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Политолог: Коммюнике «ядерной пятерки» – база для диалога России и США
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«Декларация «ядерной пятерки» является базой для запланированных нескольких раундов переговоров Москвы с США и НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны.
«Важное, но довольно общее по содержанию коммюнике является призывом к началу диалога для изменения траектории развития мировой политики, находящейся в эскалационном пике. Главное, будет ли эта декларация иметь какие-то значимые последствия», – пояснил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
По его словам, первым этапом должно стать обсуждение лидерами всех пяти стран шагов к укреплению стратегической стабильности. «Меры могут включать в себя повышение транспарентности развития вооруженных сил каждой из стран, прежде всего – их ядерного компонента, создание новых коммуникативных каналов и снижение уровня боеготовности СЯС», – подчеркнул эксперт.
Аналитик допустил подключение в будущем к существующему формату других стран – для развития инициативы. «Успех в осуществлении заложенных в коммюнике идей будет почти целиком зависеть от того, насколько Западу и России удастся вовлечь Китай в этот дискурс. Непонятно, готов ли Пекин к конкретизации указанных в декларации тезисов, особенно – применительно к его собственному ядерному арсеналу», – резюмировал собеседник.
В понедельник лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Документ опубликован на сайте Кремля.
В заявлении стороны подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, страны намерены укреплять меры по предотвращению непреднамеренного применения ядерных вооружений и считают первоочередным недопущение войны между ядерными странами.
Отмечается, что пять ядерных стран «считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». «Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», – говорится в тексте.
Заявление было подготовлено по российской инициативе, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей. Его обнародование предполагалось осуществить в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия», – уточнила дипломат.
Захарова добавила, что документ «пятерки» дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США (в Совместном заявлении президентов от 16 июня 2021 года) и КНР (в заявлении от 28 июня 2021 года к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве).
Ранее МИД РФ распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря.
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В Китае предсказали уничтожение Россией F-35 в случае их атаки с Черного моря
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Если американские истребители F-35 атакуют Россию с Черного моря, их ждет «большой сюрприз», заявил обозреватель китайского портала Sohu.
Указывается, что США и НАТО продолжают концентрировать войска, в том числе у южных рубежей России, но в Крыму их ждет встреча с модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2 – улучшенной ПВО, которая оснащена многофункциональной радиолокационной станцией и системой обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе.
Как подчеркнул автор материала, С-300ПМ-2 сможет найти истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 км и запустить по ним ракеты, так что едва F-35 «нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что с Черного моря США и НАТО могут нанести удары по многим важным городам, но российская сеть ПВО, состоящая из С-300, С-400 и С-500, заставит силы Запада одуматься и воздержаться от провокаций.
Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что, несмотря на множество технических недостатков, истребители F-35 способны нести тактическую термоядерную бомбу B-61-12.
В Германии заявили об обиде на Байдена из-за Путина
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В немецких СМИ и политических кругах усиливается критика США – так Европа выражает обиду из-за диалога Джо Байдена с Владимиром Путиным без участия Берлина и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в ЕС предложили объединиться вокруг Германии и обойтись без помощи США.
«Риторика немецкой прессы действительно меняется – слышен возмутительный тон в адрес США. СМИ пишут, что Байден сошел с ума или ослеп. Поворот Берлина в сторону эмансипации вызван тем, что Вашингтон пренебрегает европейской позицией в вопросах экономики и безопасности», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, Берлин и Брюссель обиделись из-за того, что Байден начал вести диалог с Путиным без участия Европы. «Брюссель боится, что Европу заставят сесть за стол переговоров с Путиным после того, как главные вопросы уже будут решены. Ситуация вынуждает Европу предупреждать: пусть США готовы пойти на мир с Россией, но мы этого делать не будем», – указал эксперт.
Кроме того, напомнил аналитик, Прибалтика и Польша постоянно обращаются к Берлину с запросами о поддержке и с призывами снова надеть «мундир лидера» Европы. «Само по себе возрождение национального самосознания, лидерства и самостоятельности – это хорошо, но если только это будет осуществлено не за счет России», – подчеркнул собеседник.
