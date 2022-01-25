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Собянин назвал продолжительность роста заболеваемости COVID в Москве
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Власти Москвы предполагают, что в рост заражения новой коронавирусной инфекцией продлится в столице еще две недели, сообщил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
«Количество людей, которые находятся на ИВЛ, за последние две недели практически не увеличилось... Но очевидно, с учетом того опыта, который мы наблюдаем, что происходит по всему миру, то еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости. Две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, конечно, это будет серьезное испытание на всю медицинскую систему, в первую очередь, поликлиническую», – цитирует его ТАСС.
Ранее Собянин заявил, что штамм коронавируса «омикрон» продолжает вытеснять «дельту», поэтому, скорее всего, серьезной загрузки столичных больниц не будет.
Врачи рассказали об уникальном симптоме «омикрона»
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Врачи считают, что во время еды проявляется еще «один удивительный признак» у зараженных штаммом коронавируса «омикрон».
Признаками инфицирования омикроном считаются кашель, головная боль и выраженная утомляемость. Но, как отмечают специалисты, есть еще один неожиданный симптом, который становится заметен именно во время приема пищи.
Речь идет о дискомфорте в горле, специалисты называют его одним из ключевых признаков этого варианта коронавируса, пишет Delfi со ссылкой на MedikForum.ru.
«Большинство людей с положительным результатом теста отзываются, что их горло сухое, саднит и болит, а также ощущается особенно неприятное состояние при глотании», – говорят специалисты.
Побочные эффекты в горле сохраняются на протяжении нескольких дней. Зараженным коронавирусом больно глотать, что мешает нормальному приему пищи.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
В Петербурге госпитализации детей с коронавирусом уже исчисляются сотнями
Число госпитализаций детей с коронавирусом резко увеличилось в Санкт-Петербурге с начала января, сообщили в городском комитете по здравоохранению.
«Если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января – 126, то с 17 по 23 января – уже 246 детей», – передает сообщение ведомства «Фонтанка».
В ближайшее время детская больница им. Филатова вся будет перепрофилирована под прием детей с COVID-19 и подозрением на него. Также власти изучают вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970.
Инфекционист объяснил, почему дети тяжелее взрослых переносят заболевание «омикроном»
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Предыдущие штаммы имели мало возможности соединиться с рецепторами АСЕ, которых у детей очень мало. Но «омикрон» смог добраться и до них, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя взрывной рост числа госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией.
В Санкт-Петербурге резко увеличилось число госпитализации детей с COVID-19, они исчисляются сотнями. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению. Такая же статистика отмечается и в других городах России.
«Есть рецепторы ACE. В организме это своего рода причал, к которому пристают вирусы. Их у детей значительно меньше, чем у взрослых, поэтому предыдущие штаммы имели мало возможности соединиться с этими рецепторами. Но «омикрон» очень заразен, значительно превышает возможности других вирусов по инфекционности. Поэтому и до детей теперь добрался», – говорит Малышев.
Он подчеркивает, что ранее дети были практически неохваченной популяцией для COVID, а сейчас, когда у вируса появилось больше возможностей, он заражает всех без разбора. Однако большинство взрослых граждан уже прошли вакцинацию, ревакцинацию, переболели ранее другими штаммами. Их организм с коронавирусом знаком, потому в большинстве случаев заболевание переносится достаточно легко. Детский же организм изначально более слабый, нежели взрослый.
«Ну и за счет того, что дети не привиты, организм с вирусом не знаком, поэтому заболевших среди них больше, и болеют тяжелее. Их иммунитет не воспитан для сопротивления вирусу», – рассказывает инфекционист. Единственный выход уберечь детей от «омикрона», пока нет рекомендованной вакцины против коронавируса – это продолжать соблюдать всевозможные меры предосторожности, рекомендует врач.
Ранее стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса для детей.
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Беглов заявил о переходе Петербурга на мобилизационный режим из-за коронавируса
В Петербурге резко осложнилась эпидемическая обстановка, необходим переход в мобилизационный режим, заявил глава города Александр Беглов.
