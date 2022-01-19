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В Казахстане одобрили отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совете безопасности
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Депутаты нижней палаты парламента Казахстана одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности страны, рассказал депутат палаты Канат Нуров.
«Необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано», – передает РИА «Новости» сообщение Нурова.
По его словам, в сенат отправили все необходимые поправки в конституционный закон «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете безопасности Республики Казахстан». Речь идет о том, что председательство в АНК и Совбезе принадлежит президенту Казахстана по должности, а не по личности.
Назарбаев передал полномочия главы АНК действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву в 2021 году, а сам занимал пост председателя Совета безопасности до января 2022 года.
Ранее сообщалось, что экс-глава республики Нурсултан Назарбаев записал видеообращение, которые было опубликовано 18 января. Это было первое обращение после январских протестов.
Оппозиционер Аблязов рассказал о координации протестов в Казахстане из Киева
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Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, протестующим предлагался алгоритм для акций, заявил казахстанский оппозиционер, беглый банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.
Аблязов сказал, что «организационный штаб – точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» – находится в Киеве». Он заявил, что штаб приступил к работе, как только начались акции протеста. Участники акций, по его словам, звонили в штаб, где им советовали четко следовать выработанному алгоритму.
Алгоритм существует уже более четырех лет и предполагает захват административных зданий, но при этом призывает к мирным акциям, борьбе с мародерами, сказал Аблязов. Протестующих учат «действовать слаженно, не позволять власти идти на провокации», передает РИА «Новости».
«Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть (слово) «постучаться». Занимать – это заполнять собой. Там даже в алгоритме действий написано: занимать – это значит заполнять собой административные здания. Заходить, заполнять. Когда тысячи людей собираются – не громить, не захватывать, не разбивать – дисциплина», – заявил он.
Аблязов не считает, что в Казахстане произошла попытка госпереворота. Он заявил, что госпереворот подразумевает действия «не конституционным способом, военным способом», а «митинги – это конституционное право». Он настаивает, что все выступления носили мирный характер.
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Беглый банкир заявил, что не имел отношения к началу протестов в Казахстане 2 января. По его словам, это был стихийный протест, которым оппозиция решила воспользоваться. Однако он призвал расширить выступления 3 и 4 января, когда власти Казахстана уже выполнили требования протестующих и вернули цены на сжиженный газ. Далее сторонники Аблязова, по его словам, начали координировать и масштабировать протестное движение по всей стране.
5 января Аблязов, явно стремившийся оседлать протестное движение, опубликовал контакты штаба движения «Демократический выбор Казахстана». Через несколько дней СМИ сообщили, что СБУ жестко обошлась с членами ДВК в Киеве. Те заявили об избиении, принуждении к подписанию бумаги об отказе вести политическую деятельность на Украине. По словам оппозиционеров, им угрожали депортацией в Казахстан.
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Участники беспорядков в Алма-Ате похитили из моргов более 40 тел
В Алма-Ате во время массовых беспорядков преступники совершили семь нападений на морги города, откуда похитили более 40 тел, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.
«Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой, в эти дни было семь нападений на морги, в которых 41 тело погибших (сообщников – прим. ВЗГЛЯД) было похищено», – цитирует его слова РИА «Новости».
Таймерденов также уточнил, что группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. «Было похищено 1 347 единиц оружия», – уточнил он.
По его словам, в ходе массовых беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 правоохранительных органов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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Назарбаев обратился к казахстанцам впервые после январских беспорядков
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Экс-глава республики Нурсултан Назарбаев записал видеообращение, которые было опубликовано 18 января на YouTube-канале его пресс-службы.
Это первое появление экс-главы страны с начала года, когда в стране произошли массовые беспорядки. Отсутствие Назарбаева стало причиной появления слухов о том, что политик уехал из страны или тяжело болен.
Назарбаев обратился к гражданам на казахском и русском языках, сидя за столом на фоне государственных флагов.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что является пенсионером и сейчас находится на заслуженном отдыхе в столице республики, которую он и не покидал.
«В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», – передает РИА «Новости» со ссылкой на видеообращение Назарбаева.
Также политик добавил, что нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, никакого конфликта или противостояния в элите нет, слухи об этом беспочвенны.
«В скором времени он будет избран председателем партии «Нур Отан», поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», – сказал Назарбаев.
Прокомментировал он и январские события, отметив, что они потрясли весь Казахстан.
«Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного отношения», – сказал в обращении экс-президент.
