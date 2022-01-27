ЕР взяла на контроль реализацию программы ранней реабилитации после коронавируса

Без программы реабилитации сопровождать полноценную клиническую медицину невозможно, по ее запуску в регионах дано поручение Президента, финансирование и реализация отражены в народной программе «Единой России», заявил глава комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко.

«Мы будем использовать инструменты «Единой России» для контроля за реализацией этой программы. Этим могут заниматься местные отделения партии при участии медиков. С помощью такой разветвленной сети мы оценим, как действует программа на местах, как оформляются необходимые документы, где требуется помощь», – приводятся слова Проценко на сайте «Единой России».

По словам участников заседания, необходимо выстроить в регионах современную модель реабилитации, которая позволяет организовать маршрутизацию пациента и оказывать ему своевременную помощь.

«Только около 30 субъектов России сделали это и уже финансируются. Многие только в начале пути и им необходима помощь в организации процесса», – отметила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова.

Замминистра здравоохранения Евгений Камкин напомнил, что в федеральном бюджете до 2024 года на реабилитацию пациентов после коронавируса заложено дополнительно 60 млрд рублей. По его словам, средства распределились равномерно на мероприятия, связанные с переоснащением центров и отделений медреабилитации медоборудованием, и увеличение объемов оказания медицинской помощи. При этом общий объем средств на развитие системы реабилитации составит более 155 млрд рублей.

Напомним, запустить программу ранней медицинской реабилитации правительству и «Единой России» президент Владимир Путин поручил на съезде партии в июне 2021 года. Программа рассчитана до 2026 года, ее финансирование партия обеспечила при принятии бюджета. На реализацию мер по восстановлению здоровья граждан, перенесших тяжелые заболевания, предусмотрено порядка 100 млрд рублей на 2021-2026 годы, 60 млрд – в 2021-2024 годах.

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