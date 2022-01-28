Лавров: Россия не допустит, чтобы Запад увиливал от обязательств в вопросах безопасности

Предложения России по гарантиям безопасности не являются ультиматумом, при этом Москва не допустит, чтобы Запад увиливал от своих обязательств ОБСЕ в вопросах безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, в рамках ОБСЕ на высшем уровне были приняты обязательства о том, что никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. «Американцы говорят – право на выбор союзов – священно, мы говорим – при условии, что оно не усугубляет ситуацию с безопасностью любой другой страны, и под этим вы, господа хорошие, подписались», – передает слова Лаврова РИА «Новости»

В интервью радиостанциям «Sputnik», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и радио «Комсомольская правда» глава МИД заявил, что «сейчас, когда пытаются представить наши предложения как ультиматум, мы им об этом напоминаем и будем добиваться, чтобы они не увиливали, а честно изложили, как они трактуют то, под чем подписывался их президент».

Он подчеркнул, что российские предложения по гарантиям безопасности не запредельны.

«Наши предложения, которые были 15 декабря переданы американцам и натовцам, они могут оказаться запредельными только если оценивающий эти предложения эксперт исходит из того, что «Ну как, американцы же уже все тут забрали вокруг вас, чего вы тут начинаете еще как-то суетиться, дергаться. Давайте смиряйтесь с тем, что есть, и ограничьтесь каким-то минимумом». Мы хотим, чтобы с нами работали честно», – сказал министр.

Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.