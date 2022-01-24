Верховный шаман России счел «омикрон» «коварнее чумы»

Штамм коронавируса «омикрон» коварнее чумы, нужно защищаться от него всеми способами и обращаться к врачам при признаках болезни, заявил верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.

«Эта болезнь очень коварна – больше, чем чума. Поэтому, дорогие жители, я прошу вас: как можно защищайтесь от этой заразы. Постарайтесь избегать места, где много людей. На близком расстоянии с людьми не разговаривайте и избегайте рукопожатий. Надо мыть лицо, руки и голову с мылом, носить правильно маски. <...> Если есть подозрение заражения, то немедля звоните врачам. В таком случае только врачи помогут», – написал шаман в своей странице «ВКонтакте».

Он посоветовал очищать жилища и места работы дымом артыша – можжевельника, использующегося при шаманских обрядах, и пожелал верующим здоровья.

«Вирус много раз превращался, менял названия, и трудноизлечимость этой заразы затрудняет наших ученых и врачей. Из-за этой заразы теряем людей, зараженный этим вирусом человек может заразить много людей», – написал шаман.

Глава кызыльской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» (по-русски – «Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге госпитализации детей с коронавирусом уже исчисляются сотнями.

До этого оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970 случаев.

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