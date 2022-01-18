СМИ: США готовят санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине»

США планируют ввести финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным газеты, в американской администрации полагают, что подобное решение должно будет оказать дипломатическое давление на Россию, сообщает ТАСС.

Предполагается, что ограничительные меры будут применены к четырем физическим лицам, официально о санкциях объявят в четверг.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.