«На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости – более 9 тыс. инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Петербург переходит в мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях и особых усилий для сохранения здоровья – своего и своих близких», – заявил Беглов в эфире «Радио России», передает ТАСС.
По его словам, руководство города намерено изменить постановление о противодействию распространению коронавируса новыми «более строгими санитарными ограничениями».
Губернатор добавил, что впервые за все время пандемии город меняет систему оказания государственной медпомощи. С 24 января первичное звено будет мобилизовано на борьбу с коронавирусом, а плановая медпомощь ограничивается.
Ранее в комитете по здравоохранению Петербурга сообщали, что в городе резко увеличилось число госпитализаций детей с коронавирусом.
Стала известна предрасположенная к «омикрону» группа людей
Любой человек, не болевший ранее COVID-19, предрасположен к заражению «омикроном», заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Горелов сказал, что «любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию «омикроном», передает РИА «Новости».
Он отметил, что опубликованные данные создают впечатление, будто пациенты переносят «омикрон» легче по сравнению с другими штаммами, но масштабы распространения инфекции более впечатляющие, поэтому число госпитализируемых пациентов вряд ли будет уменьшаться.
Ранее инфекционист предупредил, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма «омикрон» возросла с 10-11 до 15%.
Напомним, доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя газете ВЗГЛЯД взрывной рост числа госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией, рассказал, что предыдущие штаммы имели мало возможности соединиться с рецепторами АСЕ, которых у детей очень мало, но «омикрон» смог добраться и до них.
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Контролеры в метро Москвы помогли задержать находящихся в федеральном розыске
В московском метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».
В ведомстве рассказали, что «в ходе проверок на станции «Котельники» контролеры ГКУ «Организатор перевозок» остановили пассажиров, которые зашли в метро без масок», а при составлении административных материалов выяснилось, что пара находится в федеральном розыске, передает РИА «Новости».
Задержанные оказались гражданами Белоруссии, которые разыскиваются по статьям «Кража» и «Вождение в нетрезвом виде».
Отмечается, что за нарушение санитарных требований Роспотребнадзора контролеры оформили административные материалы. Подозреваемые задержаны и доставлены в отделение полиции.
«Такие ситуации происходят нередко. Мы обеспечиваем безопасность в транспорте, ежедневно встречаем тысячи пассажиров. Конечно, мы не подозреваем, что человек находится в розыске. После оформления нами административного материала дальнейшей судьбой нарушителей занимаются правоохранительные органы», – пояснил старший инспектор-контролер Михаил Мошко.
Ранее обвиняемого в убийстве задержали с помощью системы распознавания лиц в метро Москвы.
Верховный шаман России счел «омикрон» «коварнее чумы»
Штамм коронавируса «омикрон» коварнее чумы, нужно защищаться от него всеми способами и обращаться к врачам при признаках болезни, заявил верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.
«Эта болезнь очень коварна – больше, чем чума. Поэтому, дорогие жители, я прошу вас: как можно защищайтесь от этой заразы. Постарайтесь избегать места, где много людей. На близком расстоянии с людьми не разговаривайте и избегайте рукопожатий. Надо мыть лицо, руки и голову с мылом, носить правильно маски. <...> Если есть подозрение заражения, то немедля звоните врачам. В таком случае только врачи помогут», – написал шаман в своей странице «ВКонтакте».
Он посоветовал очищать жилища и места работы дымом артыша – можжевельника, использующегося при шаманских обрядах, и пожелал верующим здоровья.
«Вирус много раз превращался, менял названия, и трудноизлечимость этой заразы затрудняет наших ученых и врачей. Из-за этой заразы теряем людей, зараженный этим вирусом человек может заразить много людей», – написал шаман.
Глава кызыльской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» (по-русски – «Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге госпитализации детей с коронавирусом уже исчисляются сотнями.
До этого оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970 случаев.
