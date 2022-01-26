Названа дата предстоящего разговора Путина с Макроном

Эксперт: Наши спортсмены покажут на Олимпиаде в Пекине блестящие результаты

«Несмотря на ограничения МОК по использованию нашей символики, наши олимпийцы будут защищать честь России. Такие сложности всегда способствовали сплочению россиян – мы все объединялись вокруг нашей сборной», – сказал газете ВЗГЛЯД глава хабаровского краевого Союза боевых искусств Андрей Белоглазов, комментируя встречу главы государства с олимпийской сборной, отправляющиеся на Игры-2022 в Пекине.

«Владимир Путин отличается от многих лидеров еще и тем, что лично уделяет большое внимание массовой физической культуре и спорту высших достижений. В России многое делается для развития спорта как в крупных городах, так и в отдаленных селах. Лидер страны не раз говорил о том, что спорт объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий. Спорт объединяет нацию», – подчеркнул президент Регионального союза боевых искусств, член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

«Президент – сам по духу спортсмен. Я уверен, что поддержка лидера страны – это дополнительная мотивация для каждого нашего олимпийца», – подчеркнул собеседник.

Белоглазов обратил внимание на то, что президент в один день провел встречи с представителями олимпийской сборной и студентами, победителями олимпиад по математике и программированию. «Это говорит о том, что наука, образование и спорт едины и неразделимы. В нашей стране всегда действовал принцип, что в здоровом теле здоровый дух, а спорт – это еще и интеллект», – добавил Белоглазов.

Во время встречи президент сделал акцент на том, что спорт и Олимпийские игры – это прежде всего справедливость и честность, отметил собеседник. Спортсмен напомнил об акции в поддержку российских атлетов #WeWillROCYou, которая была запущена еще на Олимпиаде в Токио и была активно поддержана российскими болельщиками (напомним, что на Играх-2020 российские спортсмены выступали под аббревиатурой ROC – Российский олимпийский комитет).

«Президент пожелал нашим олимпийцам боевого настроя. Мы все будем наблюдать с большим интересом за успехами сборной. Конечно, нельзя забывать о том, что нас давят санкциями и различными ограничениями – и очень печально, что все это проявляется в спорте. Но такое давление позволит нашим спортсменам еще больше проявить свой характер, спортивную злость в хорошем смысле – стремление к достижению победы», – добавил собеседник.

Россия никогда не использовала спорт в качестве рычага давления и влияния, подчеркнул Белоглазов. «И ранее, и сейчас, на нынешних Играх, мы болели и будем болеть как за российских атлетов, так и за наших «соседей» – за спортсменов из стран бывшего СССР, – подчеркнул он. – И главное, несмотря на ограничения Международного олимпийского комитета по использованию нашей символики и все сложности из-за пандемии, наши олимпийцы будут защищать честь России. Такие сложности, подчеркнул президент, всегда способствовали сплочению россиян – мы все объединялись вокруг нашей сборной».

«Все наши спортсмены будут заняты только тем, чтобы побеждать и приносить радость российским болельщикам», – добавил Белоглазов. Собеседник особо отметил, что олимпийцы из России будут участвовать во всех 13 видах спорта, представленных на Играх-2022. «Я буду болеть за каждого нашего спортсмена. Олимпийский чемпион, призер и участник Олимпиады – это штучный товар. Мы сильны во многих зимних видах спорта. Наши спортсмены, я уверен в этом, покажут блестящие результаты», – подытожил Белоглазов.

Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с членами Олимпийской сборной страны перед их отъездом на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Глава государства выразил надежду, что спортсмены сделают все возможное для того, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы и порадовать своих болельщиков. По словам Путина, «есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи».

Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.