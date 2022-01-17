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В Минздраве оценили значение признания «Спутника V» в Австралии
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Расширение списка стран, де-факто признавших вакцину «Спутник V», говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину «Спутник», однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности», – передает РИА «Новости» слова Кузнецова.
Ранее сообщалось, что Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что две прививки российской вакциной «Спутник V» теперь могут быть основанием для подтверждения статуса вакцинации.
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Доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне»
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал новый штамм коронавируса «омикрон» простым ОРЗ (острое респираторное заболевание), при этом он отметил, что если попасть с ним в больницу, можно заразиться другими штаммами и умереть.
«Мы можем, конечно, больного с ОРЗ уложить в больницу. Только там он «профилактично» получит хорошую вирусную нагрузку в виде «дельты» и умрет в больничных коридорах. И мы скажем, что это смерть от «омикрона». Но это не так, это искусственно», – сообщил Мясников в беседе с «Вечерней Москвой».
Он призвал зараженных «омикроном» сидеть дома два-три дня. Телеведущий считает, что «Омикроном» предстоит переболеть как вакцинированным, так и тем, кто отказался от прививки.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма.
В Роспотребнадзоре рассказали о скорости заражения человека «омикроном»
Инкубационный период у штамма коронавируса «омикрон» составляет от двух до пяти дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, человек, который встречает этот вирус, становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения большой, передает ТАСС.
«Человек, который встретился с этим вирусом, становится опасным, заразным уже в первые сутки – до того, как он сам понимает, что недомогает, что он заболел, что он чувствует себя плохо. И в этом высокий риск распространения нового коронавируса, именно «омикрона», – цитирует Попову РИА «Новости».
Она добавила, что вирус быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей, поэтому передается быстрее.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Голикова: Положительный тест на COVID станет основанием для выдачи сертификата
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Наличие антител или положительного теста на коронавирус дает основание выдавать сертификат переболевшего на год, такие документы начнут выдавать после 1 февраля 2022 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Если говорить о сроках, мы предполагаем, что <…> изменения в постановление правительства и соответствующие приказы Минздрава и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мы и говорили, до 1 февраля», – цитирует ТАСС Голикову.
По ее словам, пока нет взаимного признания о сертификатах вакцинации, иностранцам необходимо сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода.
«Что касается иностранных граждан, поскольку пока у нас нет взаимного признания сертификатов вакцинации, но такую работу мы ведем с иностранными государствами, либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в РФ, также пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в правительстве работают над вопросом получения сертификата переболевшими коронавирусом без обращения к врачу. В ковидный сертификат включат данные о медотводе от вакцинации.
Также переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител.
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«Спутник V» признали в Австралии
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Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что две прививки российской вакциной «Спутник V» могут быть основанием для подтверждения статуса вакцинации.
«Сегодня TGA определило, что еще одна вакцина от COVID-19, двухдозовый курс вакцины Института Гамалеи («Спутник V», Российская Федерация) будет «признана» в целях установления статуса вакцинации путешественника», – передает РИА «Новости» заявление регулятора.
Отмечается, что на минувшей неделе управление получило дополнительную информацию о том, в частности, что вакцина «обеспечивает защиту», а также снижает вероятность передачи коронавируса другим людям. Регулятору данные исследований предоставило правительство России при содействии посольства Австралии в Москве.
Регулятор отметил, что две дозы вакцины «Спутник V» показали эффективность против заражения в 89%, а также они эффективны против госпитализации или смерти – в районе 98-100%. «Курс однократной прививки (производства Института) Гамалеи («Спутник Лайт») в настоящее время не признается TGA», – отмечается в заявлении.
Регулятор также отметил, что признание российской вакцины «расширит возможности» для возвращения в Австралию студентов, передвижения квалифицированных и неквалифицированных рабочих, бизнесменов и спортсменов.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 24» назвал огромным успехом применение российской вакцины «Спутник V» в более чем 70 странах.
В Центре Гамалеи объяснили механизм появления новых штаммов коронавируса
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«Частота появления новых штаммов коронавируса напрямую зависит от количества болеющих вирусом в настоящий момент в мире», – рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.
«Чем больше болеют, тем больше вероятность того, что появится новые варианты. Какие-то из них могут обладать новыми свойствами, например, способностью быстрее распространяться, приводить к более тяжелому течению болезни и так далее», – говорит Гущин.
Он привел аналогию с переписыванием какой-либо книги – чем большее количество людей возьмутся ее писать под диктовку, и чем чаще такие циклы будут повторяться, тем больше будут изменения. А когда текст станет далек от оригинала, может измениться не только его точность, но и даже смысл.
