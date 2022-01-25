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Собянин спрогнозировал загрузку больниц Москвы при распространении «омикрона»
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Штамм коронавируса «омикрон» продолжает вытеснять «дельту», поэтому, скорее всего, серьезной загрузки столичных больниц не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В связи с тем, что «омикрон» продолжает вытеснить «дельту», мы думаем, что какой-то серьезной динамики, загрузки госпитального фонда, возможно, не будет», – сказал Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, сообщает РИА «Новости».
Ранее в Кремле сообщили, что речи о локдауне в Москве на встрече президента России Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина не шло, накопленный опыт позволяет этого избегать.
Врачи рассказали об уникальном симптоме «омикрона»
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Врачи считают, что во время еды проявляется еще «один удивительный признак» у зараженных штаммом коронавируса «омикрон».
Признаками инфицирования омикроном считаются кашель, головная боль и выраженная утомляемость. Но, как отмечают специалисты, есть еще один неожиданный симптом, который становится заметен именно во время приема пищи.
Речь идет о дискомфорте в горле, специалисты называют его одним из ключевых признаков этого варианта коронавируса, пишет Delfi со ссылкой на MedikForum.ru.
«Большинство людей с положительным результатом теста отзываются, что их горло сухое, саднит и болит, а также ощущается особенно неприятное состояние при глотании», – говорят специалисты.
Побочные эффекты в горле сохраняются на протяжении нескольких дней. Зараженным коронавирусом больно глотать, что мешает нормальному приему пищи.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
В Петербурге госпитализации детей с коронавирусом уже исчисляются сотнями
Число госпитализаций детей с коронавирусом резко увеличилось в Санкт-Петербурге с начала января, сообщили в городском комитете по здравоохранению.
«Если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января – 126, то с 17 по 23 января – уже 246 детей», – передает сообщение ведомства «Фонтанка».
В ближайшее время детская больница им. Филатова вся будет перепрофилирована под прием детей с COVID-19 и подозрением на него. Также власти изучают вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970.
Инфекционист объяснил, почему дети тяжелее взрослых переносят заболевание «омикроном»
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Предыдущие штаммы имели мало возможности соединиться с рецепторами АСЕ, которых у детей очень мало. Но «омикрон» смог добраться и до них, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя взрывной рост числа госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией.
В Санкт-Петербурге резко увеличилось число госпитализации детей с COVID-19, они исчисляются сотнями. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению. Такая же статистика отмечается и в других городах России.
«Есть рецепторы ACE. В организме это своего рода причал, к которому пристают вирусы. Их у детей значительно меньше, чем у взрослых, поэтому предыдущие штаммы имели мало возможности соединиться с этими рецепторами. Но «омикрон» очень заразен, значительно превышает возможности других вирусов по инфекционности. Поэтому и до детей теперь добрался», – говорит Малышев.
Он подчеркивает, что ранее дети были практически неохваченной популяцией для COVID, а сейчас, когда у вируса появилось больше возможностей, он заражает всех без разбора. Однако большинство взрослых граждан уже прошли вакцинацию, ревакцинацию, переболели ранее другими штаммами. Их организм с коронавирусом знаком, потому в большинстве случаев заболевание переносится достаточно легко. Детский же организм изначально более слабый, нежели взрослый.
«Ну и за счет того, что дети не привиты, организм с вирусом не знаком, поэтому заболевших среди них больше, и болеют тяжелее. Их иммунитет не воспитан для сопротивления вирусу», – рассказывает инфекционист. Единственный выход уберечь детей от «омикрона», пока нет рекомендованной вакцины против коронавируса – это продолжать соблюдать всевозможные меры предосторожности, рекомендует врач.
Ранее стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса для детей.
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Беглов заявил о переходе Петербурга на мобилизационный режим из-за коронавируса
В Петербурге резко осложнилась эпидемическая обстановка, необходим переход в мобилизационный режим, заявил глава города Александр Беглов.