Рар также выразил уверенность в том, что в будущем по-настоящему суверенная Европа пойдет на сближение с Россией. «Но при Шольце этого не будет – слишком сильны сейчас либеральные позиции в Германии. Я не исключаю, что сейчас он ведет закрытые консультации с Вашингтоном», – отметил эксперт.
«Кроме того, европейские правящие элиты и их информационные сателлиты, в том числе такие трансатлантисты, как Франкенберг из Frankfurter Algemeine Zeitung, не хотят полной независимости Германии от США», – добавил аналитик.
«Германия не против того, чтобы американские ракеты с ядерными боеголовками и дальше находились на немецкой территории и чтобы США продолжали руководить оборонными вопросами Европы», – указал собеседник.
Ранее обозреватель Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг заявил, что Европе следует объединиться вокруг Германии, поскольку доверие к США подорвано. Эксперт отметил, что в 2021 году произошли штурм Капитолия и вывод войск стран НАТО из Афганистана. В результате авторитет США оказался подорван как во внутриполитической, так и во внешнеполитической сфере, передает РИА «Новости».
«Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света», причем такой запрос есть и от республиканцев, и от демократов, считает Франкенберг. Приход к власти в США Джо Байдена не избавил мир от сомнений в надежности Вашингтона, уверен автор.
Также Франкенберг напомнил о соперничестве США с Россией и Китаем и обвинил в воинственности Москву и Пекин. По его словам, Европа не хочет противостояния с Россией и не желает быть раздавленной в столкновении США с Китаем.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что одним из самых главных успехов российской внешней политики в 2021 году стало возобновление переговорного процесса с Соединенными Штатами.
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В США предложили исключить страны Балтии из НАТО ради сделки с Россией
США могут пожертвовать странами Балтии ради стратегического соглашения с Россией, пишет американский аналитик Дэвид Пайн с своей статье для издания The National Interest.
В публикации эксперт предупредил об одном из возможных сценариев развития событий после того, как президент России Владимир Путин потребовал вывода иностранных войск с территорий стран – членов НАТО в Восточной Европе, а также предоставления гарантий дальнейшего нерасширения альянса, сообщает Газета.ru.
Публицист допускает, что это может заставить США исключить из НАТО Литву, Латвию и Эстонию.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Захарова рассказала о расходах Британии на дестабилизацию ситуации в России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лондон выделил более 1,3 млрд рублей на трансформацию курса России в нужном Британии направлении. Документы с описанием проектов, направленных на «раскачивание» России, опубликованы на специализирующемся на расследованиях сайте Underside.
«В архивах Underside – десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей «черной бухгалтерией». Цифры поражают воображение – более 1,3 млрд рублей выделено (на период с 2020 по 2023 год) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них – на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении», – написала она в своем телеграм-канале.
Захарова добавила, что «как минимум с октября 2020 года действует грантовое соглашение между британским правительством и иноагентским комитетом «Гражданское содействие» (организация признана иноагентом), который функционирует при поддержке ликвидированного недавно решением суда «Мемориала» (организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России). Вдумайтесь в эти цифры – 227 млн рублей из британского бюджета тратятся на «развитие гражданского общества в России». Упор на гендеры во всех их проявлениях, гражданских феминисток и... «актуализацию маскулинности».
«Еще целый кластер проектов – с ценником в 880 млн рублей – запущен для создания «пробританской прослойки» среди интеллектуальной элиты России. Недорого, кстати, Лондон оценил эту самую «пробританскую прослойку». Могли бы и раскошелиться – эта прослойка любит лакшери. Здесь, среди прочего, программа Chevening (поиск талантливой молодежи у нас в стране и ее «обучение» в британских образовательных учреждениях)», – написала она.
Захарова подчеркнула, что «британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране. Как иначе объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлеченности в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряженности и поляризацию общества».
Представитель российского МИДа указала, что «выход у британского внешнеполитического ведомства один – публично заявить, что все это фейк и деза («хайли лайкли», конечно)».
«Британцам необходимо напомнить о статье VI Заключительного акта СБСЕ («Невмешательство во внутренние дела»)?» – поинтересовалась в заключении Захарова.
Ранее Захарова заявила, что финансирование российских некоммерческих организаций Великобританией, которое описано в обнародованном плане работы британского посольства в Москве, является целенаправленной стратегией вмешательства во внутренние дела России.
Стал известен приказ находящимся в Эстонии британским военным
Находящимся в Эстонии около границы с Россией британским военным приказали имитировать активность, утверждает осведомленный источник Mirror.
По словам источника издания, 20 декабря во время посещения командующим вооруженными силами Соединенного Королевства адмиралом Тони Радакином ангара с вооружениями британские солдаты должны были притвориться, что занимаются техосмотром бронетехники. В частности, военнослужащим приказали открыть все люки и запустить двигатели машин, а также принести руководства по эксплуатации. Собеседник издания назвал случившееся «чушью», отметив, что такое происходит при каждом посещении части командованием, передает РИА «Новости».
«Как сообщил источник Sunday Mirror, высшее руководство хотело показать начальнику штаба обороны, что войска, участвовавшие в операции «Кабрит» в Эстонии, не сбавляют темп к Рождеству», – говорится в статье. В материале уточняется, что возле российской границы в Эстонии сосредоточено более 900 британских военных.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о расходах Британии на дестабилизацию ситуации в России. Напомним также, в декабре британцы высмеяли поездку главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс на танке в Эстонии.
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Пушков назвал цель публикации списка антироссийских санкций
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Сенатор Алексей Пушков считает, что публикация списка санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности.
«Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Угрозы т.н. «адских санкций» вместо предоставления гарантий России – верное средство срыва переговоров», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее группа из 20 бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США обратились к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать список санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Французы восхитились новогодним обращением Путина
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Читатели французской газеты Le Figaro обсудили новогоднее обращение президента России Владимира Путина.
Внимание пользователей привлекла фраза о твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан. Комментаторы решили, что у Путина есть основания делать подобные заявления, передает РИА «Новости».
«Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны. <...> Во Франции об этом можно только мечтать», – считает Dany vda.
«Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства», – отметил Omar Trecoul.
Кто-то выразил надежду, что глава США Джо Байден воспримет всерьез предупреждения России об «адекватных военно-технических мерах» в ответ на действия США и НАТО.
«НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие», – убеждена Yolanta.
Напомним, президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту.
В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности». Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По информации Кремля, Джо Байден пригрозил «масштабными санкциями» из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин ответил, что это будет крупной ошибкой.
В 2021 году новогоднее обращение Путина во второй раз побило рекорд по продолжительности: оно продлилось шесть минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.
Французы решили потеснить российские танки в Индии
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Французская компания Nexter изучает варианты возможной поставки Индии танков Leclerc вместо российских «Армат», говорится в документах, опубликованных Национальным собранием Франции.
Власти Индии официально возобновили программу по военно-техническому обновлению «Боевые машины будущего» (Future Ready Combat Vehicle, FRCV). Целью программы декларируется «приобретение современных боевых танков для замены устаревших T-72 и бронетехники для командования, инженеров, мобильной артиллерии и противовоздушной обороны».
В рамках этой программы Нью-Дели направил запросы производителям танков «Армата», американского M1 Abrams, немецкого Leopard 2, южнокорейского K2, турецкого Atalay, сербского M-84, украинского T-84, итальянского Ariete, израильского Merkava, британского Challenger GB и французского Leclerc. Нью-Дели планирует приобрести 1770 машин и передачу технологий, которые позволят производить танки в Индии.
«Кажется, танк Leclerc с массой всего 55 тонн, хорошей подвижностью, двигателем мощностью 1500 л.с. и превосходной системой стрельбы имеет наибольшие шансы», – указывается в переписке депутата Национального собрания Франции Николя Дюпон-Эньян с министерством обороны страны.