Он подчеркнул, что важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Произошедшее он назвал трагедией для всех и уроком.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
Накануне подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты (Казахстан) в Ульяновскую область и Подмосковье. В воскресенье в Подмосковье из Казахстана прибыли 20 самолетов с миротворцами России из сил ОДКБ. Днем ранее два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский, а еще шесть – на аэродроме Северный в Иваново.
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The Guardian: Между Назарбаевым и Токаевым идут «активные переговоры»
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Нур-Султане и ведет «активные переговоры» со своим преемником Касым-Жомартом Токаевым о перераспределении активов, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.
«Назарбаев жив, и ведутся яростные переговоры с Токаевым о перераспределении активов, добычи и ренты», – приводит издание сообщение одного из источников.
По словам еще одного источника, «переговоры продолжаются, но очевидно, что эпоха Назарбаева закончилась».
Ранее Тимур Кулибаев, муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары, сообщил, что сложил с себя полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Позже швейцарский журнал Bilan сообщил, что Динара Кулибаева, дочь Нурсултана Назарбаева, купила замок Chateau Bellerive на берегу Женевского озера в Швейцарии за 62 млн франков (примерно 63 млн долларов).
15 января Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» сообщил о досрочном прекращении полномочий главы компании «Казтрансойл» Димаша Досанова и главы АО «Национальная компания QazaqGaz» (прежнее название – «КазТрансГаз») Кайрата Шарипбаева. Первый является мужем младшей дочери Назарбаева Алии, а второго СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери – Дариги Назарбаевой.
Между тем младшая дочь бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева Алия заявила, что жестокий урок для Казахстана в виде массовых беспорядков и погромов станет последним в истории страны.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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Токаев освободил от должности своего спецпредставителя на Байконуре
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Серика Сулейменова от должности своего специального представителя на Байконуре, сообщила пресс-служба главы государства.
«Распоряжением главы государства Сулейменов Серик Жусипович освобожден от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе Байконур», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет судить о министре информации Казахстана Аскаре Умарове по его высказываниям на новом посту, а не по прежним словам, Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана.
Зять Назарбаева покинул пост главы нацпалаты предпринимателей Казахстана
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Тимур Кулибаев, муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары, сообщил, что сложил с себя полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», – передает РИА «Новости» заявление Кулибаева, размещенное на сайте палаты. В заявлении он поблагодарил коллег за совместную работу и подвел ее итоги. Причину своей отставки он не пояснил. Кулибаев и его супруга являются владельцами крупнейшего банка страны – Народного банка Казахстана.
Напомним, 15 января Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» сообщил о досрочном прекращении полномочий главы компании «Казтрансойл» Димаша Досанова и главы АО «Национальная компания «QazaqGaz» (прежнее название – «КазТрансГаз») Кайрата Шарипбаева. Первый является мужем младшей дочери Назарбаева – Алии, а второго СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери – Дариги Назарбаевой.
Аблязов попросил помощи Запада для реализации плана смены власти в Казахстане
Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет быть премьером страны, он также намерен попросить помощи Запада и уже обратился к французскому президенту Эммануэлю Макрону.
«Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность», – цитирует РИА «Новости» Аблязова.
По словам беглого банкира, он планирует вернуться в Казахстан, где он заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году, и не исключил, что его возвращение в страну «очень близко». В целях осуществления своих планов Аблязов намерен обратиться за помощью к западным лидерам.
«Мы будем обращаться. Я сейчас выступаю публично на французском телевидении. Я обращался лично к Макрону. Я предостерег западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия это покруче будет котел, чем в Афганистане», – сказал он.
Аблязов сообщил также, что продолжит организацию протестов в Казахстане.
«Мы будем содействовать, организовывать мирные протесты, мы будем мобилизовывать людей... Насильственно с применением оружия – нет, мирным способом, вот тем самым, который я регулярно озвучиваю – да», – сказал Аблязов.
По его словам, в настоящее время он постоянно находится на территории Франции. В другие страны Аблязов не выезжает, опасаясь, что там в его отношении могут быть действующие иски со стороны властей Казахстана.
В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 млрд долларов. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» признано в стране экстремистской организацией.
Ранее Аблязов рассказал, что центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, протестующим предлагался алгоритм для акций.
Напомним, 5 января Аблязов, явно стремившийся оседлать протестное движение, опубликовал контакты штаба движения «Демократический выбор Казахстана». Через несколько дней СМИ сообщили, что СБУ жестко обошлась с членами ДВК в Киеве. Те заявили об избиении, принуждении к подписанию бумаги об отказе вести политическую деятельность на Украине. По словам оппозиционеров им угрожали депортацией в Казахстан.