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Врач рассказал о сокращении инкубационного периода коронавируса
Инкубационный период коронавирусной инфекции сократился до 1–3 дней, сообщил главный врач больницы имени Филатова (Москва) Валерий Вечорко.
«Инкубационный период сократился. Пациенты отмечают контакт с больными за 1–3 дня до повышения у них температуры тела (вместо привычных 5–7 дней при заражении дельта-штаммом)», – цитирует его слова Ura.ru.
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Накануне стало известно, что штамм «омикрон» новой коронавирусной инфекции не является более опасным, чем дельта-штамм, но быстрее распространяется в популяции.
В декабре сообщалось, что инкубационный период в случае заражения человека омикрон-штаммом коронавируса составляет пять суток.
За сутки в России госпитализировали 12,8 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 837, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12 837 человек, на 115% больше по сравнению с 24 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
Всего за сутки в стране выявили 67 809 случаев заболевания. Выписано в связи с выздоровлением 26 404 человека, за это же время подтверждена 681 смерть.
В Москве выявлено 18 935 случаев COVID, Санкт-Петербурге – 9722, в Московской области – 5769.
Накануне в России за сутки госпитализировали 5970 человек с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Москве усилили санитарные проверки в общественных местах из-за коронавируса
В Москве усилили проверки санитарных мер в ТЦ, магазинах, ресторанах, кафе, барах, ночных клубах и концертных залах, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
«В связи с распространением нового штамма «омикрон» мы наблюдаем значительный рост заболеваемости среди москвичей. Сейчас особенно важно неукоснительно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования. Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль», – цитирует его ТАСС.
Кроме того, в столице работодателей выборочно проверят на соблюдение указа мэра об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.
«Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина о переводе сотрудников на удаленную работу», – рассказал Данчиков.
Ранее в Кремле сообщили, что речи о локдауне в Москве на встрече президента России Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина не шло, накопленный опыт позволяет этого избегать.
Вакцинация подростков от COVID-19 началась в Подмосковье
Вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М» стартовала в Московской области, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«В Московской области стартовала вакцинация детей от новой коронавирусной инфекции. Она проводится препаратом «Спутник М», разработанным научным центром имени Гамалеи. Сделать прививку могут дети в возрасте от 12 до 17 лет», – говорится в сообщении на сайте минздрава области.
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По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, Московская область получила первую партию вакцины – 1,8 тыс. комплектов доз, которые уже поставлены в пункты вакцинации детских поликлиник. Вакцинация детей проводится с письменного согласия родителей и только на добровольной основе. Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр и только после этого допустит к вакцинации.
«Спутник М» – двухкомпонентная вакцина, поэтому через три недели после первой прививки необходимо повторно посетить врача-педиатра для введения второго компонента. Противопоказания: аллергические реакции, симптомы ОРВИ, аутоиммунные заболевания, обострение хронических заболеваний.
Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.
Ранее стало известно, что центр Гамалеи получил разрешение на клинические испытания детской вакцины от COVID.
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Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по тестированию сотрудников на COVID
Рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию не являются обязательными, они носят рекомендательный характер и предназначены для методической помощи бизнесу, сообщила пресс-служба ведомства.
В ведомстве заявили, что рекомендации по тестированию «носят исключительно рекомендательный характер», они «предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы», передает РИА «Новости».
«Таким образом, документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению», – добавили там.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на подготовленный Роспотребнадзором проект рекомендаций сообщила, что тестирование на коронавирус на работе якобы могут сделать регулярным, до двух раз в неделю для организаций, в которых работает менее 500 человек.
Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин призывал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить вакцинацию сотрудников, работающих в офисах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Кремль спросили о «приостановке» закупок «ЭпиВакКороны» Минздравом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минздрав и правительственный оперштаб вопрос о якобы приостановке ведомством закупок и поставок в регионы российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», о чем ранее сообщили СМИ.
