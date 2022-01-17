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В «Единой России» объяснили решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах
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Необходимо очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования в условиях распространения штамма коронавируса «омикрон», поэтому было принято решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Он пояснил, что документ готовился в качестве адекватной меры реагирования на дельта-штамм, но ситуация изменилась, говорится в Telegram-канале ЕР.
«Мы видим, что происходит в мире и как ситуация развивается у нас в стране – сегодня на утро 30 тысяч заболевших. Доминирующим штаммом становится омикрон, и в этой связи надо очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования. О чем мы с Правительством и договорились. Первоочередная задача Единой России и всего депутатского корпуса – сосредоточить усилия на оказании помощи врачам, гражданам и всем, кто больше всего в ней нуждается. То есть том, чем мы занимались без малого два пандемийных года», – сказал Турчак.
Напомним, Турчак рассказал, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации.
Доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне»
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал новый штамм коронавируса «омикрон» простым ОРЗ (острое респираторное заболевание), при этом он отметил, что если попасть с ним в больницу, можно заразиться другими штаммами и умереть.
«Мы можем, конечно, больного с ОРЗ уложить в больницу. Только там он «профилактично» получит хорошую вирусную нагрузку в виде «дельты» и умрет в больничных коридорах. И мы скажем, что это смерть от «омикрона». Но это не так, это искусственно», – сообщил Мясников в беседе с «Вечерней Москвой».
Он призвал зараженных «омикроном» сидеть дома два-три дня. Телеведущий считает, что «Омикроном» предстоит переболеть как вакцинированным, так и тем, кто отказался от прививки.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма.
«Спутник V» признали в Австралии
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Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что две прививки российской вакциной «Спутник V» могут быть основанием для подтверждения статуса вакцинации.
«Сегодня TGA определило, что еще одна вакцина от COVID-19, двухдозовый курс вакцины Института Гамалеи («Спутник V», Российская Федерация) будет «признана» в целях установления статуса вакцинации путешественника», – передает РИА «Новости» заявление регулятора.
Отмечается, что на минувшей неделе управление получило дополнительную информацию о том, в частности, что вакцина «обеспечивает защиту», а также снижает вероятность передачи коронавируса другим людям. Регулятору данные исследований предоставило правительство России при содействии посольства Австралии в Москве.
Регулятор отметил, что две дозы вакцины «Спутник V» показали эффективность против заражения в 89%, а также они эффективны против госпитализации или смерти – в районе 98-100%. «Курс однократной прививки (производства Института) Гамалеи («Спутник Лайт») в настоящее время не признается TGA», – отмечается в заявлении.
Регулятор также отметил, что признание российской вакцины «расширит возможности» для возвращения в Австралию студентов, передвижения квалифицированных и неквалифицированных рабочих, бизнесменов и спортсменов.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 24» назвал огромным успехом применение российской вакцины «Спутник V» в более чем 70 странах.
Умер сыгравший в «Кухне» и «Склифосовском» актер Иван Рудаков
Актер Иван Рудаков скончался в возрасте 43 лет, причиной смерти стали осложнения после COVID-19, сообщил его отец Алексей Рудаков.
Алексей Рудаков сообщил в Facebook, что «чуда не случилось». «Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!» – говорится в сообщении.
Как рассказывал Рудаков-старший, его сын летом перенес COVID-19. В январе он сообщил, что Иван Рудаков был госпитализирован из-за проблем с сердцем и легкими после болезни. Актер находился на ИВЛ в тяжелом состоянии, без сознания, передает РИА «Новости».
Иван Рудаков известен зрителям по ролям в сериалах «Медиум», «Склифосовский», «Кухня».
Назван неожиданный симптом штамма «омикрон» в глазах
Конъюнктивит может свидетельствовать о заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон», предупредила терапевт из Великобритании Нина Аслам.
По словам эксперта, в глазах находятся клеточные рецепторы, через которые вирус способен проникать в организм. Данные рецепторы имеются в клетках, выстилающих сетчатку, белок глаза и веки, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Express.
Врач также допустила, что конъюнктивит способен возникнуть даже в случае бессимптомного течения коронавируса.
Конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаза, вызванное аллергической реакцией или инфекцией.
Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в отличие от других вариаций COVID-19, заразившиеся «омикроном» редко сталкиваются с болью в грудной клетке.
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В Австрии рассказали о возможной выдаче сертификатов для привитых «Спутником V»
В Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми, заявил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн.