Вооруженных мужчин задержали в центре Алма-Аты
Сотрудники полиции Алма-Аты задержали в центре города двоих вооруженных мужчин, которые подозреваются в ограблении оружейных магазинов в период беспорядков, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
«Двое мужчин с оружием задержаны в центре Алматы. По одной из рабочих версий, 38-летний и 35-летний мужчины - активные участники ограблений оружейных магазинов. Их сотрудники управления криминальной полиции задержали на пересечении проспекта Райымбека и улицы Байзакова в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
У подозреваемых изъяты два нарезных охотничьих ружья, которые были похищены во время беспорядков из оружейного магазина.
По данным МВД, задержанные приехали из Алма-Атинской области. Их заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что участники беспорядков в Алма-Ате похитили из моргов более 40 тел. Начальник департамента полиции города Канат Таймерденов заявил, что группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами, было похищено 1 347 единиц оружия.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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В Подмосковье из Казахстана прибыли 20 самолетов с миротворцами России из сил ОДКБ
Из Казахстана прибыли двадцать самолетов с миротворцами России из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.
«Двадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (2 самолета Ан-124 «Руслан» и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром «Чкаловский», – цитирует сообщение Минобороны России РИА «Новости».
Отмечается, что на аэродроме «Чкаловский» военнослужащие ВДВ разгрузили вооружение, военную технику, имущество, после чего совершили марш в пункт постоянной дислокации.
18 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с личным составом и техникой российских подразделений ВДВ из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в воскресенье вылетели из Алма-Аты на аэродром Чкаловский в Московской области.
Накануне первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново. В тот же день два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. В четверг министры обороны стран ОДКБ приняли решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ России и Белоруссии.
Эксперт: Поддержка Токаева со стороны Назарбаева помогает сохранить мир в республике
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«Обращение Нурсултана Назарбаева призвано показать, что его команда окончательно договорилась с командой действующего президента Казахстана», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Грозин. Ранее первый глава республики обратился к казахстанскому народу – впервые с начала января, когда страну охватили беспорядки.
«Грубо говоря, "договорняк" между сторонами состоялся. Судя по всему, они достигли консенсуса по основным принципам раздела власти и условились, что «большая семья» Назарбаева отходит на вторые позиции», – заявил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
«Ну, и конечно, основная сверхзадача этого обращения – показать, что елбасы (лидер нации) живой. По-видимому, со здоровьем у него все более-менее в порядке для таких лет», – добавил Грозин. Напомним, что первому президенту Казахстана, находившемуся на этой должности с 1990 по 2019 годы, сейчас 81 год.
Почему Назарбаев две недели хранил молчание, хотя его фигуру активно обсуждали в СМИ, вряд ли «мы когда-либо узнаем», считает Грозин. «Гораздо важнее то, что он отрицает конфликт между политическими элитами внутри страны, а он, по моему мнению, был», – указал собеседник.
«Можно сколько угодно говорить про 20 тысяч террористов или про организованные ячейки бандитов, но первопричиной волнений, на мой взгляд, стала попытка кого-то из родни елбасы «подвинуть» действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева, который из временного президента начал превращаться в постоянного. «Подвинули» так хорошо, что протесты переросли в бессмысленный и беспощадный бунт, на который впоследствии начали влиять внешние игроки», – считает эксперт.
«Далее начали выливаться претензии уже региональных казахских элит, что в итоге чуть не похоронило государственность республики и побудило Токаева звонить в Москву, – добавил Грозин. – Другое дело, что Назарбаев держится официальной концепции: «Давайте не будем обострять отношения между уходящими и восходящими группировками и мирно все поделим». В рамках этой модели все, конечно, будут говорить о «внешнем следе», а виноватым назначат кого-то, кто вряд ли будет связан с родственниками елбасы».
«Таковы правила игры, и их приняли обе стороны, чтобы сохранить внутриэлитный мир. В свое время это была основная заслуга Назарабева перед суверенным Казахстаном – арбитраж, то есть способность гасить потенциальные конфликты в постоянно раздробленном правящем классе. Сейчас и Токаев, на мой взгляд, поступает мудро, не идя по пути зачисток старой элиты и сохраняя ее относительное единство, давая родственникам первого президента уехать из республики или оставляя им неплохие позиции в бизнесе», – обратил внимание собеседник.
