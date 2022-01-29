Белоруссия расширила продовольственное эмбарго

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29 января, суббота | Последнее обновление — 16:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским
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Пропасть существует, о ней надо знать, но в нее не нужно вглядываться. Христианин ищет света, а не тьмы, Бога, а не бесов.
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Европа не проголосует за возможное вступление Украины в НАТО – причем, вероятно, такую позицию займут уже не одна–две страны, а большинство европейских государств. Аналогичным голосование будет по Молдавии и Грузии.
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У либерально-левой общественности весьма популярны идеи декриминализации секса с несовершеннолетними. Газета USA Today объяснила, что кто-то рождается женщиной, кто-то геем, а кто-то негром или педофилом. Что тут поделаешь.
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Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Белоруссия расширила продовольственное эмбарго
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Власти Белоруссия расширили перечь стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго, согласно постановлению правительства №51 от 27 января 2022 года.
Увеличение списка стран связано с ответом на западные санкции. Согласно документу, в список стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго, добавлены Лихтенштейн и Сербия, пишет «Интерфакс».
Ранее в списке значились страны-члены Европейского союза, США, Канада, Албания, Великобритания, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария.
Белоруссия усилила таможенный контроль по всему периметру границы из-за эмбарго. В Минске в декабре 2021 года приняли решение ограничить импорт ряда украинских товаров.
Лукашенко: Белоруссия вступит в войну в случае нападения на Россию
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, в каких случаях возможна война.
«Да, она будет. Но только в двух случаях. Один из них – если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия и развязана горячая война. Второй – если будет совершено нападение на союзника – Россию, и тогда Белоруссия подключится в рамках союзных договоренностей», – передает БелТА его слова.
Кроме того, белорусский лидер отметил, что «мы категорически не приемлем войну». «Война – это очень плохо, это страшно», – подчеркнул Лукашенко.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он сам, ни кто бы то ни было из военачальников республики «никакой войнушки» не хотят.
При этом в Госдепе заявили, что если Минск позволит использовать территорию Белоруссии для нападения на Украину, то столкнется с ответными мерами со стороны США.
Российские «Панцири» в Белоруссии встретили хлебом-солью
Россия продолжает передислокацию в Белоруссию подразделений для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, дивизион российских «Панцирей-С» в республике встретили хлебом-солью.
В Минобороны России сообщили, что «очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С» Восточного военного округа», передает РИА «Новости».
Дивизион включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет.
Вместе с тем военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в Telegram видео того, как «Панцири» прибывают в Белоруссию. На кадрах также запечатлено, как сопровождающих боевые машины военных встречают хлебом-солью.
Ранее сообщалось, что Россия завершила переброску истребителей Су-35С на учения в Белоруссию.
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Лукашенко объяснил решение пойти на выборы
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что является сторонником двух президентских сроков для одного человека.
«Я, конечно, сторонник двух сроков президентства», – сказал Лукашенко в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту, передает РИА «Новости».
Он объяснил, что сам находится в должности президента Белоруссии более двух сроков, поскольку «ситуация так складывалась» в государстве
«Я многие принимал решения о своем участии и неучастии (в президентских выборах), может, и надоел. Я даю себе в этом отчет. Но, слава богу, что я не ушел от (участия в) последних выборах. Это не моя заслуга – (спикера верхней палаты парламента Натальи) Кочановой. Я принял решение пойти на выборы. Я пошел на выборы, чтобы меня потом не упрекнули, если страна перевернется», – добавил глава государства.
Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти.
Минобороны Польши обнаружило на границе с Белоруссией манекен «мигранта-нарушителя»
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Военные, помогающие охранять польско-белорусскую границу, обнаружили у заграждения из колючей проволоки манекен, выглядящий как человек, который пытается пересечь границу, сообщило минобороны Польши, опубликовав несколько фото.
«В районе подразделения погранохраны в Михалове, на линии границы, обнаружен манекен, изображающий мигранта», – говорится в посте в Twitter, отмечается, что манекен «может служить белорусским службам для дезинформации».
За сутки польско-белорусскую границу пытался незаконно пересечь 21 человек. Это граждане Ирака, Йемена, Египта и Ливана. Они были задержаны, передает РИА «Новости».
Напомним, в ноябре 2021 года ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась. Несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польская сторона применяла спецсредства, чтобы сдержать желающих попасть в ЕС незаконно.
В последние месяцы мигранты периодически пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами.
В Минске заявили о тренировках НАТО по нанесению ядерного удара по Союзному государству
Североатлантический альянс отрабатывают возможность применения у границ Союзного государства Белоруссии и России крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
«Глава государства обратил внимание на активизацию полетов американских стратегических бомбардировщиков вблизи границ Союзного государства. По нашим оценкам, это означает отработку ВВС НАТО потенциальной возможности применения», – передает его слова «БелТА».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он сам, ни кто бы то ни было из военачальников республики «никакой войнушки» не хотят.
Сбежавший в Белоруссию польский солдат обратился в Гаагский трибунал
Польский военный Эмиль Чечко, который сбежал в Белоруссию, заявил, что обратился с заявлением в Гаагский трибунал.
Чечко сообщил, что он «готов отвечать за свои поступки», его адвокат «уже подал заявление в Гаагский трибунал», заявление принято, дело, вероятнее всего, будет рассмотрено, передает белорусской правозащитной инициативы «Системная правозащита» в Telegram.
Ранее Чечко заявил, что ему известно об убийстве 240 беженцев. Следственный комитет Белоруссии начал сбор дополнительной информации о жертвах польских силовиков.
Напомним, Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.
Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять. Затем его объявили в розыск.
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Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
Депутаты норвежского парламента выдвинули экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира в 2022 году, сообщил ее советник Франак Вячорка.
Вячорка сообщил, что депутаты Вервик Булестад и Харек Элвесен выдвинули Тихановскую «за то, что она является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свободу», передает ТАСС.
Напомним, в 2021 году Тихановскую уже выдвигали на Нобелевскую премию мира. Однако экс-кандидат в президенты Белоруссии награду не получила. Лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали российский журналист Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
Суд в Польше отклонил требование Белоруссии об экстрадиции основателя NEXTA
Польский суд отклонил запрос Белоруссии об экстрадиции из республики основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило, сообщило Польское агентство печати (ПАП).
«Вы не можете кого-то отдать в руки правосудия, если этой системы правосудия вообще не существует. Вы не можете кого-то отдать в руки государства, которое на самом деле государством не является», – приводит слова судьи Дариуша Любовского ПАП, сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что польская прокуратура обратилась в суд с просьбой признать экстрадицию Путило в Белоруссию юридически недопустимой, эту позицию поддержал суд.
Ранее Путило попросил польские власти выделить ему дополнительную охрану. Путило также призвал Евросоюз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко с целью добиться освобождения бывшего главреда Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске после посадки самолета Ryanair.
На пресс-конференции присутствовали отец и мать Протасевича, они попросили страны ЕС и США помочь освободить их сына и его подругу россиянку Софию Сапегу.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
Лукашенко назвал задержание в Белоруссии 33 россиян провокацией США
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что задержание в стране 33 россиян в 2020 году было провокацией США, чтобы поссорить Минск и Москву.
«США даже обещали обеспечить нас 100 процентов нефтью, когда у нас, помните, был конфликт с Россией. И все под благовидным предлогом сохранить независимую Беларусь. Пытались рассорить два братских народа прямо накануне выборов. Эти 33 богатыря, о которых говорят, уже провели якобы там на Западе, в Украине исследование, оказывается, были провокацией Запада, США, чтобы окончательно настроить белорусского президента в момент выборов против России», – сказал президент, пообещав разобраться в этом вопросе, передает РИА «Новости».
Напомним, в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, 32 из которых, как утверждается, являются бойцами ЧВК Вагнера. Белорусская сторона подозревала их в планировании дестабилизации обстановки в стране перед президентскими выборами. Было возбуждено дело о подготовке терактов.
Позже Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один гражданин России имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии.
В МИД Украины после передачи напомнили Минску о принципе взаимности в вопросах экстрадиции граждан.
На учения в Белоруссию прибыл первый российский истребитель
Первый многоцелевой истребитель СУ-35С ВКС России прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.
«Многоцелевой истребитель СУ-35С ВКС России, прибывший первым для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, совершает посадку на аэродроме Барановичи 61-й истребительной авиационной базы», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Белоруссию перебазируют современные российские истребители Су-35 Восточного военного округа, российские десантники прибыли в Брест на совместные учения.
Напомним, до 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Россия завершила переброску истребителей Су-35С на учения в Белоруссию
Многоцелевые истребители Су-35С, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование в Белоруссию, сообщили в Минобороны России.
«Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на белорусские аэродромы», – приводит слова источника в военном ведомстве ТАСС.
Экипажи преодолели около 8 тыс. километров от аэродрома в Хабаровском крае. Они выполнили две промежуточных посадки на аэродромах Центрального военного округа. «Маршруты перелетов многофункциональных истребителей тщательно прорабатывались авиационными штурманами и учитывали возможности максимального беспосадочного полета самолетов, а также метеоусловия по всему маршруту следования», – уточнили в министерстве.
Теперь экипажам предстоит ознакомиться с маршрутами полетов в воздушном пространстве Белоруссии, после чего они заступят на боевое дежурство в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства.
Накануне первый многоцелевой истребитель Су-35С ВКС России прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства.
Ранее замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
В Белоруссии заявили о требованиях возмещения ущерба от действий нацистов в годы войны
Белоруссия в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусов во время Великой Отечественной войны установит ущерб от действий нацистов и потребует его возместить, заявил начальник управления генеральной прокуратуры Белоруссии Валерий Толкачев.
«Те цифры и сведения об ущербе от действий нацистских преступников, которые были установлены после войны, значительно ниже реальной суммы ущерба. Никто в то время не просчитывал и не установил, каковы наши потери вследствие понесенных демографических потерь. Именно поэтому была создана межведомственная рабочая группа по расчету ущерба, причиненного действиями нацистских преступников во время Великой Отечественной войны на территории БССР», – приводит БелТА слова Толкачева.
По его словам, работа комиссии позволит оценить действительный ущерб, причиненный народному хозяйству республики нацистскими преступниками и их пособниками, а также потребовать в установленном порядке его возмещения.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов во время Великой Отечественной.
В октябре белорусские власти установили более 400 еще живых эсэсовцев, причастных к геноциду жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны.
Лукашенко пригрозил заблокировать транзит литовских товаров через Белоруссию
Белоруссия может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию, если продолжится конфронтация, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием.
Белорусский лидер выразил недоумение после случаев отказа портов Литвы пускать товары из Белоруссии, передает ТАСС.
«Вы же угробите свое портовое хозяйство, там грузы будет некому грузить. Вот договоримся сейчас с Россией, и там никакие грузы грузиться не будут, мы будем грузить все российские и белорусские грузы в российских портах», – сказал Лукашенко, добавив, что Литве придется «забыть дорогу» в Белоруссии, так как экспорт будет остановлен.
Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
Медведев прокомментировал идею введения единой валюты России и Белоруссии
Уровень интеграции России и Белоруссии пока недостаточен, чтобы можно было ввести единую валюту, но такая возможность может появиться по мере продвижения по интеграционному треку, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Это все понимают и все об этом говорят – и президент нашей страны об этом говорил, и Александр Григорьевич Лукашенко об этом говорил. В общем, этим нужно заниматься, и по мере продвижения по этому интеграционному треку и может возникнуть возможность введения единой валюты», – приводит его слова РИА «Новости».
Медведев отметил, что в этом вопросе точно нельзя забегать вперед. Он привел в пример экономику стран ЕС, когда из-за разницы возникали проблемы, связанные с функционированием единой валюты.
Также зампред Совбеза заявил, что Россия и Белоруссия долго занимались согласованием совместных документов, процесс доведет до конца, а интеграция приобрела более интенсивный характер.
В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.
Лукашенко сказал, когда собирается уйти на покой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уйдет на покой, если такое решение примет народ страны.
«Не надо поворачивать и подпевать тем беглым, которые орут, что Лукашенко под себя что-то создает. Чтобы я не создавал, запомните главное, моя будет заслуга, если мне как президенту и вам удастся сохранить мир и стабильность, которые у нас есть», – сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии, передает РИА «Новости».
Также президент рассказал, что если бы в 2020 году власти допустили лихорадку сменяемости, то страну бы ждало неуправляемое пикирование, миграция, разобщенность народа, дисфункция экономики, рост преступности и закат соцгосударства.
Напомним, Лукашенко победил на выборах Белоруссии в августе 2020 года, набрав 80,1% голосов, после этого в стране прошли акции протеста. Силовики применяли спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
В отношении оппозиционеров были возбуждены уголовные дела.
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