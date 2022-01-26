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Названа дата предстоящего разговора Путина с Макроном
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Президент России Владимир Путин планирует в пятницу, 28 января, провести телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «на пятницу запланирован телефонный разговор (с Макроном)», передает ТАСС.
Вместе с тем разговор Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном пока не планируется, «каких-то официальных обращений не было». При этом представитель Кремля отметил, что «во время одного из заявлений (из Лондона) было выражено такое пожелание».
«Поэтому по Джонсону пока понимания нет», – констатировал Песков.
Говоря об ожиданиях от встречи советников лидеров «нормандской четверки», которая состоится сегодня в Париже, пресс-секретарь российского лидера выразил надежду, что это будет хороший открытый разговор с максимально возможной результативностью, однако «какова это максимально возможная степень, сейчас предположить очень трудно», передает РИА «Новости».
Он добавил, что встреча советников «нормандской четверки» начнется через пару часов.
«Я вчера с коллегой Козаком говорил до его отлета, и он обещал проинформировать вас (СМИ) о тех результатах, которые будут достигнуты в Париже», – отметил Песков.
Напомним, советники лидеров «нормандской четверки» соберутся в среду в Париже и обсудят положение дел во внутриукраинском урегулировании.
Между тем Макрон перед разговором с Путиным назвал Россию «дестабилизирующей силой». Вместе с тем он собрался предложить «путь деэскалации» ситуации на Украине.
В Госдуме объяснили цель возможных санкций США против Путина
Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается», – заявил Володин в Telegram. Он отметил, что «методы достижения этой цели хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки».
Как заявил Володин, «США не устраивает», что при Путине Россия «стала сильной и самостоятельной». По его словам, «в понимании граждан нашей страны» санкции предлагается ввести «не против Путина, а против выбора народа» России. «Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства – России. Что стало очевидно всем», – заявил он.
Напомним, президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да».
Сатановский: США превратились в политического бомжа
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«Слова Байдена – это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина.
«Заявления Байдена в очередной раз показывают, что американская политика окончательно запуталась сама в себе, став совершенно непредсказуемой. А американский президент перестал контролировать что бы то ни было в стране», – считает политолог Евгений Сатановский.
«Какие санкции лично против Путина могут быть введены? – задается вопросом эксперт. – Ему запретят владеть дворцами в Новой Англии? Насколько я понимаю, у него там нет недвижимости и непонятно, кому она там вообще нужна. Путину больше не разрешат приезжать в США? Тоже странно. Ему запретят смотреть американские фильмы? Пользоваться айфоном? Не знаю, кого это интересует. И так далее».
«Это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения. Видимо, США перестали придерживаться норм приличия и окончательно превратились в политического бомжа. Что же теперь поделать?», – иронизирует Сатановский.
«И пусть президент России сам решит, будут ли такие санкции равнозначны объявлению войны. На мой взгляд, все, что происходит между нами и США, это война. Необъявленная война, направленная на уничтожение нашей страны. Сюда относится все, что связано с Украиной и Грузией. Разница лишь в том, что не мы ведем эту войну, а Соединенные Штаты против нас. И дело здесь не в санкциях против Путина», – отметил собеседник.
«Еще лет 20 назад в разговоре с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс я вполне искренне заявил, что есть некие красные линии, пересечение которых Россия никогда не простит. Тогда я и подумать не мог, до чего все это дойдет. Сегодня о красных линиях говорят наш МИД и политики. Но на самом деле они давно пересечены. Войну между Россией и США можно не замечать, но это было бы глупо», – заключил Сатановский.
Во вторник президент США Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина.
Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина.
Кроме того, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину.
Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Макрон собрался предложить Путину «путь деэскалации» ситуации на Украине
В ближайшие дни состоятся телефонные переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Елисейский дворец.
Париж заявил, что французская сторона «обеспокоена» ситуацией на Украине. При этом Франция, как заявили в Елисейском дворце, «очень осторожна, чтобы не создавать двусмысленности». Сообщается, что Макрон намерен предложить «путь деэскалации» кризиса на Украине. Также в Елисейском дворце подтвердили проведение встречи в нормандском формате на уровне политсоветников в Париже 26 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, Макрон, представляя на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства в Евросоюзе, заявил, что Франция выступает за развитие диалога с Россией в интересах коллективной безопасности на континенте. До этого Макрон приветствовал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины.
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Кандидат в президенты Франции выступил за отмену санкций против России
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Кандидат в президенты Франции, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур выступил за отмену европейских санкций против России.
Земмур обратил внимание, что как только происходит какое-то сближение России и европейских стран, Соединенные Штаты пытаются их разделить, передает РИА «Новости».
«Мы должны быть друзьями с Россией. Мы должны прекратить быть инструментом США… Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России, поскольку [РФ] большая», – сказал Земмур в эфире телеканала France 5.
«Россия ведет свою политику, которая, естественно, направлена на распространение ее влияния. Я думаю, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом [Франции], я бы сказал, что больше не будет санкций против России», – отметил Земмур.
Напомним, 30 ноября французский журналист и писатель Эрик Земмур, известный крайне правыми взглядами, официально объявил о намерении баллотироваться в президенты Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Позже Земмур предложил вывести Францию из НАТО, а также заявил о законности нежелания Москвы видеть НАТО у российских границ.
О желании баллотироваться на президентский пост уже заявил целый ряд кандидатов. Среди них – лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, член партии «Европа – Экология – Зеленые» Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Президент Франции Эммануэль Макрон хоть и заявил о желании участвовать в выборах, но пока официально не объявил себя кандидатом.
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Макрон перед разговором с Путиным назвал Россию «дестабилизирующей силой»
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Президент Франции Эммануэль Макрон, который в ближайшие дни планирует провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, заявил, что Россия якобы становится «дестабилизирующей силой».
Макрон заявил, что число «дестабилизирующих» действий России против суверенных государств бывшего СССР растет. В ходе брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем он призвал «вместе действовать в вопросе растущей напряженности у границ Украины и в более широком смысле – в вопросе отношений с Россией», передает РИА «Новости».
Президент Франции также призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины и приветствовал взаимодействие России и США, но заявил, что результатов этого взаимодействия он пока не видел, поскольку «диалог с Россией всегда сложный».
Макрон заявил, что «нормандский формат должен быть обязательно сохранен». Он выразил несогласие с мнением, что формат «не приносит пользы». По его словам, «никогда не следует отказываться от каналов дискуссий и диалога», хотя результаты этого переговорного процесса не соответствуют, по признанию Макрона, «уровню ожиданий» Парижа и Берлина. Президент заявил о «жестах доброй воли» Киева в отношении проекта закона, который «справедливо критиковался Россией», передает ТАСС.
Он отметил, что планирует провести утром 28 января телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Макрон хотел бы «обсудить ситуацию, чтобы лучше ее видеть и прояснить в целом ряде моментов».
Напомним, Макрон собрался предложить Путину «путь деэскалации» ситуации на Украине.
Законопроект о «переходном периоде» в Донбассе был отозван из Верховной рады. Украинские СМИ пишут, что «реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое» Россией в качестве «предпосылки для проведения новой встречи нормандской четверки на уровне советников лидеров».
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Путин обсудил стратегическое партнерство с президентом Кубы
Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе телефонного разговора обсудили вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом... Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Лидеры двух стран также подтвердили настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений и условились об активизации контактов на различных уровнях.
Во время беседы Мигель Диас-Канел Бермудес поблагодарил Владимира Путина за гуманитарную помощь, в том числе для борьбы с коронавирусом. «Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», – добавили в пресс-службе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия думает о своей безопасности в нынешней ситуации, но в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах.
Напомним, что в апреле 2021 года президент России Владимир Путин и первый секретарь Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес подтвердили готовность укреплять стратегическое сотрудничество.
Путин призвал не жадничать в поощрении студентов за победы в олимпиадах
Президент Владимир Путин призвал своего помощника Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проработать вопрос о поощрении студентов, победивших на международных олимпиадах, призвав «не жадничать».
«Валерий Николаевич, чего мы жадничаем-то?», – обратился Путин к Фалькову, после того, как вопрос о поощрении задал один из студентов во время видеоконференции с президентом, передает ТАСС.
«Обязательно сделаем. Я хотел бы сказать дополнительно, что если студенты, ребята участвуют в таких мероприятиях, у университета есть право, и многие университеты предоставляют особые преференции поступающим в магистратуру. Что касается материальной поддержки, в том числе стипендий, то представим [предложения]. Конечно, такая поддержка должна быть особой. Не будем жадничать, Владимир Владимирович», – заверил Фальков.
«Участие в олимпиаде – это возможность проявить себя, посоревноваться со своими коллегами, проявить свои лучшие качества», – заметил президент, говоря об интеллектуальных состязаниях. Он также отметил такой способ реализовать себя, как хакатоны, при постановке конкретных задач конкретными компаниями.
В свою очередь помощник президента Андрей Фурсенко отметил, что «ребята, которые побеждают в олимпиадах, очень востребованы бизнесом». «Мне кажется, что мы могли бы подумать вместе с Валерием Николаевичем [Фальковым], который тоже участвует в нашем мероприятии, о том, каким образом награждать победителей олимпиад, кроме того, что это действительно достижение, это еще и авторитет России.<…> Если вы позволите, то мы вместе с министерством подготовим предложения о том, каким образом поощрять этих ребят», – отметил Фурсенко.
Ранее Владимир Путин призвал оказывать господдержку успешным молодым исследователям, в том числе жильем.
Путин указал на достоинства системы обучения «2+2+2»
Президент Владимир Путин на встрече с учащимися ведущих отечественных вузов заявил, что инициатива по переводу системы высшего образования в России на схему «2+2+2» позволит сделать обучение студентов более гибким.
«Эта система «2+2+2», когда молодой человек после двух лет обучения имеет возможность как-то скорректировать свою будущую профессию, получение своих будущих знаний, а потом уже через два года, в магистратуре, выбрать для себя окончательную траекторию развития – это порождает <...> более гибкую систему получения образования, более гибкое расписание», – цитирует его ТАСС.
Также Путин рассказал, что одним из элементов комфортной современной среды для обучения являются коворкинги. «Над этим мы и работаем, начиная в том числе программу строительства современных кампусов. Именно так они и должны быть устроены: [предусматривать] и проживание, и получение образования, в том числе дополнительного, та же самая среда и так далее», – рассказал глава государства.
«Что касается университетов в целом, то вы знаете, что уже несколько лет назад мы пошли по пути поддержки всех, но выявления при этом наиболее перспективных, эффективно работающих высших учебных заведений, создали десять, по-моему, федеральных университетов, исследовательских университетов. Сейчас приступили к программе поддержки ста ведущих академических центров, которые на свои исследования получат по 100 млн рублей. По всем этим направлениями будем активно двигаться», – добавил Путин.
Глава государства согласился с участниками встречи в том, что процесс трансформации образования должен быть всегда в центре внимания власти.
Ранее Путин заявил, что методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии.
Байден не исключил введения санкций против Путина
В случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина, заявил президент США Джо Байден.
Байдена спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России. Байден ответил: «Да», – передает РИА «Новости».
Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС.
Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину. Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Эксперт: Ставка на молодежь в науке поможет совершить прорыв в развитии России
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Работа, направленная на развитие потенциала молодых специалистов и будущих ученых, позволит России сохранить лидерство в научной сфере, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Путин провел онлайн-встречу со студентами по случаю дня российского студенчества.
«После информационных обменов, подобных нынешней беседе с представителями студенчества, глава государства уже традиционно вносит поручения правительству. Их цель будет соответствовать главному тезису, который президент повторил на этой встрече – государство должно создавать возможности для развития молодежи», – отметил эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.