Правда, мягкость Токаева вряд ли понравится простым казахам, считает Грозин. «Граждане хотели бы массовых посадок, раскулачивания, однако такой подход означал бы, что Токаев нарушает взятые им ранее обязательства. Он все-таки плоть от плоти назарбаевской команды и обязан ему всем. Борьба элит – старого и нового порядка – не привела бы ни к чему хорошему, а в худшем случае это могло бы кончиться гражданской войной», – полагает Грозин.
«Противники Назарбаева – антиэлитное направление – наверняка еще скажут, если уже не сказали, что между ним и Токаевым настолько сильные договоренности, что елбасы все равно остается номером один. Но такая теория столкнулась с противоречием: Назарбаев в своем обращении призвал поддержать программу реформ преемника. По этой логике, елбасы поощряет репрессии части своих родственников, их отставки с важных постов и так далее», – рассказал эксперт.
«Да, Назарабаев со своей родней ведет себя очень круто, но, на мой взгляд, вряд ли его призыв – часть какой-то очень сложной многоходовой операции. Не нужно умножать сущности, все проще: договоренности между первым и действующим казахскими лидерами действительно есть. Но я не думаю, что елбасы хотел или хочет убрать преемника. Может быть, у него накопились к нему вопросы с весны 2019 года, но позиции Назарбаева до конца прошлого года были настолько сильны, что он сам мог бы с ним разобраться. Огороды городить не надо было бы, как в начале января. Поэтому я убежден, что попытка повлиять на Токаева исходила не от елбасы. Скорее всего, он оказался в заложниках у части элиты, которая, прикрываясь его авторитетом, решила сдвинуть наследника с кресла президента», – считает эксперт.
Поддержка Токаева со стороны первого президента может показаться не очень этичной, но с практической точки зрения она помогает сохранить мир в республике, пояснил Грозин. «Выступив с таким заявлением, Назарбаев работает на свою страну и в каком-то смысле спасает тем самым своих близких. Если бы договоренностей не было, началась бы война. А так елбасы сохраняет будущее своей семьи, их деньги, но отодвигает их на второй план и лишает политических амбиций», – разъяснил он.
«Теперь даже если кто-то из кровной родни Назарбаева захочет как-либо «подвинуть» Токаева, это будет выглядеть как предательство елбасы. А наплевательское отношение на его указания без наказания не останется, – заключил специалист.
Во вторник пресс-служба экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала его видеообращение к нации. Оно стало первым появлением елбасы с начала январских беспорядков в республике. Отсутствие Назарбаева стало причиной появления слухов о том, что он уехал из страны или тяжело болен.
Елбасы сообщил, что находится «на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал». Назарбаев также подчеркнул, что действующий глава государства Токаев «обладает всей полнотой власти» и скоро будет избран лидером правящей партии «Нур Отан» (председателем которой до ноября прошлого года был Назарбаев). Экс-президент указал, что никакого противостояния в элите нет. Назарбаев добавил, что целью «организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства».
«Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного отношения», – указал первый казахстанский президент и добавил, что важно выяснить, кто стоял за погромами и убийствами.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Накануне подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область и Подмосковье.
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Российские миротворцы вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область и Подмосковье
Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты (Казахстан) в Ульяновскую область и Подмосковье, сообщает Минобороны России.
Минобороны сообщило, что самолеты Ил-76 ВКС доставят миротворцев и технику на аэродромы Восточный в Ульяновской области и Чкаловский в Московской области. Там военным организуют торжественную встречу, после чего они направятся в пункты постоянной дислокации, передает РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье в Подмосковье из Казахстана прибыли 20 самолетов с миротворцами России из сил ОДКБ. Днем ранее два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский, а еще шесть – на аэродром Северный в Иваново.
В Алма-Ате объявили о снятии режима ЧП и комендантского часа
Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные в Казахстане с 5 января из-за массовых беспорядков, в Алма-Ате завершатся в полночь 19 января (21.00 мск вторника). При этом будет действовать «красный» уровень террористической опасности, сообщила пресс-служба комендатуры города.
«Комендатура города Алматы сообщает, что 19 января 2022 года в 00.00 в Алматы завершаются режим ЧП и комендантский час. Вместе с тем напоминаем, что в городе сохраняется «красный» уровень террористической опасности», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».
Отмечается, что город круглосуточно патрулируют сотрудники департамента полиции Алма-Аты, военнослужащие национальной гвардии и министерства обороны в рамках антитеррористических мероприятий. Также продолжают действовать блокпосты.
«Напоминаем, что при критическом «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов», – добавила комендатура. Отмечается, что режим ЧП отмечается и в целом по стране.
