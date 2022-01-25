Собянин назвал продолжительность роста заболеваемости COVID в Москве

Власти Москвы предполагают, что в рост заражения новой коронавирусной инфекцией продлится в столице еще две недели, сообщил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

«Количество людей, которые находятся на ИВЛ, за последние две недели практически не увеличилось... Но очевидно, с учетом того опыта, который мы наблюдаем, что происходит по всему миру, то еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости. Две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, конечно, это будет серьезное испытание на всю медицинскую систему, в первую очередь, поликлиническую», – цитирует его ТАСС.

Ранее Собянин заявил, что штамм коронавируса «омикрон» продолжает вытеснять «дельту», поэтому, скорее всего, серьезной загрузки столичных больниц не будет.