Собеседник подчеркнул – уже не первый год руководство России делает ставку именно на молодежь, поскольку она может помочь обеспечить прорыв в развитии страны. «Чтобы этого добиться, нужно реформировать образовательную политику. Сделать это следует, на мой взгляд, через поддержку вузовской науки, а с другой стороны – через развитие системы наставничества в высшей школе. Следует также повышать престиж технических специальностей», – указал Баширов.
В свою очередь, член экспертного клуба «Дигория», руководитель московского представительства молодежного отделения Российского общества политологов Михаил Кузнеченков, подчеркнул: молодежь в России – это ключевой потенциал развития экономических, научно-технических и культурных достижений страны. «Именно молодое поколение в большинстве отраслей может дать новый взгляд и новое решение на существующие проблемы. Это хорошо считывается по кадровым конкурсам, которые проходят по инициативе платформы «Россия – страна возможностей» и при поддержке Росмолодежи и других ведомств», – отметил внимание эксперт.
«Главным лейтмотивом развития России становится усовершенствование не только самой системы работы с молодежью, но и подходов к образованию, – считает Кузнеченков. – Здесь благодаря президенту была выстроена эффективная работа, направленная на развитие потенциала будущих ученых и молодых специалистов».
За счет этих мер Россия сможет сохранить лидерство в научной сфере, в свою очередь подчеркнул Баширов. «У нас хорошая школа математиков и программистов, наши школьники получают хорошее образование и выигрывают многие олимпиады. Однако далее этих талантливых ребят государство должно поддерживать, чтобы они, будучи студентами, шли в аспирантуру, работали в практической плоскости, в более фундаментальных направлениях», – полагает политолог.
«В целом одна из главных традиций, на которых стоит наша система образования, – поддержка со стороны государства. Если на Западе деньги поступают от частных организаций, что сужает возможности развития фундаментальных наук, у нас власть традиционно вкладывала средства. Все понимают, что из ниоткуда они взяться не могут», – добавил собеседник.
«Государство должно создавать стимулы. Это касается, в частности, и волонтерской деятельности. Это очень широкая повестка: не только помощь нуждающимся в пандемию, но также экология, забота о животных и так далее. У молодежи огромный запрос на социальную справедливость, и если мы не даем возможность его реализовать через определенные форматы, это принимает уродливые формы», – полагает Баширов.
Эксперт также отметил, что Россия не только открыта для зарубежных студентов и ученых, но сама дает своим ученикам возможность посмотреть, как устроена жизнь на Западе. «Государство создает соответствующие институты развития. Помимо межвузовских обменов с другими странами, мы не препятствуем тому, что наши студенты едут, например, в Брюссель или Францию на полгода поучиться, а потом возвращаются в наши вузы. Есть такие опции», – указал эксперт.
«Открытость и сотрудничество – одни из первостепенных направлений российского образования, – поддержал Кузнеченков. – Об этом свидетельствует и множество различных программ по обмену студентами, в том числе с азиатскими странами, и различные программы с двойными и тройными дипломами ведущих вузов России. Академическая мобильность также находит своего целевого адресата при написании аспирантских диссертаций, частичная публикация которых до сих пор подразумевает работу с иностранными журналами».
Во вторник президент Путин провел онлайн-встречу со студентами по случаю Татьяниного дня, который отмечается ежегодно 25 января. Глава государства в режиме видеоконференции пообщался с представителями вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.
Президент регулярно встречается с молодыми специалистами. Например, 8 декабря прошлого года он провел встречу с участниками Конгресса молодых ученых. Мероприятие было приурочено к завершению Года науки и технологий в России. «Когда мы говорим о молодых ученых, молодых исследователях, то хочу напомнить, что, скажем, в начале 2000-х у нас ученых до 40 лет было менее 25%. А сегодня это почти 50% – до 40 лет», – обратил внимание Путин на встрече.