«У нас по сравнению с другими европейскими странами относительно много людей привиты «Спутником V»... GECKO уже занимается вопросом, что делать с людьми, которые, например, уже привились два раза «Спутником V», но у них нет австрийского сертификата о прививке», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее правительство Австрии решило, что обязательная вакцинация от коронавируса, начинающаяся в феврале, будет охватывать граждан государства в возрасте от 18 лет.
Австрия решила ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 18 лет
Правительство Австрии решило, что обязательная вакцинация от коронавируса, начинающаяся в феврале, будет охватывать граждан государства в возрасте от 18 лет, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер.
По его словам, вакцинация не будет применяться с 14 лет, как было объявлено в ноябре, а будет касаться только лиц, достигших совершеннолетия, передает ТАСС.
Он также добавил, что штрафы за отказ пройти вакцинацию без медотвода введут не раньше середины марта. С середины марта полиция сможет проверять статус вакцинации во время проверки документов.
В свою очередь министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштейн заявил, что, что обязательная вакцинация является трудным, но необходимым решением.
Ранее государственное агентство по здравоохранению и безопасности питания Австрии сообщило, что штамм коронавируса «омикрон» к концу 2021 года впервые сменил вариант «дельта» в качестве доминирующей мутации в Австрии.
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«Вектор» оценил живучесть «омикрона» на разных поверхностях
На различных поверхностях способность штамма «омикрон» к заражению с течением времени снижается, быстрее всего он перестает быть активным на керамике, сообщили специалисты ГНЦ «Вектор».
Для оценки заразности штамма ученые использовали металл, пластик, керамическую плитку и дистиллированную воду. При этом в каждом случае для штамма создавались одинаковые условия относительной влажности воздуха (30-40%) и температуры (26-28 градусов), передает РИА «Новости».
В результате выяснилось, что быстрее всего «омикрон» теряет свои силы на керамике. Жизнеспособность истекает менее чем через 24 часа.
Однако в целом динамика снижения инфекционности штамма «омикрон» практически не отличается от других штаммов коронавируса. Следовательно, применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом для профилактики заражения.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма.
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В России за сутки выявили 30,7 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5018 (16,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 834 260 заболевших в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7529, Санкт-Петербурге – 4132, Московской области – 3388.
Также за сутки зафиксировано 670 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 321 990 человек.
За сутки в России полностью выздоровело 19 756 человек, всего выздоровел 9 878 371 человек.
Накануне, 16 января, в России выявили 29 230 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 1496.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Минздраве оценили значение признания «Спутника V» в Австралии
Расширение списка стран, де-факто признавших вакцину «Спутник V», говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину «Спутник», однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности», – передает РИА «Новости» слова Кузнецова.
Ранее сообщалось, что Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что две прививки российской вакциной «Спутник V» теперь могут быть основанием для подтверждения статуса вакцинации.
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Из поручений Путина решили убрать пункты про законопроект о QR-кодах
Пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал, что речь идет о поручениях по итогам пленарного заседания съезда РСПП. По словам Пескова, первые два пункта касались законопроекта о QR-кодах, передает РИА «Новости».
«Вы помните, что в конце прошлой недели коллега (вице-премьер Татьяна) Голикова выступала и, собственно, она сказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект. Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной «омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот эти вот 1, 2 пункты, мы, конечно, их будем убирать, аннулировать», – сказал Песков.
Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.
Отмечалось, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», но сейчас активизировался штамм «омикрон».
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Эпидемиолог спрогнозировал спад заболеваемости «омикроном» в России
Заболеваемость коронавирусом, вызванная штаммом «омикрон», скорее всего, к концу января – началу февраля в России пойдет вниз, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Можно сделать прогноз, что скорее всего к концу января-началу февраля заболеваемость «омикроном» в России тоже пойдет вниз», – передает РИА «Новости» слова Альтштейна на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.
Он пояснил, что этот штамм не выдерживает такого огромного темпа заражения, который он взял. «По-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса и его инфекционность, скорее всего, снижается, это нуждается в тщательном научном изучении, но впечатление такое создается, что этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне», – отметил Альтштейн.
Ранее в Центре Гамалеи допустили создание вакцины от COVID на основе «дельты» и «омикрона».
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Ученый предположил плановую вакцинацию детей от коронавируса в России
Российских детей и подростков могут начать прививать в плановом режиме, такое мнение выразил главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«По-видимому, вакцинация подростков, детей у нас останется надолго и, скорее всего, станет плановой, будет включена в календарь прививок. То, что сейчас начинают [вакцинацию], очень хорошо. Я надеюсь, что также дальше можно будет перейти на интраназальную вакцинацию, которая в общем мягче, дает меньше побочек и очень важна для защиты ворот [для входа] инфекций <...>, снижает возможность проникновения вируса внутрь организма», – цитирует Альтштейна ТАСС.
По его словам, вакцинация подростков защитит их не только от заболевания и тяжелого течения болезни, но и снизит распространение вируса. Он подчеркнул, что привитие иммунитета от коронавируса для этой возрастной категории – перспективное дело в борьбе с пандемией.
На прошлой неделе глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вскоре ожидается выпуск вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» в гражданский оборот.
В декабре Федеральная антимонопольная служба объявила о согласовании цены детской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М», она будет ниже на 30% цены на «Спутник V». «Спутник М» близок по составу к «Спутнику V», но оптимизирован под возраст.
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Эксперт предупредил о влиянии коронавируса на IQ ребенка
Данные ученых показывают, что если беременная женщина не была привита от коронавируса и перенесла COVID-19, то IQ у ее ребенка будет на 20% ниже, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Вчера тоже была опубликована педиатрическая статья, было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития», – приводит РИА «Новости» комментарий Горелова.
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По его словам, возможно догнать отставание, если заниматься ребенком, но изначально данные говорят об угрозе пониженного IQ.
Ранее научный журнал Jama Pediatrics опубликовал результаты исследования американских ученых, согласно которому рожденные в пандемию дети продемонстрировали более низкие результаты развития, чем дети допандемийного периода.
До этого главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков заявил, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности, коронавирус провоцирует задержку развития плода.
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В Кремле оценили возможность введения новых механизмов для борьбы с COVID
Нет необходимости в дополнительных механизмах взаимодействия ветвей власти для борьбы с коронавирусом, особые полномочия никто не отменял, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Эта работа ведется и президентом, и правительством фактически сейчас на ежедневной основе. С регионами постоянно общается и (вице-премьер Татьяна) Голикова, и (премьер-министр Михаил) Мишустин, и президент общается с руководителями регионов. Особые полномочия никто не отменял, поэтому все действуют, в первую очередь, с оглядкой на то, что происходит конкретно на земле, в конкретно взятом субъекте России. Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будут ли использоваться дополнительные механизмы по взаимодействию с регионами в связи с принимаемыми там мерами против распространения коронавируса.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания.
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В Госдуме обсудили внедрение систем наставничества в России
В Народной программе «Единой России» отдельное внимание уделено молодежи и молодежной занятости. На первом месте работы для молодых людей крайне важен наставник, этот термин должен быть закреплен законодательно, заявил первый зампред комитета по молодежной политике, замруководителя фракции ЕР Игорь Кастюкевич.
«В федеральном бюджете на 2022-2024 годы на программу содействия молодежной занятости предусмотрено 3 млрд рублей. Одним из пунктов в программе значится содействие наставничеству. Я убежден – наставник для молодежи, особенно когда мы говорим о первом месте работы, крайне важен», – написал он в своем Fаcebook.
«Совместно с проектом ОНФ «Профстажировки 2.0» и Ильей Семиным нами был разработан «стандарт наставничества». Первыми его увидели и успели познакомиться жители Воронежа. Это сборник решений по внедрению систем наставничества, который собрали на основании лучших практик и опыта в ведущих организациях России (такие промышленные лидеры как Росатом, РЖД)», – добавил Кастюкевич.
Документ состоит из шести разделов, в котором содержатся виды наставничества, инструменты мотивации и даже примеры и образцы анкет, заявлений и приказов, которые можно брать за основу при внедрении системы.
«Сегодня в том или ином виде система наставничества есть во многих регионах страны. Мы провели соответствующую аналитику в комитете по молодежной политике и в комитете по труду. Например, в Краснодарском крае, Красноярске, Ростовской области, Карелии запущены программы, которые мотивируют работодателей трудоустраивать молодежь. А молодежь получает не только зарплату, но и выплаты от центров занятости», – пояснил Кастюкевич.
Он добавил, что пока существующий механизм разрозненный, а нам нужно, чтобы подход к занятости молодежи и программе наставничества был единым и работал в комплексе. А для этого необходимо законодательно закрепить термин наставничества и определения «наставник». Это позволит перейти от разрозненных региональных практик к единой системе подготовки и сопровождения молодых специалистов.