нам нужно сделать вещи – распространить вакцины по миру, начиная с Африки, где с этим есть сложности, и приводить вакцины в соответствие с новым и возможным будущими штаммами, чтобы в итоге прийти к одной дозе вакцины в год», – заявил эксперт журналистам, передает РИА «Новости».
Также он рассказал, что итальянские специалисты выявили месяц назад новую разновидность коронавируса – «омикрон-2», но тревожить общественность заявлением об открытии не стали, так как этот вариант похож на штамм «омикрон-1».
«Эта мутация, омикрон, все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания», – заявил директор «Спалланцани».
-
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
Число заболевших COVID детей за две недели в России выросло в 14 раз
Число заболевших COVID-19 детей за последние две недели в России выросло примерно в 14 раз, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы очень четко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост составил за две недели примерно 14 раз, растет число госпитализаций», – приводит слова Руженцовой ТАСС.
Комментируя ситуацию с коронавирусом в России, она предположила, что вызванная «омикроном» волна будет не такой продолжительной, как предыдущие.
Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что дети заражаются «омикрон» в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса.
Как рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, штамм «омикрон» у детей начинается стереотипно, но нередко поражает и бронхи, из-за чего может потребоваться госпитализация ребенка, в том числе в реанимацию. В свою очередь кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов назвал группу риска среди детей из-за распространения штамма «омикрон».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Производитель виски Johnnie Walker пожаловался на истощение запасов
Из-за высокого спроса в период распространения коронавируса запасы алкоголя Diageo истощились, сообщила британская компания, которая является одним из крупнейших в мире производителей алкогольной продукции.
Diageo выпускает алкоголь под брендами Johnnie Walker, Guinness, White Horse, Crown Royal, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Gordon's и другими. Так, запасы виски Crown Royal, Lagavulin и текилы Don Julio подходят к концу. Поясняется, что для возобновления продаж ряда марок понадобится несколько лет, поскольку срок выдержки довольно долог, пишут «Ведомости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил, что употребление алкоголя может снизить иммунитет и сделать человека более уязвимым к заболеваниям, включая коронавирусную инфекцию.
За сутки в России госпитализировали 14,5 тыс. человек с коронавирусом
|
|
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 14570 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 14570 человек, на 3,7% больше по сравнению с 28 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 113 122 случая заболевания, в целом в России выявлено 11 615 779 случаев коронавируса в 85 регионах.
За сутки в связи с выздоровлением выписано 30 010 человек, на 1,7% больше по сравнению с 28 января. За это же время подтверждено 668 смертей.
За весь период зафиксировано 330 111 летальных исходов, выздоровели 10 189 207 человек.
-
В Москве за сутки выявлено 26 488 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 14 939, в Московской области – 10 725.
Накануне в России за сутки госпитализировали 14046 человек с коронавирусом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
За сутки в России госпитализировали 12,8 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 807, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12 807 человек, на 4,8% больше по сравнению с 26 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 88 816 случаев заболевания, всего в России выявлено 11 404 617 случаев коронавируса в 85 регионах.
За сутки в связи с выздоровлением выписано 29 754 человека, на 5,5% больше по сравнению с 26 января. За это же время подтверждено 665 смертей.
В Москве выявлено 26 586 случаев COVID, Санкт-Петербурге – 11 808, в Московской области – 7182.
Накануне в России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ученые назвали новую особенность «скрытого» омикрона
Подтип BA.2 омикрон-штамма коронавируса, названный «скрытым омикроном», имеет более высокие темпы распространения по сравнению с подтипом BA.1, следует из данных агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).
«Теперь мы знаем, что BA.2 имеет повышенную скорость распространения. Эта картина наблюдается во всех регионах Англии. Мы также выяснили, что у BA.2 несколько выше частота повторных случаев заражения, чем у BA.2», – приводит РИА «Новости» комментарий главного медицинского советника UKHSA Сьюзен Хопкинс.
Британские ученые отмечают, что эффективность вакцин против новой разновидности омикрона на том же уровне, что и против BA.1.
-
На прошлой неделе UKHSA выделило новую разновидность «омикрона» BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют «скрытым», так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. При этом ПЦР-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.
Ранее стало известно, что итальянские специалисты выявили месяц назад новую разновидность коронавируса – «омикрон-2», но тревожить общественность заявлением об открытии не стали, так как этот вариант похож на штамм «омикрон-1».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Обнаруженный у летучих мышей в ЮАР вирус NeoCov не передался человеку
Среди жителей Южно-Африканской Республики пока не выявлено случаев заболевания, вызванного коронавирусом летучих мышей NeoCov, сообщили в Министерстве здравоохранения ЮАР.
«Подобных заболевших в стране нет. Последние научные исследования говорят о том, что данный вирус, имеющийся у летучих мышей, не преодолел межвидового барьера и не попал в человеческий организм», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что поступили сообщения о предварительных выводах китайских ученых. Они выяснили, что найденный у летучих мышей в ЮАР коронавирус NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS, который может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2. По мнению заведующего лабораторией биотехнологии Центра им. Гамалеи Сергея Альховского, выступавшего на собрании научного совета РАН, опасность NeoCov пока с трудом поддается оценке.
При этом в научных кругах ЮАР убеждены, что данная разновидность была обнаружена в 2017 году при исследовании образцов тканей летучих мышей, взятых в предыдущие пять лет на севере и юго-востоке республики. Речь идет о млекопитающих семейства гладконосых, принадлежащих к роду Neorimicia. Этот же вирус был выявлен у летучих мышей в Уганде и других странах Африки.
Сотрудник одной из научных лабораторий ЮАР отметил, что пока NeoCov не приобрел способности заражать человеческий организм, однако необходим плотный и постоянный мониторинг, чтобы мировая наука была готова к подобному сценарию. «Мы ведем наблюдение за летучими мышами для прогнозирования следующей передачи потенциально смертельного коронавируса от этих млекопитающих человеку. Считается, что геном коронавируса, вызвавшего нынешнюю пандемию COVID-19, имеет составные части, близкие летучим мышам и панголинам», – рассказал он.
Ранее ученые выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS – может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, что делает NeoCov опасным для человека.