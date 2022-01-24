В Германии заявили о намерении сохранить дипломатическое присутствие на Украине

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24 января, понедельник | Последнее обновление — 15:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт оценил риски усиления присутствия НАТО в Восточной Европе
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В Берлине прекрасно понимают, что можно, конечно, долго спорить о том, является ли «Северный поток – 2» политическим проектом или нет, но при этом и сам газопровод, и вся энергетика в целом – это вопрос не ценностей и принципов, а прежде всего интересов, причем не только немецких.
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Танки Т-34, в число которых входили и десятки тысяч Т-34/85, стали самыми массовыми в мире. После Великой Отечественной «тридцатьчетверки» еще зажгли в Корее, Шестидневной войне на Ближнем Востоке, побывали на вооружении десятков стран.
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Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Германии заявили о намерении сохранить дипломатическое присутствие на Украине
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МИД Германии намерен сохранить дипломатическое присутствие на Украине для помощи в урегулировании ситуации, заявил представитель ведомства Кристофер Бургер.
«Могу сообщить, что принято решение о том, что членам семей сотрудников наших представительств на Украине, а также членам сотрудников немецких организаций на Украине, например, Института Гете, Службы академических обменов, представляется возможность добровольного выезда из Украины», – цитирует РИА «Новости» Бургера.
При этом МИД Германии предлагает членам семей дипломатов и сотрудников немецких организаций при желании покинуть Украину, уточнил он. МИД или работодатель оплатит затраты на дорогу.
Ранее сообщалось, что Франция, Британия, США и Австралия эвакуируют своих дипломатов или только их семьи с Украины.
Украинских резервистов вооружили столетними пулеметами
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Бойцы территориальной обороны в Киеве обучаются применению довоенных пулеметов Дегтярева образца 1927 года, сообщил депутат Рады Максим Бужанский.
ДП (Дегтярев пехотный) представляет собой один из первых образцов стрелкового оружия, созданных во времена СССР. Сейчас с таким вооружением учатся обращаться киевские резервисты, передает РИА «Новости».
«Вот в этом месте стало интересно, что это за школа пулеметчиков-реконструкторов и под какой боеприпас это чудо техники. В смысле, боеприпас тоже 1927 года, или есть новее, времен Финской войны (1939–1940 годов)?» – отметил депутат.
Ранее министр обороны страны Алексей Резников сообщил, что вторая партия американского оружия общим весом более 80 тонн доставлена на Украину.
В прошлую среду замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Британия поставила Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет в условиях якобы существующей «серьезной вероятности российского вторжения». При этом министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что поставляемые Украине системы «не являются стратегическим оружием» и поэтому «не представляют угрозы для России».
В ДНР заявили о переброске Киевом дивизиона «Ураганов» в Донбасс
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Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».
«Мы продолжаем фиксировать факты наращивания группировки вооруженных формирований Украины в Донбассе... Командование операции объединенных сил под видом проведения тренировки управления огнем осуществило переброску в районы Краснополья и Адамовки 3-го реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й артиллерийской бригады (вооруженных сил Украины), на вооружении которой находятся 220-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Ураган», – приводит слова представителя народной милиции ДНР РИА «Новости».
Также отмечается, что нахождение данных систем на удалении менее 70 километров от линии боевого соприкосновения является прямым нарушением Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки семь раз обстреляли Донбасс.
Украинский эксперт объяснил решение США эвакуировать семьи дипломатов из Киева
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«Сотрудники посольств на Украине давно сидят на чемоданах. Так что намерение США об отъезде американцев может повлечь за собой аналогичные решения других западных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США и американским гражданам покинуть Украину. Позже схожее решение приняла Британия.
«США обеспокоены высокими рисками эскалации ситуации вокруг Украины. Это касается не только возможного «вторжения» России на Украину, но и риска внутренней дестабилизации в стране, в частности, провокаций и обострения обстановки», – считает руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.
По мнению эксперта, призывы Госдепа к эвакуации семей дипломатов и второстепенного персонала американского посольства в Киеве – это очень серьезный сигнал другим дипломатическим учреждениям западных стран на Украине. «Многие работники посольств давно сидят на чемоданах. Так что, скорее всего, намерение США вывезти американцев с Украины повлечет за собой аналогичные решения других западных стран. Это, конечно, добавит в информационное поле паники и спровоцирует новую волну внимания к Украине», – пояснил политолог.
