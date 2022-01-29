|
|
ВМФ России перенес район учений в интересах ирландских рыбаков
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Принято решение перенести район предстоящих учений ВМФ России в Атлантике, чтобы не мешать деятельности ирландских рыбаков, сообщил посол в Ирландии Юрий Филатов.
Как сообщил Филатов, подобное решение министр обороны России Сергей Шойгу принял после «просьбы правительства Ирландии, а также обращений ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии». Учения решено перенести «за пределы исключительной экономической зоны Ирландии». Учения переносятся, чтобы «не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла». Филатов подчеркнул, что учения проводятся в соответствии с международным правом и не угрожают Ирландии, передает РИА «Новости».
Напомним, учения состоятся 3–8 февраля. Филатов заявлял, что «такие учения проводятся более или менее в этих районах Атлантики не первый год на протяжении очень длительного времени и причем проводят их не только Россия, но и другие страны». Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувен заявил Филатову, что российские военные учения у берегов Ирландии не приветствуются.
Ирландские рыболовы и члены правительства страны заявляли, что опасаются потенциального ущерба для морской флоры и фауны в связи с проведением учений. Состоялась встреча между послом и представителями ирландской ассоциации южных и западных производителей рыбы. Глава ассоциации Брэндан Берн сообщил, что было достигнуто понимание, «открывающее путь для сосуществования морских учений и рыболовного флота».
ЕС счел необоснованными ответные санкции России
Решение Москвы расширить список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, является необоснованным, заявила внешнеполитическая служба ЕС.
ЕС выразил «сожаление» по поводу решения России «о запрете въезда в неустановленному числу представителей государств-членов и учреждений ЕС». По мнению европейской стороны, данный шаг «лишен какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию». Подчеркивается, что решение Москвы «подогревает атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации», передает РИА «Новости».
Напомним, российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России. Ответные меры коснулись руководителей европейских ЧВК, а также представителей силовых структур.
США заявили о намерении снизить промышленный потенциал России и разорить банки
|
|
Сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл заявил, что санкции, которые США могут ввести против России, не направлены «против обычных российских потребителей», хотя должны «сократить производственные мощности» России.
Харрелл сказал, что «не может анонсировать все шаги». «Намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.
Он заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины санкции должны привести к «непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов» и «спровоцировать отток капитала, инфляцию», разорение банков. Кроме того, могут быть введены «широкие экспортные ограничения». Они должны вызвать «ослабление российского промышленного потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе». По мнению Харрелла, ЕС примет аналогичные шаги.
Источники Reuters сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность ограничить поставки компьютерных чипов в Россию, для чего проводятся консультации с представителями Южной Кореи и тайваньской администрации.
Напомним, Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что CША не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России Владимира Путина в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Познер прокомментировал обострение отношений с Западом
|
|
Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что такого накала отношений между Россией и Западом, какой существует в данный момент, не было ни во время холодной войны, ни во время карибского кризиса.
Познер написал на своем сайте, что в данный момент происходит «невероятное, небывалое обострение отношений России с Западом, прежде всего с Соединенными Штатами, потому что это единственная страна, которая в данном случае имеет значение».
«Можно смело сказать, никого не обижая, что ни у одной из западноевропейских стран нет внешней политики. Она не существует. Есть американская политика, американский гегемон, который дает указания. Есть разные страны, которые высказывают желание, чтобы было так или эдак, но все-таки определяющим во всем этом деле являются Соединенные Штаты», – констатировал журналист.
По его мнению, подобного не было даже в годы холодной войны и во время карибского кризиса.
Он напомнил, что в 1961 году «хватило ума как у Хрущева, так и у Кеннеди, чтобы договориться», и «американцы тихо, без того, чтобы даже об этом объявить, убрали свои ракеты из Турции, ну как бы не потеряв лица, а мы развернули свои корабли и к неудовольствию Фиделя Кастро все это убрали, и мир был спасен».
«Это был единственный момент, когда запахло войной по-настоящему. Поэтому я говорю, что сегодня момент уникальный, потому что запахло войной (...) Речь не идет о войне между Россией и Соединенными Штатами, но речь идет о локальной европейской войне. Это очень неприятно», – добавил Познер.
По его словам, в США по телевидению «разговор только о том, что мы собираемся вторгнуться в Украину». При этом «российское руководство понимает, что вторжение с нашей стороны в Украину для нас крайне невыгодно». «Во-первых, это колоссальная потеря лица в мире. Во-вторых, это потеря многих наших людей, потому что сегодня украинская армия – это не армия 14-го года, это совершенно другая армия, и будет много убитых. В-третьих, потому что оккупировать Украину это надо много людей и будет партизанская война. Опять же будут большие потери. Мы ничего не выигрываем в результате такой войны, ровным счетом», – отметил он.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем западного обывателя пугают «возрождением СССР» и как Россия вернет США и НАТО к исполнению старых договоров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинцы вышли на митинг против «войны с Россией»
|
|
В Киеве прошел митинг у стен Верховной Рады с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией.
Организаторы акции заявили, что на фоне риторики властей о «возможной российской агрессии» напуганные украинцы начали скупать продукты в магазинах, а пожилые люди стали жаловаться на плохое самочувствие, передает издание «Вести.ua».
«Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?», – обратились к Зеленскому митингующие.
Также участники акции держали в руках баннеры с фразами в адрес Зеленского: «Хватит мямлить» и «Прекрати издеваться над народом».
Ранее Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4–5 млрд долларов.
Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В акватории ЕС зафиксировали резкое увеличение числа танкеров с СПГ
|
|
В акватории стран Евросоюза (ЕС) союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), сообщают СМИ.
Газета Nikkei проанализировала спутниковые данные и обнаружили, что в акватории стран ЕС значительно увеличилось число танкеров, перевозящих СПГ: в январе 2021 года в этом районе находились 24 танкера, а в нынешнем январе их в среднем насчитывалось уже 40, передает ТАСС.
Кроме того, более 20 судов, которые в ноябре 2020 года доставляли СПГ в азиатском регионе, в январе 2022 года были замечены на маршрутах между Европой и Ближним Востоком или Северной Америкой.
Напомним, в конце декабря сообщалось, что за несколько дней число танкеров с сжиженным природным газом, которые направлены из США в Европу, выросло на треть. До этого на фоне роста цен на газ танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. В субботу Газпром заявил о 41% растраченного Европой газа из подземных хранилищ.
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским
|
|
Президент России Владимир Путин не планирует отдельные двусторонние встречи с другими лидерами – гостями открытия Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц. Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется», – передает ТАСС его слова.
При этом на уточняющий вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, тоже посетит церемонию открытия Игр, пресс-секретарь ответил, что «в настоящее время в планах такой встречи нет». «Хотя полностью мы этого исключать не можем», – отметил Песков.
Ранее сообщалось, что 26 января первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде.
Биатлонистам из сборной России предоставили дополнительные обогреватели в Олимпийской деревне. Меню участников зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине включает в себя 678 блюд из 12 регионов мира.
Соловьев высмеял выявленное западными СМИ «секретное оружие» России
|
|
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев высмеял западные СМИ за публикации о «секретном оружии» России против Украины.
Соловьев написал в Telegram, комментируя публикацию газеты The Sun, что «утро началось с обжигающей правды» – та сообщила про «чудо-оружие родимого Мордора против ненечки: собак-десантников, применение которых одобрил, разумеется, лично (президент России Владимир) Путин».
«А как же боевые медведи????», – пошутил он.
The Sun пишет, что «ужасающий высокотехнологичный арсенал» может быть развернут «вместе с десантниками и артиллерией в молниеносном наступлении на Киев».
По мнению издания, Россия может обрушить на Украину «ад» – от «танков-роботов до беспилотных летательных аппаратов-невидимок и «летающих автоматов Калашникова».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4–5 млрд долларов.
Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
Между тем Россия осудила «лихорадочную накачку» Украины оружием США.
Депутат Европарламента объяснил, зачем Запад распускает слухи о «вторжении» России на Украину
|
|
Распространение слухов о якобы планируемом «вторжении» России на Украину происходит на фоне того, как США «самым жалким образом» покинули Афганистан. «Этим людям нужно, чтобы давление нарастало», – отметил он.