О сроках завершения режима антитеррористической операции будет сообщено дополнительно.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов. С 13 января был снят режим ЧП в трех областях Казахстана.
Движение перекрыли на ряде улиц Алма-Аты из-за антитеррористической операции
Дорожное движение на некоторых участках улиц Алма-Аты в среду временно перекроют в связи с проведением антитеррористической операции, сообщила пресс-служба департамента полиции города.
В ведомстве сообщили, что «в связи с проведением антитеррористической операции сегодня будет временно перекрыто дорожное движение на следующих участках: по улице Абылай хана от ул. Макатаева до ул. Богенбай батыра в северном и южном направлениях; по проспекту Толе би от ул. Желтоксан до проспекта Назарбаева в восточном и западном направлениях», передает ТАСС.
Полиция попросила граждан с понимаем отнестись к временным мерам, заблаговременно корректировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Отмечается, что улицы, закрытые для дорожного движения расположены в районе, где временно располагается резиденция акима (мэра) Алма-Аты. Там же в среду запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), возглавляемое беглым банкиром Мухтаров Аблязовым, призывало своих сторонников выйти на акции протеста, передает РИА «Новости».
По информации очевидцев, в этом же районе наблюдается скопление полицейских и военных.
Срок действия режима ЧП, введенный на всей территории Казахстана 5 января после начала массовых беспорядков, истек в полночь среды в Алма-Ате, а также Нур-Султане, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Во всех остальных регионах президент Казахстана отменил ЧП досрочно.
Комендатура Алма-Аты накануне предупредила, что несмотря на завершение режима ЧП и комендантского часа в городе сохраняется «красный» уровень террористической опасности, ведется круглосуточное патрулирование, продолжают действовать блокпосты.
Накануне экс-глава республики Нурсултан Назарбаев записал видеообращение. Он обратился к гражданам на казахском и русском языках, сидя за столом на фоне государственных флагов. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Назарбаев успокоил казахов после бунта.
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Режим чрезвычайного положения снят на всей территории Казахстана
В Казахстане истек срок действия режима чрезвычайного положения, введенного после начала массовых беспорядков.
Срок действия режима чрезвычайного положения, введенного после начала массовых беспорядков в Казахстане, истек во всех регионах страны в 00.00 местного времени (для большинства регионов соответствует 21.00 мск вторника), передает РИА «Новости».
В период ЧП повсеместно действовал комендантский час с 23.00 до 07.00 (с 20.00 до 04.00 мск). Также в регионах была усилена охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.
Были установлены ограничения на свободу передвижения, правоохранители получили право проверять документы, удостоверяющие личность физических лиц, проводить личный досмотр и досмотр транспортных средств.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов. С 13 января был снят режим ЧП в трех областях Казахстана.
В МИД России назвали вероятную цель протестов в Казахстане
Мирными протестами в Казахстане воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
«Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей государственности, безопасности и суверенитету», – цитирует РИА «Новости» замглавы МИД.
По его словам, заинтересованным силам понадобилась дестабилизация внутриполитической ситуации в Казахстане для насильственного захвата власти.
Главной «ударной силой» Сыромолотов назвал «выходцев из некоторых стран». О каких странах идет речь, он не уточнил, заметив, что преждевременно делать выводы об организаторах этих событий.
«Очевидно, что бандитами предпринята гибридная террористическая атака, конечной целью которой был государственный переворот», – пояснил он.
Также он отметил, что в нападениях в Казахстане участвовали боевики, получившие опыт в зарубежных странах и «горячих точках».
«Таким образом, речь идет об агрессии международных террористических банд, прошедших серьезную подготовку за рубежом», – заявил он.
Сыромолотов заявил, что мирными протестами в Казахстане воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти. «Для этого им понадобилась дестабилизация внутриполитической ситуации в Республике Казахстан», – пояснил он.
По его словам, ОДКБ в Казахстане показала себя эффективным механизмом противодействия международным террористическим бандам. Он напомнил, что в контексте событий в Казахстане речь идет об «агрессии международных террористических банд, прошедших серьезную подготовку за рубежом».
«Именно поэтому Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял 6 января решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», – добавил замглавы МИД России.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
Накануне подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты (Казахстан) в Ульяновскую область и Подмосковье. В воскресенье в Подмосковье из Казахстана прибыли 20 самолетов с миротворцами России из сил ОДКБ. Днем ранее два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский, а еще шесть – на аэродроме Северный в Иваново.
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