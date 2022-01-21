Кремль спросили о введении локдауна в Москве

Онищенко: Погибшая от коронавируса певица стала жертвой антиваксеров

Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, которая намеренно заразилась коронавирусом от родственников, после чего умерла, убила сама себя с помощью антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, выступавшая в составе ансамбля Asonance, умерла от коронавирусной инфекции. 57-летняя артистка категорически отказывалась от вакцинации, однако хотела избежать социальных ограничений, которые во многих странах введены для непривитых и не болевших COVID-19, поэтому умышленно заразилась вирусом от родственников.

«Конечно, соболезнования ее близким. То, что произошло... Это же надо было придумать вот эту совершенно абсурдную ситуацию, когда человек настолько убежден в своих абсолютно пещерных заблуждениях, что он для того, чтобы не прививаться, сам себя заражает», – удивляется Онищенко.

В силу своей профессии и возраста артистка и так входила в первую группу риска, продолжает депутат, а если выезжала на концерты, то вероятность заразиться коронавирусом у нее и так была практически такая же, как в «красной зоне».

«Эта дама, певица, представитель творческой профессии – жертва тех людей, которые в угоду разных причин, в том числе поднимая авторитет, отрицая пользу прививки, отказываются от вакцинации против COVID-19 и призывают делать то же самое других людей. Кто-то же убеждал артистку, что не стоит прививаться», – рассуждает собеседник.

Он подчеркивает, что люди, раскручивающие идею якобы вредности или бесполезности вакцины, особенно не имеющие медицинского образования, являются своего рода убийцами.

«Все эти опасения, что людей чипируют, делают стерильными или еще какие-то причины не прививаться – полная чушь. Любая национальная система, которая производит или даже использует вакцину, регистрирует ее в первую очередь по двум показателям: безопасность и эффективность. И в понятие безопасность входит все. Поэтому артистка убила сама себя с помощью антиваксеров, причем прежде всего чешских», – считает Онищенко.

По мнению врача, людей, призывающих других граждан умышленно вредить своему здоровью, например, отказом от вакцинации, нужно судить. Особенно, если дело касается убеждения ложной точки зрения групп риска.

В понедельник СМИ сообщали, что на 64-м году жизни от COVID-19 в больнице города Перуджа скончался один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли.

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