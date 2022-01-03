Политолог: Коммюнике «ядерной пятерки» – база для диалога России и США

«Декларация «ядерной пятерки» является базой для запланированных нескольких раундов переговоров Москвы с США и НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны.

«Важное, но довольно общее по содержанию коммюнике является призывом к началу диалога для изменения траектории развития мировой политики, находящейся в эскалационном пике. Главное, будет ли эта декларация иметь какие-то значимые последствия», – пояснил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По его словам, первым этапом должно стать обсуждение лидерами всех пяти стран шагов к укреплению стратегической стабильности. «Меры могут включать в себя повышение транспарентности развития вооруженных сил каждой из стран, прежде всего – их ядерного компонента, создание новых коммуникативных каналов и снижение уровня боеготовности СЯС», – подчеркнул эксперт.

Аналитик допустил подключение в будущем к существующему формату других стран – для развития инициативы. «Успех в осуществлении заложенных в коммюнике идей будет почти целиком зависеть от того, насколько Западу и России удастся вовлечь Китай в этот дискурс. Непонятно, готов ли Пекин к конкретизации указанных в декларации тезисов, особенно – применительно к его собственному ядерному арсеналу», – резюмировал собеседник.

В понедельник лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Документ опубликован на сайте Кремля.

В заявлении стороны подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, страны намерены укреплять меры по предотвращению непреднамеренного применения ядерных вооружений и считают первоочередным недопущение войны между ядерными странами.

Отмечается, что пять ядерных стран «считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». «Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», – говорится в тексте.

Заявление было подготовлено по российской инициативе, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей. Его обнародование предполагалось осуществить в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия», – уточнила дипломат.

Захарова добавила, что документ «пятерки» дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США (в Совместном заявлении президентов от 16 июня 2021 года) и КНР (в заявлении от 28 июня 2021 года к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве).

Ранее МИД РФ распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря.

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