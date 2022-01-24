Посол в Ирландии объяснил морские учения России у ирландских берегов

Ирландской стороне нет причин беспокоиться из-за предстоящих военно-морских учений в Атлантике, заявил российский посол в Ирландии Юрий Филатов.

«Нет абсолютно ни одной малейшей причины для ирландских властей испытывать какое-либо беспокойство по поводу этих довольно коротких и ограниченных по масштабу учений, которые проводятся ежегодно, и ни у кого никогда никаких проблем не вызывают», – сказал посол РИА «Новости».

По его мнению, история вокруг учений раздута, поскольку речь идет об обычном и регулярном процессе военной подготовки.

«Такие учения проводятся более или менее в этих районах Атлантики не первый год на протяжении очень длительного времени и причем проводят их не только Россия, но и другие страны», – добавил Филатов.

Между тем министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувен заявил Филатову, что российские военные учения у берегов Ирландии не приветствуются.

«Я дал понять послу России в Ирландии, что они не приветствуются. Это не время для того, чтобы повышать военную активность и напряженность в контексте того, что происходит с (Украиной – прим. ВЗГЛЯД) и на Украине в настоящий момент», – сказал Коувен.

Он пояснил, что ирландская сторона получила уведомление от России о проведении военных учений в 240 километрах от берегов Ирландии.