«Но в случае обострения ситуации иностранцам не удастся покинуть Киев в короткие сроки, потому что он находится достаточно далеко от западных границ. Так что в любом случае будет временной лаг. Поэтому американцы торопятся. Так они в целом оценивают ситуацию с безопасностью и стабильностью на Украине», – заключил собеседник.
В понедельник высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты в случае эскалации напряженности на Украине не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты исходят из того, что Россия «может начать военные действия в любой момент», передает ТАСС.
Представитель Госдепартамента в очередной раз выступил с утверждением о том, что Россия «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», а также «тем или иным способом свергнуть и сменить правительство» в Киеве. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не знают наверняка, каковы «намерения президента России Владимира Путина» в отношении Украины. «Мы не знаем, принял ли он решение о вторжении. Но он нарастил военную мощь вдоль границы с Украиной с тем, чтобы располагать такой возможностью», – утверждают в Госдепартаменте США.
В этот же день Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации. При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением.
Ранее Госдепартамент США предписал
семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит
работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются. «Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – отреагировал в своем Telegram-канале на заявление Борреля российский тележурналист Владимир Соловьев.
В минувшую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
В тот же день появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Соловьев сравнил отъезд дипломатов США из Киева с бегством из Кабула
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отметил, что отъезд дипломатов США из Киева напоминает ему эвакуацию американцев из Кабула.
«Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – написал Соловьев у себя в Telegram.
Так Соловьев прокомментировал новость газеты ВЗГЛЯД о том, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины. При этом европейские дипломаты уезжать не собираются, заявил главный евродипломат ЕС Жозеп Боррель.
Ранее стало известно, что Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США покинуть Украину.
Названы причины эвакуации дипломатов США и Британии из Киева
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«США и Британия используют миф о российской угрозе, чтобы консолидировать вокруг себя те страны Европы, кто тяготеют к англосаксонскому миру. При этом Германия, Франция и Италия ведут себя более спокойно», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее США и Британия начали частичную эвакуацию своих посольств в Киеве.
«Эвакуацию своих граждан с территории Украины начали ровно те две страны, которые поставляют оружие и активнее всех раскручивают тему российского «вторжения» в эту страну. Все это очень напоминает фильм «Плутовство» или «Хвост виляет собакой» за счет искусственности происходящего шоу», – отметил глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Эксперт обратил внимание на то, что такие страны ЕС, как Германия, Франция и Италия, ведут себя более спокойно, чем США и Британия. А глава евродипломатии Жозеп Боррель и вовсе отрицает необходимость эвакуации.
«Это означает, что миф о российской угрозе используется как инструмент для консолидации вокруг США и Британии той части Европы, которая тяготеет к англосаксонскому миру», – пояснил Золотарев. «Нагнетание обстановки в ближайшее время будет продолжаться. Но главное, чтобы какая-то третья сторона не устроила провокацию. Когда нарастает такое напряжение, как сейчас, к детонации может привести любая мелкая провокация», – заключил политолог.
Госдеп предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Британия приняла аналогичное решение и начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации.
При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением. Украинский политолог Руслан Бортник в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал решение США и Британии примером того, как они в реальности оценивают ситуацию с безопасностью на Украине.
Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что эвакуация Вашингтоном части американских дипломатов может свидетельствовать о подготовке Западом военной провокации на Украине.
Позднее стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются. «Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – отреагировал в своем Telegram-канале на заявление Борреля российский тележурналист Владимир Соловьев.
В минувшую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
В тот же день появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Блинкен: США будут укреплять военный потенциал Украины, пока проводят переговоры с Россией
США планируют содействовать наращиванию оборонного потенциала Украины одновременно с дипломатическим взаимодействием с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу CBS.
Отвечая на вопрос, допускает ли он, что Россия может пытаться «выиграть время, чтобы найти предлог для вторжения», Блинкен заявил, что «именно поэтому даже в то время, когда мы участвуем в дипломатическом взаимодействии, чтобы понять, есть ли возможность для укрепления коллективной безопасности на взаимной основе, отвечаем на некоторые опасения, имеющиеся у России, а она отвечает на многие наши опасения, даже в то время, пока мы это делаем, мы укрепляем оборону и средства сдерживания», сообщает ТАСС.
«В последние недели мы очень активно работали над тем, чтобы сплотить союзников и партнеров по всей Европе, чтобы ясно дать понять, что возобновление российской агрессии повлечет за собой колоссальные последствия. В прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем в каком-либо другом предшествовавшем году. Мы действовали против агентов России на Украине, пытающихся дестабилизировать правительство. Я только что одобрил передачу американских военных технологий в других странах Украине», – продолжил Блинкен
Госсекретарь заключил, что США продвигаются «по обоим направлениям и в любом случае будем готовы. Выбор за (президентом России) Владимиром Путиным».
Напомним, Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
Названный «пророссийским лидером» на Украине Мураев заявил об угрозах
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Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, объявленный МИД Великобритании «пророссийским лидером в Киеве», сообщил The Independent, что получает сотни угроз в свой адрес и в адрес своей семьи в соцсетях.
«Все это, конечно, выдумка, но это опасная ситуация, вызывающая раскол, когда совершаются попытки предотвратить войну. Лично для меня эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в мой адрес и в отношении моей семьи», – цитирует РИА «Новости» политика.
По его мнению, британский МИД, скорее всего, получил «дезинформацию» от определенных деятелей на Украине. Мураев не исключил, что в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией оказался втянут не только он один, но и еще «некоторые другие люди».
Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин-офиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.
Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
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Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США покинуть Украину
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Госдепартамент Соединенных Штатов предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства, заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента США.
«Госдепартамент разрешил добровольный отъезд [с территории Украины] <…> госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве», – приводит слова представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.
«Разрешение на отъезд дает указанным сотрудникам возможность уехать, если они этого пожелают, они не обязаны уезжать. Однако члены семей обязаны уехать из страны», – уточнила сотрудница американского внешнеполитического ведомства. Она добавила, что оценки обоснованности выданных предписаний в Госдепе проведут «не позднее, чем через 30 дней». Госдепартамент не уточнил, о каком числе сотрудников посольства США и членов их семей идет речь.
В прошлую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
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В тот же день МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов или членов их семей с Украины. Ранее немецкое издание Bild сообщило, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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В Раде «забыли» половину Украины
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, поздравляя украинцев с Днем Соборности, «потерял» половину страны, сообщило издание «Главред».
На своей странице в соцсети Facebook парламентарий поздравил соотечественников и пожелал единства Украины «от Киева до Закарпатья». «Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Киев находится к центру от севера страны, Закарпатье (Закарпатская область) – на западе Украины. Таким образом, парламентарий «забыл» 13 областей, располагающихся к востоку от столицы.
После того, как стало понятно, что такое высказывание некорректно, депутат удалил публикацию. В настоящее время на его странице опубликовано такое поздравление: «Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе».
Ранее руководитель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции против него, его супруги и товарища по фракции Тараса Козака, он также заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.
Экс-генсек НАТО исключил членство Украины в альянсе в «обозримом будущем»
Бывший генсек НАТО Яап де Хоп Схеффер заявил газете Financial Times, что Украина в ближайшее время не станет членом НАТО.
«В обозримом и в непредвиденном будущем они (Украина) не станут членом НАТО. И я думаю, что вся группа за столом в Бухаресте (в 2008 году) знала это. Уже было ясно, что для противников (членства Украины в НАТО) это (промедление со вступлением в альянс) продлится до тех пор, пока ад не замерзнет», – цитирует его РИА «Новости».
Издание сообщает, что при де Хоп Схеффере в 2008 году альянс объявил о том, что Украина «станет членом».
«Хотя тогда и до сегодняшнего дня он (президент России Владимир Путин) прекрасно знал..., что НАТО и американцы никогда не будут воевать с Россией из-за Украины», – добавил бывший генсек.
В среду депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России касательно расширения НАТО, отметив, что после окончания холодной войны Запад нарушил обещание не расширять НАТО на Восток.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
США рекомендовали американцам не ездить в Россию
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Госдепартамент США дополнил рекомендации американцам воздерживаться от поездок в Россию упоминанием того, что на границе между РФ и Украиной, по мнению Вашингтона, имеет место напряженность.
Как поясняется в заявлении внешнеполитического ведомства, «Госдепартамент повторно опубликовал рекомендацию относительно поездок в Россию, чтобы она включала информацию о нынешней напряженности вдоль границы с Украиной». «Она заменяет предыдущую рекомендацию <…>, опубликованную 2 ноября 2021 года», – приводит текст заявления Госдепартамента США ТАСС.
