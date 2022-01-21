Канцлер Германии процитировал Сергея Бодрова из фильма «Брат 2»

России следует признать, что «сила в правде, а не наоборот», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме. Таким образом он фактически процитировал персонажа Сергея Бодрова из фильма «Брат 2».

Немецкий политик заявил о решимости Германии защищать Украину в случае «российской агрессии». «Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», – приводит слова Шольца РИА «Новости».

Канцлер Германии призвал Москву «осознать», что «выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации».

Напомним, персонаж Данила Сергеевич Багров, которого сыграл Сергей Бодров, в фильме «Брат 2» сказал: «Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего?.. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет – не стал! Потому что правды за тобой нет! А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Да?»

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

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