Мариани заявил, что, во-первых, США «покинули Афганистан самым жалким образом», во-вторых, НАТО «нужно оправдывать свое существование». Третья причина – это президент Украины Владимир Зеленский, «у которого чрезвычайно сложное положение внутри страны», передает RT.
«Короче говоря, всем этим людям нужно, чтобы давление нарастало», – указал он.
Депутат отметил, что практически все СМИ повторяют одно и то же: «Не будем забывать, что почти все эти данные, секретные снимки со спутника поступают к нам из одного источника – от США».
«Думаю, некоторым просто нужно восстановить престиж», – заключил он.
Ранее Зеленский собрал представителей зарубежных СМИ и опроверг заявления о неизбежности войны с Россией, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов. Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
Между тем Москва осудила «лихорадочную накачку» Украины оружием США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В НАТО выразили готовность заставить Москву «заплатить высокую цену»
|
|
НАТО готова вести диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, однако в случае эскалации заставит Москву «заплатить высокую цену», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил в интервью итальянской газете La Stampa, что альянс готов приступить к диалогу с Россией, так как «никто не заинтересован в вооруженном конфликте», а в случае политического решения выиграют все, передает РИА «Новости».
Тем не менее альянс «готов к худшему», добавил генсек.
«Если Россия еще раз применит силу против Украины, она должна будут заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций. Мы предоставим Украине помощь, чтобы поддержать ее право на самозащиту, и, естественно, мы также готовы защитить всех союзников в случае необходимости», – заявил он.
По словам Столтенберга, если Россия рассчитывает уменьшить присутствие НАТО у своих границ, то она достигнет обратного, «в случае агрессии мы и в этот раз мы направим больше сил».
Он выразил уверенность в том, что все союзники по блоку будут едины в действиях в отношении России.
«Для меня важно, что все союзники полностью осуществили согласованные санкции и решили ввести новые, если необходимо», – заключил генсек НАТО.
Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани объяснил, зачем Запад распускает слухи о «вторжении» России на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцы жестко раскритиковали журналиста за «предупреждение» Путину
|
|
Читатели британской The Telegraph жестко раскритиковали журналиста Кона Кафлина за «предупреждения» в адрес президента Владимира Путина. Автор статьи убежден, что российский лидер совершит ошибку «катастрофических масштабов», если примет решение о «нападении на Украину».
Далеко не все пользователи поддержали мнение обозревателя, отметив, что Россия не собирается никуда вторгаться, а всего лишь хочет получить гарантии безопасности.
Так, пользователь David Paterson выразил мнение, что «большая часть ответственности за происходящее вокруг Украины лежит на США и ЕС, которые настаивали на усилении своего влияния в этой стране». «Россия пытается окружить себя буферной зоной из неприсоединившихся к НАТО государств. США вряд ли бы обрадовались русским ракетам на Кубе», – передает РИА «Новости» его сообщение.
А читатель Marc Marcjf обратил внимание, что «Россия не хочет ни войны, ни захватов, она опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запада фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток».
Тем временем комментатор Jean-Francois Bariant отметил, что «НАТО хочет приставить пистолет к голове России. «И мы потом удивляемся, почему русские так реагируют!» – написал он.
Пользователь David Allen при этом поразмышлял, что Путин выигрывает, пока ЕС и НАТО разваливаются. «Все, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть», – заметил он.
«Получается, что НАТО должны принять Украины в свои ряды из-за агрессии России в ее адрес. А если в итоге Украину не возьмут в альянс, какую страну следующей принесут в жертву русскому медведю?» – сыронизировал Nigel Dennison.
Ранее на Украине заявили, что запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
Киев пожаловался на задержание Россией украинских рыбаков в Крыму
|
|
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия задержала двух украинских рыбаков в Крыму, у которых вышло из строя судно.
Как заявила Денисова, рыбаки Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли на рыболовном судне «Волга» из Геническа (Херсонская область Украины) в Черное море и «домой не вернулись». По предварительным данным, двигатель судна сломался, «Волгу» вынесло к Щелкино (Ленинский район российской Республики Крым). Их «задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона».
Украинская полиция открыла уголовное дело по статье «насильственное исчезновение». Денисова заявила, что «задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права». Она обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой, призвав «принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины», передает РИА «Новости».
Летом украинское рыболовецкое судно ОД-2592 сообщало, что терпит бедствие. На помощь был направлен российский ракетный катер «Ивановец». Росморречфлот заявил, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы. Однако позже Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам.
В 2020 году украинское судно было задержано в западной части Азовского моря у берегов Крыма в субботу после того, как капитан не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. На допросе он признал незаконную рыбную ловлю и подчеркнул, что не имеет претензий к пограничникам. Позднее задержанные за браконьерство украинские моряки были освобождены.
Еврокомиссия назвала число зависящих от российского газа стран ЕС
|
|
От газа, поставляемого из России, в различной степени зависят около 20 стран ЕС, сообщил чиновник Еврокомиссии высокого ранга.
По словам чиновника, государства зависят от российского газа «по-разному», сильнее всего – юго-восточные страны. Он отметил, что ЕС может ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, а потому «готовится и к возможным контрсанкциям». «По нашим ощущением рынок энергетики – это то, на что нужно обратить пристальное внимание», – сказали в ЕК. Еврокомиссия оценивает сценарии перебоев в поставках российского газа и «продолжит контакты с партнерами и поставщиками Европы по дополнительным действиям, чтобы обеспечить различные маршруты поставок», передает РИА «Новости».
Напомним, США пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. Россия поставляет в Европу порядка 200 млрд кубометров газа, через Украину по контракту Газпром обязан прокачивать 40 млрд кубометров в год, причем вряд ли США смогут найти «лишний» газ для европейцев на замену российского.
Пентагон предложил представить последствия войны на Украине
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что Россия стянула к границам с Украиной силы, которые заставляют вспомнить о «днях холодной войны».
Милли считает, что следует «перенестись во времени в дни холодной войны, чтобы увидеть что-то такого масштаба». Он отметил, что Россия «проводит ежегодные учения», за которыми США «пристально наблюдали, но это другое», передает РИА «Новости».
«Если война разразится с тем размахом и масштабом, какие возможны, гражданское население пострадает очень сильно… Вы можете представить, как это выглядит в плотной городской застройке, вдоль дорог и так далее», – сказал Милли, добавив, что «это было бы чудовищно, это было бы ужасно».
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт вокруг Украины не является неизбежным, сохраняется возможность дипломатического урегулирования. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США назвали самый боеспособный российский истребитель
|
|
Самолеты Су-35С, переброшенные в Белоруссию, названы самыми боеспособными истребителями России. Размещенные в Барановичах самолеты способны действовать против целей по всей Европе, включая Великобританию, отмечает Military Watch.
Истребитель поколения 4++ изначально создавался для противодействия западным малозаметным боевым самолетам. К сильным сторонам Су-35С относятся высокая выносливость и маневренность, а также большая дальность поражения целей. При этом истребитель вооружен ракетой Р-37М класса «воздух – воздух», способной уничтожать противника на дальности до 400 километров, говорится в публикации американского издания Military Watch.
Первый многоцелевой истребитель Су-35С ВКС России прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства.
Ранее замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Пушков объяснил острую заинтересованность США в конфронтации с Россией на Украине
|
|
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал интерес США к ситуации вокруг Украины и российской «агрессии».
«Конфронтация с Россией по поводу Украины воспринимается подавляющей частью правящего класса США как имеющая экзистенциальный характер для Америки – не как страны, а как сверхдержавы, претендующей на мировую гегемонию», – пишет он в своем Telegram-канале.
Пушков говорит, что одной из идей США является следующее: «Весь мир, как союзники, так и противники, внимательно наблюдают, сможет ли Байден – самый опытный в вопросах внешней политик президент США за всю их историю, доказать решимость Америки после ухода из Афганистана».
Далее он приводит суждение Робина Ниблета, директора лондонского Chatham House: «Это определяющий момент для Джо Байдена потому, что это определяющий момент для авторитета США их способности вести за собой «свободный мир» в новую эру стратегического соперничества, в эру, когда либеральные демократии сильны на бумаге, но подтвердят свою силу стратегически и геополитически».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США подставили Украину на миллиарды долларов.