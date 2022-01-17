В «Единой России» объяснили решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Необходимо очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования в условиях распространения штамма коронавируса «омикрон», поэтому было принято решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Он пояснил, что документ готовился в качестве адекватной меры реагирования на дельта-штамм, но ситуация изменилась, говорится в Telegram-канале ЕР.

«Мы видим, что происходит в мире и как ситуация развивается у нас в стране – сегодня на утро 30 тысяч заболевших. Доминирующим штаммом становится омикрон, и в этой связи надо очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования. О чем мы с Правительством и договорились. Первоочередная задача Единой России и всего депутатского корпуса – сосредоточить усилия на оказании помощи врачам, гражданам и всем, кто больше всего в ней нуждается. То есть том, чем мы занимались без малого два пандемийных года», – сказал Турчак.

Напомним, Турчак рассказал, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации.