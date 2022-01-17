Песков усомнился в необходимости обсуждать с США отношения с Украиной

Следователь ГБР упал в попытке вручить Порошенко повестку в суд

Следователь Госбюро расследований Украины (ГБР) упал, пытаясь догнать экс-президента страны Петра Порошенко в аэропорту Киева и вручить ему повестку в суд для избрания меры пресечения по делу о госизмене, сообщила шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина.

«Если коротко. Порошенко проходит к паспортному контролю. Паспорт забирают, не отдают. Депутаты поднимают крик. Из какой-то боковой двери появляется следователь ГБР и еще несколько сопровождающих. По идее, они должны ему что-то зачитать, но крик усиливается, начинается давка и разобрать толком ничего невозможно. Паспорт по-прежнему не отдают. До момента, пока следователь ГБР не вламывается в кабинку погранца с криком: «отдай паспорт», – написала Кошкина в Telegram.

Она отметила, что Порошенко вернули паспорт, после чего сопровождавшие его депутаты вытолкнули политика в коридор, ведущий в зал прилета.

«Следователь и его сопровождающие пытаются догнать (Порошенко). Камеры – следом. В результате давки следователь спотыкается и падает посреди коридора. Вместе с ним падает журналистка «Прямого» (телеканал Порошенко), все стопорятся. Эти несколько секунд решают исход дела – Порошенко с депутатами успевает дойти к выходу», – написала Кошкина.

Между тем Государственная пограничная служба Украины заверила, что украинские пограничники четко соблюдали нормы законодательства во время пересечения границы Порошенко, передает РИА «Новости».

«Пограничники фиксировали манипуляции того, что якобы господина Порошенко пытаются не пропустить на Украину», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что «ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться на Украину».

В понедельник Порошенко должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречают его в аэропорту.

Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.

Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения, сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.

Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

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