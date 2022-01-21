Зеленский заявил о возможной «оккупации» Россией Харькова

Если Россия все же решится на «вторжение» на Украину, то только в тех регионах, с которыми сильна историческая связь, например, Харьков, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

«Скажу реально, если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, они будут собираться это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Харьков, под контролем правительства Украины, может быть оккупирован», – цитирует президента Украины «Cтрана.ua».

По его мнению, очередную эскалацию, если таковая произойдет, Москва снова будет пытаться оправдать защитой русскоязычного населения.

«России нужен повод: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это будет просто, это будет началом крупномасштабной войны», – пояснил президент Украины.

В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу, призвав не поддаваться страху на фоне предсказаний о «вторжении» российской армии. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», – сказал Зеленский. Украина, заверил президент, готова к обороне, а гражданам необходимо верить только официальной информации и не паниковать.

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что жители Киева бросились скупать продукты после видеообращения Зеленского.

Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.

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