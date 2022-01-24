Стали известны подробности убийства семьи в Омской области

Подростки, подозреваемые в убийстве семьи из трех человек в Омской области, признались в совершенном преступлении, сообщило управления Следственного комитета (СК) по региону.

«В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что к преступлению причастны 14-летняя дочь погибшей женщины и 17-летний друг дочери. Подозреваемые задержаны», – сообщается на сайте ведомства.

По информации источника «Пятого канала», девочка на допросе рассказала о домогательствах отчима. Она говорила об этом со своим молодым человеком, из-за чего тот предложил решить проблему радикально – избавиться от отчима.

Ночью он с заднего двора через открытую заранее второй подозреваемой дверь парень пробрался в дом, где убил ножом спящих взрослых.

Источник отметил, что пока нет ясности в том, кто убил десятилетнюю девочку с ДЦП. По его словам, злоумышленники пытались заставить ее замолчать – та громко закричала, увидев окровавленные тела родителей.

После случившегося старшая дочь якобы схватила младшего брата и побежала к соседям. Мальчик сказал, что та закрывала ему глаза и уши, пока они находились дома, но он все видел и слышал.

Ранее полицейские задержали в Омской области двух подростков по подозрению в убийстве семьи. По предварительным данным, 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их десятилетней дочери с ножевыми ранениями. При этом 14-летняя девочка и ее шестилетний брат спаслись, убежав из дома к соседям. Позже появилось видео с места преступления. Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования убийства семьи.