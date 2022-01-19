В Молдавии заявили о найденном решении расплатиться с Газпромом

В кабмине Молдавии готовы принять экстренные меры, которые позволят рассчитаться с Газпромом вовремя – до полуночи 20 января, сообщила на брифинге премьер Наталья Гаврилица.

«Правительство готово принять экстренные меры, чтобы «Молдовагаз» вовремя расплатился с Газпромом. Если будет введен режим ЧП, то «Молдовагаз» получит средства, чтобы погасить авансовый платеж до полуночи 20 января, чтобы поставки газа в страну не прекращались», – цитирует ее РИА «Новости».

На сегодняшний день «Молдовагазу» не хватает около 25 миллионов долларов, чтобы рассчитаться с Газпромом.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Молдовагаз» не смог договориться с Газпромом об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа.

Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратился к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.