В новой формулировке рекомендация звучит так: «Не путешествуйте в Россию из-за продолжающейся напряженности на границе с Украиной, потенциального преследования граждан США, ограниченных возможностей посольства Соединенных Штатов в оказании гражданам помощи в России, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд, преследований со стороны сотрудников служб безопасности и произвола в исполнении местных законов».
В заявлении утверждается следующее: «В связи с усиленным военным присутствием России и продолжающимися военными учениями в приграничных с Украиной регионах гражданам США, находящимся в этих районах РФ или рассматривающим возможность поехать туда <…>, следует учитывать, что ситуация вблизи границы является непредсказуемой, имеется риск обострения напряженности». «Учитывая нынешнюю нестабильность, гражданам США настоятельно рекомендуется не ездить наземным транспортом из России на Украину через данный регион», – считают в аамериканском внешнеполитическом ведомстве.
В Госдепе полагают, что «возможности властей США оказывать обычные или экстренные услуги американским гражданам в России уже жестко ограничены». Власти Соединенных Штатов и ранее рекомендовали американцам не ездить в РФ и ее отдельные регионы по различным причинам, в том числе из-за распространения нового коронавируса.
Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
В прошлую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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ДНР пригрозила невосполнимым ущербом при наступлении ВСУ
В случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.
Басурин призвал украинских силовиков отказаться от участия в боевых действиях и «выполнения преступных приказов своего командования».
Отмечается, что украинские военнослужащие проводят подготовку к наступлению в Донбассе, идет усиление штурмовых групп. По словам представителя Народной милиции ДНР, в подразделениях первой отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й отдельной мотопехотной бригады украинских силовиков приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации. Из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков.
«Получены достоверные сведения о прибытии для проведения провокаций в район Авдеевки (город в нескольких километрах от Донецка под контролем Киева - ред.) 40 военнослужащих третьего отдельного полка специального назначения, ранее прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании в 142-м учебно-тренировочном центре ССО», – сказал представитель ведомства.
Кроме того, к линии соприкосновения в Донбассе прибывают самоходные реактивные установки разминирования УР-77, происходит усиление передовых подразделений и штурмовых групп переносными установками разминирования УР-83П. Также начата передислокация подразделений 28-й бригады ВСУ из пункта постоянной дислокации в Одесской области.
Ранее управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».
Азаров назвал бредом заявление британского МИД о возвращении во власть на Украине
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает «чушью и бредом» утверждения МИД Великобритании, что российские власти якобы намерены привести его к власти на Украине.
«Я такую чушь и бред не хочу даже комментировать. Это называется «без меня меня женили», – заявил он ТАСС.
Ранее внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства выступило с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин-офиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.
Напомним, в Форин-офисе также выступили с утверждением, что «российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, включая Сергея Арбузова, первого вице-премьера Украины в 2012–2014 годах и исполнявшего обязанности премьер-министра в 2014 году; Андрея Клюева, первого вице-премьера Украины в 2010–2012 годах и главу администрации бывшего президента Украины [Виктора] Януковича; Владимира Сивковича, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины; Николая Азарова, премьер-министра Украины в 2010–2014 годах».
В Белом доме заявили о готовности к любому сценарию развития кризиса вокруг Украины
США и их союзники готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.
«От России зависит, хочет ли она деэскалации сложившегося кризиса путем дипломатии. Мы, со своей стороны, будем готовы к обоим сценариям. Если Россия выберет путь военной эскалации, то мы в полном единстве с союзниками подготовили на это ответ. Если же Россия проявит открытость к дипломатического решению, то мы также готовы к такому развитию событий», – сказал Файнер в эфире телеканала MSNBC, сообщает РИА «Новости».
По его словам, США и их союзники по-прежнему привержены дипломатии как наиболее эффективному пути урегулирования кризиса вокруг Украины. При этом представитель Белого дома подчеркнул, что в «украинском» вопросе «мяч сейчас находится на стороне России».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
МИД Украины счел поспешным решение США об отъезде семей сотрудников посольства
МИД Украины считает преждевременным решение госдепартамента США об отъезде членов семей сотрудников посольства США в Киеве, сообщила пресс-служба украинского МИД.
В министерстве уважают право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатов, при этом считают такой шаг «преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности», передает портал Liga.net.
Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
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