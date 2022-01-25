Собянин спрогнозировал загрузку больниц Москвы при распространении «омикрона»

Врачи рассказали об уникальном симптоме «омикрона»

Врачи считают, что во время еды проявляется еще «один удивительный признак» у зараженных штаммом коронавируса «омикрон».

Признаками инфицирования омикроном считаются кашель, головная боль и выраженная утомляемость. Но, как отмечают специалисты, есть еще один неожиданный симптом, который становится заметен именно во время приема пищи.

Речь идет о дискомфорте в горле, специалисты называют его одним из ключевых признаков этого варианта коронавируса, пишет Delfi со ссылкой на MedikForum.ru.

«Большинство людей с положительным результатом теста отзываются, что их горло сухое, саднит и болит, а также ощущается особенно неприятное состояние при глотании», – говорят специалисты.

Побочные эффекты в горле сохраняются на протяжении нескольких дней. Зараженным коронавирусом больно глотать, что мешает нормальному приему пищи.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».