Песков заявил, что «это не прерогатива Кремля». Он посоветовал не строить предположения и позвонить в Минздрав, задать соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
«Занимается этим оперативный штаб, возглавляемый (вице-премьером России Татьяной) Голиковой в правительстве, можно туда тоже обратиться», – добавил он
Ранее СМИ сообщили, что Минздрав якобы на время прекратил закупки и поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом, в частности, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одного из российских научных институтов.
При этом в Госдуме якобы уточнили, что в регионы препарат давно не поставляется.
Отмечается, что в большинство субъектов последние партии вакцины Минздрав поставил в конце ноября – начале декабря, при этом даты следующих поставок представителям региональных органов здравоохранения неизвестны.
«Запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора – Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») «Ростеха» не поступало», – сообщает газета со ссылкой на представителя «Герофарма», контрактного производителя «ЭпиВакКороны» среди частных фармкомпаний.
При этом издание приводит слова представителя научного центра «Вектор», который заявил, что производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами, а выпущенные в конце 2021 года четыре серии «ЭпиВакКороны-Н» имеются на складах производителей.
«Во всех субъектах сформирован значительный запас всех антиковидных вакцин – его хватит, даже если темпы вакцинации вырастут в несколько раз», – пишет газета со ссылкой на представителя Минпромторга.
Отмечается, что выпуск препаратов осуществляется под заказы системы здравоохранения, при этом производители вакцин, в том числе «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н» и «Ковивака», готовы к продолжению выпуска вакцин.
По словам представителя Минздрава, закупок препаратов «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» в последнее время не было, поскольку их остатки удовлетворяют имеющуюся потребность.
Согласно опросу 243 врачей России, который приводит издание, не менее 28% респондентов сообщили об отсутствии в их больницах «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-Н», а 48% указали, что они в наличии. При этом 83% врачей неизвестно о сроках будущих поставок. Более 70% медиков рассказали, что «ЭпиВакКорона» не пользуется спросом у пациентов.
Напомним, 3 декабря сообщалось, что более 1,2 млн доз «ЭпиВакКороны» направили в регионы России.
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В «Векторе» разъяснили ситуацию с закупками «ЭпиВакКороны»
Получение очередного заказа Минздрава на производство вакцины «ЭпиВакКороны» ожидается в феврале 2022 года, препарат на сегодня есть в наличии в большинстве регионов России и активно применяется для иммунизации, заявили в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора.
«В 2021 году контракт исполнен в полном объеме: произведено и введено в гражданский оборот 12 989 540 доз (6 494 770 комплектов) вакцины «ЭпиВакКорона». Получение очередного заказа министерства здравоохранения на производство вакцины «ЭпиВакКорона» ожидается в феврале 2022 года», – приводит ТАСС сообщение центра «Вектор».
«Вакцина «ЭпиВакКорона» на сегодняшний день есть в наличии в большинстве регионов России и активно применяется для иммунизации», – сообщили РИА «Новости» в ГНЦ «Вектор».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минздрав и правительственный оперштаб вопрос о якобы приостановке ведомством закупок и поставок в регионы российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
До этого СМИ сообщили, что Минздрав якобы на время прекратил закупки и поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом, в частности, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одного из российских научных институтов. При этом в Госдуме якобы уточнили, что в регионы препарат давно не поставляется.
Напомним, 3 декабря сообщалось, что более 1,2 млн доз «ЭпиВакКороны» направили в регионы России.
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Собянин спрогнозировал загрузку больниц Москвы при распространении «омикрона»
Штамм коронавируса «омикрон» продолжает вытеснять «дельту», поэтому, скорее всего, серьезной загрузки столичных больниц не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В связи с тем, что «омикрон» продолжает вытеснить «дельту», мы думаем, что какой-то серьезной динамики, загрузки госпитального фонда, возможно, не будет», – сказал Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, сообщает РИА «Новости».
Ранее в Кремле сообщили, что речи о локдауне в Москве на встрече президента России Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина не шло, накопленный опыт позволяет этого избегать.