«На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости – более 9 тыс. инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Петербург переходит в мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях и особых усилий для сохранения здоровья – своего и своих близких», – заявил Беглов в эфире «Радио России», передает ТАСС.
По его словам, руководство города намерено изменить постановление о противодействию распространению коронавируса новыми «более строгими санитарными ограничениями».
Губернатор добавил, что впервые за все время пандемии город меняет систему оказания государственной медпомощи. С 24 января первичное звено будет мобилизовано на борьбу с коронавирусом, а плановая медпомощь ограничивается.
Ранее в комитете по здравоохранению Петербурга сообщали, что в городе резко увеличилось число госпитализаций детей с коронавирусом.
Стала известна предрасположенная к «омикрону» группа людей
Любой человек, не болевший ранее COVID-19, предрасположен к заражению «омикроном», заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Горелов сказал, что «любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию «омикроном», передает РИА «Новости».
Он отметил, что опубликованные данные создают впечатление, будто пациенты переносят «омикрон» легче по сравнению с другими штаммами, но масштабы распространения инфекции более впечатляющие, поэтому число госпитализируемых пациентов вряд ли будет уменьшаться.
Ранее инфекционист предупредил, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма «омикрон» возросла с 10-11 до 15%.
Напомним, доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя газете ВЗГЛЯД взрывной рост числа госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией, рассказал, что предыдущие штаммы имели мало возможности соединиться с рецепторами АСЕ, которых у детей очень мало, но «омикрон» смог добраться и до них.
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Контролеры в метро Москвы помогли задержать находящихся в федеральном розыске
В московском метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».
В ведомстве рассказали, что «в ходе проверок на станции «Котельники» контролеры ГКУ «Организатор перевозок» остановили пассажиров, которые зашли в метро без масок», а при составлении административных материалов выяснилось, что пара находится в федеральном розыске, передает РИА «Новости».
Задержанные оказались гражданами Белоруссии, которые разыскиваются по статьям «Кража» и «Вождение в нетрезвом виде».
Отмечается, что за нарушение санитарных требований Роспотребнадзора контролеры оформили административные материалы. Подозреваемые задержаны и доставлены в отделение полиции.
«Такие ситуации происходят нередко. Мы обеспечиваем безопасность в транспорте, ежедневно встречаем тысячи пассажиров. Конечно, мы не подозреваем, что человек находится в розыске. После оформления нами административного материала дальнейшей судьбой нарушителей занимаются правоохранительные органы», – пояснил старший инспектор-контролер Михаил Мошко.
Ранее обвиняемого в убийстве задержали с помощью системы распознавания лиц в метро Москвы.
Верховный шаман России счел «омикрон» «коварнее чумы»
Штамм коронавируса «омикрон» коварнее чумы, нужно защищаться от него всеми способами и обращаться к врачам при признаках болезни, заявил верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.
«Эта болезнь очень коварна – больше, чем чума. Поэтому, дорогие жители, я прошу вас: как можно защищайтесь от этой заразы. Постарайтесь избегать места, где много людей. На близком расстоянии с людьми не разговаривайте и избегайте рукопожатий. Надо мыть лицо, руки и голову с мылом, носить правильно маски. <...> Если есть подозрение заражения, то немедля звоните врачам. В таком случае только врачи помогут», – написал шаман в своей странице «ВКонтакте».
Он посоветовал очищать жилища и места работы дымом артыша – можжевельника, использующегося при шаманских обрядах, и пожелал верующим здоровья.
«Вирус много раз превращался, менял названия, и трудноизлечимость этой заразы затрудняет наших ученых и врачей. Из-за этой заразы теряем людей, зараженный этим вирусом человек может заразить много людей», – написал шаман.
Глава кызыльской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» (по-русски – «Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге госпитализации детей с коронавирусом уже исчисляются сотнями.
До этого оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970 случаев.
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Врач рассказал о сокращении инкубационного периода коронавируса
Инкубационный период коронавирусной инфекции сократился до 1–3 дней, сообщил главный врач больницы имени Филатова (Москва) Валерий Вечорко.
