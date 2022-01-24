Прокуратура попросила признать геноцидом преступления нацистов в Ростовской области

Прокуратура просит суд признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области, где в годы Великой Отечественной войны ими было убито свыше 125 тыс. мирных граждан и военнопленных, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По поручению генерального прокурора Игоря Краснова прокурор Ростовской области подготовил и подписал заявление в Ростовский областной суд о признании военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что заявлению предшествовала кропотливая работа прокуроров во взаимодействии с ФСБ и СК России. Были изучены архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области. По информации генпрокуратуры, в Ростовской области в период оккупации действовали прибывшие вслед за частями вермахта специальные карательные подразделения и сформированные ими вспомогательные структуры.

«В 1941–1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, использовали иные способы уничтожения людей, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками уничтожено не менее 126 тысяч мирных советских граждан и военнопленных», – уточняется в информации.

Изложенные факты, поясняют в Генпрокуратуре, подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев, материалами Чрезвычайной государственной комиссии, начавшей работу на территории Ростовской области 19 июня 1943 года. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов. ГП отмечает, что нацисты планировали «отделаться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию».

Первый подобный иск – по факту расправы над мирными жителями и военнопленными в деревне Жестяная горка – был удовлетворен судом в Новгородской области в октябре 2020 года.

Напомним, в июле 2021 года Прокуратура попросила признать геноцидом зверства нацистов в Псковской области.