В ноябре 2021-го президент принял участие в конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021, где бсуждалась тема «Технологии искусственного интеллекта для решения социальных задач». Путин в числе прочего признал важность технологий искусственного интеллекта. «Сегодня это точка притяжения для талантливых творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей, передовой край научной, инженерной мысли», – указал он.
Путин поручил проработать ускоренную регистрацию инновационных лекарств с ЕАЭС
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать со странами ЕАЭС (Евразийского экономического союза) возможность ускоренной регистрации инновационных лекарств.
«Правительству РФ обеспечить проработку с государствами – членами Евразийского экономического союза вопроса о необходимости внесения изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, в части, касающейся ускоренной процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов», – приводится поручение на сайте Кремля.
Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, который должен представить доклад до 1 сентября, а далее предоставлять ежегодно.
Кроме того, Путин поручил создать механизм оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий.
«Обеспечить создание механизма оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий, в том числе посредством привлечения индустриальных (технологических) партнеров на ранних стадиях исследований и разработок, включая доклинические исследования лекарственных средств», – указывается в списке поручений.
Также Путин распорядился до 1 июня утвердить комплекс мер, которые позволят обеспечить страну высококвалифицированными кадрами в области генетики.
«Утвердить комплекс мер, направленных на удовлетворение потребности Российской Федерации в высококвалифицированных кадрах в области генетических технологий до 2030 года, и обеспечить его реализацию», – говорится в документе.
Срок исполнения этого поручения установлен до 1 июня 2022 года.
В Кремле не исключили новых контактов Путина и Байдена
Новые контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться при необходимости, но сейчас конкретных планов на этот счет нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«При необходимости ничего нельзя исключать, в том числе и общения на высшем уровне. Но каких-то пониманий на этот счет сейчас нет», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, когда может состояться разговор глав двух государств.
По его словам, вопросы о графике продолжения российско-американских контактов будут решаться после получения текста письменного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности.
Ранее в Белом доме оценили возможность новой встречи Путина и Байдена.
Напомним, последняя беседа между лидерами стран прошла по телефону 31 декабря 2021 года. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом разговоре.
Путин согласился рассмотреть вопрос о субсидировании перелетов по ДФО
Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос о частичном субсидировании из федерального бюджета авиаперелетов по ДФО.
Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил президенту, что благодаря изменившимся тарифам произошел сдвиг по стоимости перевозок в Центральную Россию по Дальнему Востоку. Проблемой остаются перелеты по территории региона.
«Конечно, мы субсидируем из краевого бюджета примерно две трети. Но все равно получается более 20 тыс. рублей. И я бы просил, Владимир Владимирович, вернуться к возможности рассмотрения субсидирования частичного федерального бюджета на такие безальтернативные маршруты», – сказал Солодов, отметив, что краевой бюджет не может справиться с такой большой нагрузкой, передает РИА «Новости» его слова.
Владимир Путин согласился с тем, что работать в этом направлении нужно, так как «людям же нужно передвигаться все равно».
Глава страны признал транспортную доступность одним из проблемных вопросов Камчатского края, об этом он заявил в ходе рабочей встречи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.
«Транспортная доступность для Камчатки это один из проблемных вопросов», – сказал Путин на встрече.
«Это болевой вопрос, но сейчас, докладываю, ситуация нормализуется, Минтранс отрабатывает четко», – ответил Солодов.
Напомним, еще в начале сентября 2021 года президент заявил, что Единая дальневосточная авиакомпания должна предлагать билеты по цене, доступной для людей, а также учитывать актуальность маршрутов, сопоставив с мнением граждан.
Эксперт: Наши спортсмены покажут на Олимпиаде в Пекине блестящие результаты
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«Несмотря на ограничения МОК по использованию нашей символики, наши олимпийцы будут защищать честь России. Такие сложности всегда способствовали сплочению россиян – мы все объединялись вокруг нашей сборной», – сказал газете ВЗГЛЯД глава хабаровского краевого Союза боевых искусств Андрей Белоглазов, комментируя встречу главы государства с олимпийской сборной, отправляющиеся на Игры-2022 в Пекине.