«Инкубационный период сократился. Пациенты отмечают контакт с больными за 1–3 дня до повышения у них температуры тела (вместо привычных 5–7 дней при заражении дельта-штаммом)», – цитирует его слова Ura.ru.
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Накануне стало известно, что штамм «омикрон» новой коронавирусной инфекции не является более опасным, чем дельта-штамм, но быстрее распространяется в популяции.
В декабре сообщалось, что инкубационный период в случае заражения человека омикрон-штаммом коронавируса составляет пять суток.
За сутки в России госпитализировали 12,8 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 837, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12 837 человек, на 115% больше по сравнению с 24 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
Всего за сутки в стране выявили 67 809 случаев заболевания. Выписано в связи с выздоровлением 26 404 человека, за это же время подтверждена 681 смерть.
В Москве выявлено 18 935 случаев COVID, Санкт-Петербурге – 9722, в Московской области – 5769.
Накануне в России за сутки госпитализировали 5970 человек с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Москве усилили санитарные проверки в общественных местах из-за коронавируса
В Москве усилили проверки санитарных мер в ТЦ, магазинах, ресторанах, кафе, барах, ночных клубах и концертных залах, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
«В связи с распространением нового штамма «омикрон» мы наблюдаем значительный рост заболеваемости среди москвичей. Сейчас особенно важно неукоснительно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования. Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль», – цитирует его ТАСС.
Кроме того, в столице работодателей выборочно проверят на соблюдение указа мэра об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.
«Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина о переводе сотрудников на удаленную работу», – рассказал Данчиков.
Ранее в Кремле сообщили, что речи о локдауне в Москве на встрече президента России Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина не шло, накопленный опыт позволяет этого избегать.
Вакцинация подростков от COVID-19 началась в Подмосковье
Вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М» стартовала в Московской области, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«В Московской области стартовала вакцинация детей от новой коронавирусной инфекции. Она проводится препаратом «Спутник М», разработанным научным центром имени Гамалеи. Сделать прививку могут дети в возрасте от 12 до 17 лет», – говорится в сообщении на сайте минздрава области.
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По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, Московская область получила первую партию вакцины – 1,8 тыс. комплектов доз, которые уже поставлены в пункты вакцинации детских поликлиник. Вакцинация детей проводится с письменного согласия родителей и только на добровольной основе. Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр и только после этого допустит к вакцинации.
«Спутник М» – двухкомпонентная вакцина, поэтому через три недели после первой прививки необходимо повторно посетить врача-педиатра для введения второго компонента. Противопоказания: аллергические реакции, симптомы ОРВИ, аутоиммунные заболевания, обострение хронических заболеваний.
Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.
Ранее стало известно, что центр Гамалеи получил разрешение на клинические испытания детской вакцины от COVID.
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Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по тестированию сотрудников на COVID
Рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию не являются обязательными, они носят рекомендательный характер и предназначены для методической помощи бизнесу, сообщила пресс-служба ведомства.
В ведомстве заявили, что рекомендации по тестированию «носят исключительно рекомендательный характер», они «предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы», передает РИА «Новости».
«Таким образом, документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению», – добавили там.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на подготовленный Роспотребнадзором проект рекомендаций сообщила, что тестирование на коронавирус на работе якобы могут сделать регулярным, до двух раз в неделю для организаций, в которых работает менее 500 человек.
Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин призывал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить вакцинацию сотрудников, работающих в офисах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Кремль спросили о «приостановке» закупок «ЭпиВакКороны» Минздравом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минздрав и правительственный оперштаб вопрос о якобы приостановке ведомством закупок и поставок в регионы российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», о чем ранее сообщили СМИ.
Песков заявил, что «это не прерогатива Кремля». Он посоветовал не строить предположения и позвонить в Минздрав, задать соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
«Занимается этим оперативный штаб, возглавляемый (вице-премьером России Татьяной) Голиковой в правительстве, можно туда тоже обратиться», – добавил он
Ранее СМИ сообщили, что Минздрав якобы на время прекратил закупки и поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом, в частности, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одного из российских научных институтов.
При этом в Госдуме якобы уточнили, что в регионы препарат давно не поставляется.
Отмечается, что в большинство субъектов последние партии вакцины Минздрав поставил в конце ноября – начале декабря, при этом даты следующих поставок представителям региональных органов здравоохранения неизвестны.
«Запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора – Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») «Ростеха» не поступало», – сообщает газета со ссылкой на представителя «Герофарма», контрактного производителя «ЭпиВакКороны» среди частных фармкомпаний.
При этом издание приводит слова представителя научного центра «Вектор», который заявил, что производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами, а выпущенные в конце 2021 года четыре серии «ЭпиВакКороны-Н» имеются на складах производителей.
«Во всех субъектах сформирован значительный запас всех антиковидных вакцин – его хватит, даже если темпы вакцинации вырастут в несколько раз», – пишет газета со ссылкой на представителя Минпромторга.
Отмечается, что выпуск препаратов осуществляется под заказы системы здравоохранения, при этом производители вакцин, в том числе «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н» и «Ковивака», готовы к продолжению выпуска вакцин.
По словам представителя Минздрава, закупок препаратов «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» в последнее время не было, поскольку их остатки удовлетворяют имеющуюся потребность.
Согласно опросу 243 врачей России, который приводит издание, не менее 28% респондентов сообщили об отсутствии в их больницах «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-Н», а 48% указали, что они в наличии. При этом 83% врачей неизвестно о сроках будущих поставок. Более 70% медиков рассказали, что «ЭпиВакКорона» не пользуется спросом у пациентов.
Напомним, 3 декабря сообщалось, что более 1,2 млн доз «ЭпиВакКороны» направили в регионы России.
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В «Векторе» разъяснили ситуацию с закупками «ЭпиВакКороны»
Получение очередного заказа Минздрава на производство вакцины «ЭпиВакКороны» ожидается в феврале 2022 года, препарат на сегодня есть в наличии в большинстве регионов России и активно применяется для иммунизации, заявили в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора.
«В 2021 году контракт исполнен в полном объеме: произведено и введено в гражданский оборот 12 989 540 доз (6 494 770 комплектов) вакцины «ЭпиВакКорона». Получение очередного заказа министерства здравоохранения на производство вакцины «ЭпиВакКорона» ожидается в феврале 2022 года», – приводит ТАСС сообщение центра «Вектор».
«Вакцина «ЭпиВакКорона» на сегодняшний день есть в наличии в большинстве регионов России и активно применяется для иммунизации», – сообщили РИА «Новости» в ГНЦ «Вектор».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минздрав и правительственный оперштаб вопрос о якобы приостановке ведомством закупок и поставок в регионы российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
До этого СМИ сообщили, что Минздрав якобы на время прекратил закупки и поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом, в частности, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одного из российских научных институтов. При этом в Госдуме якобы уточнили, что в регионы препарат давно не поставляется.
Напомним, 3 декабря сообщалось, что более 1,2 млн доз «ЭпиВакКороны» направили в регионы России.
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Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в десятках регионов
В 48 российских регионах фиксируется рост госпитализаций людей с коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма», – цитирует Мишустина ТАСС.
Он добавил, что в 48 регионах выросло число госпитализаций. Большая нагрузка ложится на амбулаторную сеть, врачей и медицинский персонал. Необходимо обеспечить медиков всем необходимым для работы, в том числе средствами индивидуальной защиты.
«В медицинских организациях должны быть необходимые лекарства», – подчеркнул глава правительства. Он напомнил, что средства на закупку этих средств выделены.
Для разгрузки регистратуры и разведения потоков пациентов в поликлиниках усилена горячая линия 122.
«В кол-центры привлекаются дополнительные сотрудники, в том числе с медицинской подготовкой. Это нужно, чтобы можно было быстрее дозвониться, получить консультацию, если надо – вызвать специалиста на дом», – подвел итог Мишустин.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 тыс. 837.