Первые танки должны быть приняты на вооружение уже в 2030 году. В Nexter указали, что вместе со своим немецким партнером – компанией Krauss Maffei Wegmann – анализируют свои возможности, отвечающие требованиям Индии, в том числе – по поводу синергии в производстве машин.
В минобороны признали, что «стратегические перспективы» сотрудничества с Индией «многообещающие», но также подчеркнули, что процедуры, относящиеся к индийским программам перевооружения, «часто бывают долгими и сложными».
В конце прошлого месяца стало известно, что Россия предложила Индии разработать новый основной боевой танк на базе универсальной платформы «Армата», об этом сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.
«Индийским партнерам были предложены новые направления работы, в том числе и создание по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы «Армата», тем более, учитывая, что индийские военные планируют развернуть работу по созданию нового основного боевого танка», – цитирует РИА «Новости» Решетникову.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин осуществил свой первый с начала пандемии зарубежный визит, и им оказалась поездка в Индию. В центре визита были традиционно – поставки российских вооружений.
Месяцем ранее в Индию начались поставки зенитных ракетных комплексов С-400, но другие оружейные сделки застопорились. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит на высшем уровне поможет российской «оборонке».
Добавим, что Франция не впервые «выбивает» Россию с индийского рынка – в 2019 года Нью-Дели купил французские истребители Rafale вместо российских Су-30МКИ.
Economic Times писал в этой связи, что способность длительного барражирования французских самолетов в 1,5 раза превышает показатель Су-30МКИ. Кроме того, в материале указывалось, что дальность полета Rafale – от 780 до 1 тыс. 55 км, а у Су-30МКИ она составляет 400–550 км.
Французские истребители могут совершать пять боевых полетов за день, а российские – три, говорилось в материале. При этом ET признало, что Rafale гораздо дороже, чем Су-30МКИ.
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Американцы заговорили о переезде в Россию из-за «разрушения» США
Пользователи соцсети Twitter ярко отреагировали на заметку британской The Telegraph о миграции белых медведей с территории США в РФ из-за изменения климата, допустив возможность переезда в Россию, «если Америку продолжат рушить катастрофы».
Многие из ответивших посетовали на недостаточные усилия человечества по борьбе с глобальным потеплением, из-за которого животные меняют место обитания. Однако нашлись и те, кто поддержал выбор медведей, передает РИА «Новости».
«Если Америку продолжат рушить катастрофы, мы скоро можем к ним присоединиться», – написали в комментариях.
«Даже белые медведи бегут в Россию», – отметил репортер CNBC Фил ЛеБо.
«Готов поспорить, многие американцы мечтают сделать то же самое», – выразил уверенность читатель.
«Они знают что-то, чего не знаем мы», – считает житель Аляски.
«Мне кажется, в России как раз климат не меняется», – отметил другой читатель.
«Тут можно было бы придумать много смешных шуток, но новость-то вообще не смешная», – подытожили в комментариях.
Накануне из публикации Washington Post стало известно, что 46% американцев недовольны состоянием демократии в США. Напомним, 25 декабря минувшего года президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми в преддверии Рождества. В ноябре 2021 года рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд.
Экс-послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России
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Группа из 20 бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США обратились к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать список санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Заявление опубликовано на сайте Атлантического совета – американского аналитического цена, основанного при НАТО в 1961 году. В нем сообщается, что заявление подписали более 20 человек, в том числе бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и политолог Фрэнсис Фукуяма, известный как автор книги «Конец истории», передает РИА «Новости».
«Мы полагаем, что США должны... повлиять на расчеты Кремля относительно потерь и выгод, прежде чем российское руководство остановится на варианте военной эскалации. Этот ответ должен включать список основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину», – говорится в заявлении.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Известно, в частности, что Путин объяснил Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.
Некоторые западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля», а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии. В Италии отметили уверенную позицию российского лидера в этом разговоре.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Байден выразил надежду на прогресс в переговорах с Россией
Президент США Джо Байден по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил об ожиданиях прогресса от предстоящих раундов переговоров.
«Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс», – приводит слова Байдена РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Он подчеркнул, что заявил о серьезных санкциях в случае обострения ситуации вокруг Украины. «Мы увеличим присутствие в Европе с союзниками по НАТО», – заявил Байден.
По словам Байдена, в ходе предстоящих раундов переговоров стороны обсудят взаимные обеспокоенности. В ответ на вопрос о том, «могут ли для России последовать санкции, если войска РФ останутся на границе», Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.
Ранее в Госдепе заявили о готовности к содержательному диалогу с Россией.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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В Госдепе заявили о готовности к содержательному диалогу с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в телефонной беседе обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом предстоящие контакты с Россией. Пресс-служба Госдепа отметила, что в НАТО готовы к содержательному диалогу с Москвой и при этом альянс един в вопросе «сдерживания агрессии против Украины».
В сообщении Госдепа говорится, что Блинкен поговорил со Столтенбергом о предстоящем взаимодействии с Москвой в рамках Совета Россия – НАТО и диалога по стратегической стабильности между США и Россией, альянс «готов к содержательному диалогу и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины», передает ТАСС.
Столтенберг написал в Twitter, что он поговорил с Блинкеном «о важности деэскалации значительной российской военной мощи на и около Украины». По его словам, «НАТО выступает единым фронтом, мы готовы к диалогу в рамках Совета НАТО – Россия, который пройдет 12 января».
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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Пушков объяснил нежелание Байдена вводить санкции против России
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У США не останется политических и экономических рычагов давления на Россию в случае введения жестких санкций, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Дело не в том, что [президент США Джо] Байден не готов вводить новые санкции против России, дело в том, что он дальновиднее своей администрации. У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил [президент РФ Владимир] Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть», – написал он в Telegram.
Сенатор отметил, что при вводе США «адских» санкций, положение России будет усложнено, но это «даст ей полную свободу рук».
«Именно этого не хочет дать Москве Байден, опасающийся перехода к использованию военных рычагов», – заключил парламентарий.
30 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
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Коронавирус подорвал военную мощь Эстонии
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Силы обороны Эстонии столкнулись со сложностями в получении в срок заказанных вооружений из-за мировых проблем в цепочках поставок на фоне коронавируса, сообщил директор Центра государственных оборонных инвестиций Магнус-Валдемар Саар.
Саар сообщил, что «в случае сроков поставок крупнокалиберных боеприпасов мы раньше говорили о 12, может быть, о 18 месяцах, а теперь они приблизились к двум годам», передает в Telegram канал Sputnik «Ближнее зарубежье» со ссылкой на ERR.
Кроме того, цены на закупленное вооружение постоянно растут: «Все компоненты дорожают. Есть проблемы с доступностью металлов, а также многих компонентов, производимых в Азии. На транспортном рынке очень сложная ситуация. Цены на доставку из Азии выросли в несколько раз».
Также проблемы возникают и со строительством объектов военной инфраструктуры, в том числе зданий в военном городке в Тапе, а также в Эмари, Йыхви и Таллине. Глава сметного отдела строительной компании Revin Grupp Микк Ялак сообщил, что цены на вентиляцию и электричество выросли почти на 100%, передает ТАСС.
В общей сложности объем заказов Центра оборонных инвестиций оценивается в 250 млн евро, при этом сроки поставок сдвигаются для заказов на сумму порядка 20 млн евро.
Ранее коронавирус сорвал график производства самолетов F-35.
Стало известно о намерении Байдена провести разговор с Зеленским
Президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил представитель Белого дома.
«Президент Байден планирует в воскресенье поговорить по телефону с президентом Украины Зеленским, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, а также обсудить подготовку к предстоящим дипломатическим контактам в целях содействия деэскалации ситуации в регионе», – передает ТАСС слова чиновника со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Ранее в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассчитывал, что «как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским». Этого не произошло.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.