«Владимир Путин отличается от многих лидеров еще и тем, что лично уделяет большое внимание массовой физической культуре и спорту высших достижений. В России многое делается для развития спорта как в крупных городах, так и в отдаленных селах. Лидер страны не раз говорил о том, что спорт объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий. Спорт объединяет нацию», – подчеркнул президент Регионального союза боевых искусств, член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.
«Президент – сам по духу спортсмен. Я уверен, что поддержка лидера страны – это дополнительная мотивация для каждого нашего олимпийца», – подчеркнул собеседник.
Белоглазов обратил внимание на то, что президент в один день провел встречи с представителями олимпийской сборной и студентами, победителями олимпиад по математике и программированию. «Это говорит о том, что наука, образование и спорт едины и неразделимы. В нашей стране всегда действовал принцип, что в здоровом теле здоровый дух, а спорт – это еще и интеллект», – добавил Белоглазов.
Во время встречи президент сделал акцент на том, что спорт и Олимпийские игры – это прежде всего справедливость и честность, отметил собеседник. Спортсмен напомнил об акции в поддержку российских атлетов #WeWillROCYou, которая была запущена еще на Олимпиаде в Токио и была активно поддержана российскими болельщиками (напомним, что на Играх-2020 российские спортсмены выступали под аббревиатурой ROC – Российский олимпийский комитет).
«Президент пожелал нашим олимпийцам боевого настроя. Мы все будем наблюдать с большим интересом за успехами сборной. Конечно, нельзя забывать о том, что нас давят санкциями и различными ограничениями – и очень печально, что все это проявляется в спорте. Но такое давление позволит нашим спортсменам еще больше проявить свой характер, спортивную злость в хорошем смысле – стремление к достижению победы», – добавил собеседник.
Россия никогда не использовала спорт в качестве рычага давления и влияния, подчеркнул Белоглазов. «И ранее, и сейчас, на нынешних Играх, мы болели и будем болеть как за российских атлетов, так и за наших «соседей» – за спортсменов из стран бывшего СССР, – подчеркнул он. – И главное, несмотря на ограничения Международного олимпийского комитета по использованию нашей символики и все сложности из-за пандемии, наши олимпийцы будут защищать честь России. Такие сложности, подчеркнул президент, всегда способствовали сплочению россиян – мы все объединялись вокруг нашей сборной».
«Все наши спортсмены будут заняты только тем, чтобы побеждать и приносить радость российским болельщикам», – добавил Белоглазов. Собеседник особо отметил, что олимпийцы из России будут участвовать во всех 13 видах спорта, представленных на Играх-2022. «Я буду болеть за каждого нашего спортсмена. Олимпийский чемпион, призер и участник Олимпиады – это штучный товар. Мы сильны во многих зимних видах спорта. Наши спортсмены, я уверен в этом, покажут блестящие результаты», – подытожил Белоглазов.
Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с членами Олимпийской сборной страны перед их отъездом на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Глава государства выразил надежду, что спортсмены сделают все возможное для того, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы и порадовать своих болельщиков. По словам Путина, «есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи».
Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.
Путин пожелал студентам МГУ не переборщить с медовухой в Татьянин день
Президент Владимир Путин посоветовал студентам МГУ им. М.В. Ломоносова не переборщить во время традиционного угощения медовухой, об этом он заявил на встрече с учащимися крупных отечественных вузов, проходящей по видеосвязи в День студента.
Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что этот праздник студенты МГУ ждут медовуху. Традиционно 25 января напитком студентов угощает сам ректор.
«Понятно. Только все хорошо в меру», – передает слова Путина ТАСС. Президент с улыбкой признал, что в Татьянин день «без медовухи не обойтись».
Ранее сообщалось, что Садовничий в этом году сам подбирал набор трав для знаменитой медовухи в честь Дня студента, а также добавил туда башкирский мед.