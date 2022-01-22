Премьер Баварии выступил против ужесточения санкций к России и «Северному потоку 2»

Источник объяснил, почему Поклонская не поехала в Кабо-Верде

Республика Кабо-Верде затянула выдачу Наталье Поклонской агремана – то есть предварительного согласия на назначение бывшего депутата Госдумы послом России в этой стране. По данным источника газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, это могло стать одной из причин решения Поклонской отказаться от назначения.

По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом РФ в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.

Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили.

Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде.

Республика Кабо-Верде не объявляла Поклонскую персоной нон грата и не отказывала напрямую в ее прибытии в Прайю в качестве посла России. Согласно международной практике, предоставление агремана делает представителя другого государства персоной грата, а прямой отказ – персоной нон грата. Обсуждение кандидатуры посла и получение (или неполучение) агремана не обсуждаются публично, а принимающая сторона имеет право не объяснять мотивы отказа. По этой причине публичное непредоставление агремана – крайне редкий случай.

Республика Кабо-Верде затянула сроки предоставления агремана, не говоря МИД России ни да, ни нет. Просьба об агремане, как и ответ на него, по сложившейся практике осуществляются в том числе и в устной форме (обычно отбывающим послом), что требует личного контакта с главой МИД страны пребывания или его представителем.

В октябре прошлого года на президентских выборах в Кабо-Верде победил бывший премьер-министр Жозе Мария Невеш, что совпало с публичной номинацией Поклонской на должность посла. Некоторое время можно было полагать, что уклонение Кабо-Верде от агремана было связано с формированием нового правительства африканской республики.

Но кроме того, поступали сигналы о необычной активности третьих стран, которые были не заинтересованы в агремане для Поклонской (как человека, а не как посла РФ). Речь идет прежде всего об Украине. В Киеве неоднократно выражали возмущение желанием России назначить Поклонскую послом в Кабо-Верде. Суд Киева также разрешал задержание Поклонской.

В такой ситуации отзыв кандидатуры Натальи Поклонской – шаг хоть и необычный для дипломатической практики, но конструктивный, полагают источники газеты ВЗГЛЯД. Если с этим совпали и ее «личные обстоятельства», какими бы они ни были, то это разумный выход для всех сторон, включая новое правительство Кабо-Верде.

Российско-кабовердианские отношения традиционно дружественны. Например с 29 сентября по 1 октября 2021 года в порт Прайя заходил БПК «Вице-адмирал Кулаков», который встречал тогдашний посол Владимир Соколенко (его полномочия официально истекли 13 октября).

В пятницу источник РИА «Новости» заявил, что Наталья Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества.