Названный «пророссийским лидером» на Украине Мураев заявил об угрозах

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, объявленный МИД Великобритании «пророссийским лидером в Киеве», сообщил The Independent, что получает сотни угроз в свой адрес и в адрес своей семьи в соцсетях.

«Все это, конечно, выдумка, но это опасная ситуация, вызывающая раскол, когда совершаются попытки предотвратить войну. Лично для меня эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в мой адрес и в отношении моей семьи», – цитирует РИА «Новости» политика.

По его мнению, британский МИД, скорее всего, получил «дезинформацию» от определенных деятелей на Украине. Мураев не исключил, что в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией оказался втянут не только он один, но и еще «некоторые другие люди».

Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин-офиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.

Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.

Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.

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