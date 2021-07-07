Прокуратура попросила признать геноцидом зверства нацистов в Псковской области

Прокуратура Псковской области направила в суд заявление о признании геноцидом преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны, сообщает Генпрокуратура.

«Сегодня по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова прокурор Псковской области Иван Грибов направил в Псковский областной суд заявление о признании установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что были изучены материалы по факту обнаружения в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха «Раздолье» в Пскове и в лесном массиве, между улицами Луговая и Пограничная, массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны, а также архивные документы.

«На данных территориях немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, которые возглавляли неустановленные лица из числа офицерского состава немецкого происхождения, в качестве исполнителей в него также вошли выходцы из Эстонской ССР. В 1941-1944 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной армии, производили незаконные аресты советских граждан, в ходе которых применяли пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы», – добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что на территории нынешней Псковской области за период временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками расстреляно более 42,5 тыс. мирных советских граждан, повешено 776, умерли после истязаний и пыток и сожжены заживо – более 7,6 тыс., погибли более 329,4 тыс. советских военнопленных.

Добавляется, что изложенные факты подтверждаются свидетельствами очевидцев, протоколами осмотра мест расстрела мирных жителей. Факты убийств мирных советских граждан и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов.

«Вместе с тем, не все непосредственные исполнители данных преступлений и содействовавшие им нацистские преступники были установлены и осуждены за совершение преступления», – подчеркивается в сообщении ведомства.

В октябре 2020 года Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом – по факту расправ в Жестяной Горке. По определению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.

Напомним, в августе 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области во время Великой Отечественной войны.