«С переписыванием генома вируса – то же самое. Чем больше циклов репликации вируса, чем больше количество заразившихся людей, тем больше вероятность того, что вирус попадет в какой-то иммуносупрессивный организм, который не сможет его быстро победить. Вирус будет эволюционировать, изменяться, адаптироваться, а значит выше шанс того, что он изменится», – объясняет специалист.
Для того, чтобы противостоять этому, продолжает собеседник, необходимо подавить количество циркулирующего вируса. «Тут два способа решения: можно всех загонять в жесткий локдаун, когда возникают вспышки. А можно вакцинировать, носить маски, проводить ранее выявление вируса у больных или условно здоровых. Все эти способы противодействия можно в разной мере комбинировать, но понятно, что лучший из них и наиболее экономически целесообразный – вакцинация и ревакцинация. Это позволяет за относительно небольшие ресурсы создать популяцию устойчивых людей, которые с меньшей вероятностью будут распространителями, меньше начнут попадать в больницы, и с большей вероятностью не станут источником новых штаммов», – рассказывает Гущин.
Эксперт подчеркивает, что если человек здоров, вакцинирован, регулярно носит маску и тестируется при появлении симптомов, то он с существенно меньшей вероятностью, во-первых, заболеет сам, а, во-вторых, станет источником вируса для окружающих.
«Когда невакцинированный человек заболевает, он не только имеет больший шанс заболеть тяжело, но его организму нужно больше времени на выработку защиты, которая будет подавлять вирус. И поэтому в первые дни количество вируса у человека на слизистых может быть огромным, он может стать источником опасности для десятка-сотен людей. А в случае, когда человек вакцинирован, у него уже существует защита, и даже если он заболевает, его иммунная система быстрее отвечает и подавляет высокие уровни живого вируса на слизистых. Поэтому человек в принципе меньше выделяет вируса в окружающую среду, выделяемый вирус менее инфекционный», – делится собеседник.
Кроме того, он поясняет, что у людей, имеющих очень слабую иммунную защиту (например, ВИЧ-инфицированные или с иммунодефицитом), вирус может сохраняться дольше. А чем дольше вирус сохраняется, тем больше вероятность того, что появится мутация с какими-то новыми свойствами.
«У вакцинированного человека есть антитела, и даже если они по какой-то причине не идеальны, то будут быстро доработаны организмом, их уровень будет очень быстро повышен до того, который позволит вывести вирус из организма существенно быстрее. При вакцинации и срок выделения вируса сокращается, и количество выделяемого вируса сокращается, а, значит, и заразится меньшее количество людей. Ну, и тут связь прямая: чем меньше вируса, тем меньше вероятность появления мутаций», – подытожил Гущин.
Выезжавший в ЮАР для изучения штамма «омикрон» в составе группы специалистов Минздрава профессор Вадим Тестов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что взрослым легче заразиться новым штаммом от детей, поскольку он чрезмерно заразен.
Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили по предложению «Единой России»
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Правительством вносятся поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, «Единая Россия» ознакомилась с этими поправками, считает их правильными, однако рассмотрение законопроекта следует отложить, считает секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Турчак отметил, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», говорится в сообщении на сайте ЕР.
«На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию – он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», – сказал секретарь генсовета партии.
В этой связи ЕР внимательно изучила ситуацию и считает «единственно правильным отложить» рассмотрение документа: «Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче – помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям. Собственно на том, чем «Единая Россия» занималась все два пандемийных года».
После вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство совместно с ЕР решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По ее словам, законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма коронавируса «дельта», а «сейчас это будут новые вызовы», передает РИА «Новости».
Голикова также сообщила, что правительство в пятницу внесет поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах. Они подготовлены с учетом обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми фракциями Госдумы.
Она также указала, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для не имеющих сертификаты по отрицательному ПЦР-тесту. Кроме того, Минздрав получит полномочия устанавливать срок действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. Военнослужащие и приравненные к ним лица получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных.
Ранее «Единая Россия» выступила в защиту прав и интересов граждан при принятии законопроекта о QR-кодах. Постановлением ко второму чтению по инициативе партии в нем должны быть предусмотрены поправки о тех, кто переболел ковидом бессимптомно, перечне оснований для медотвода при вакцинации, введении дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также партия добилась снятия с рассмотрения законопроекта об обязательном применении медицинских сертификатов на транспорте.
До этого стало известно о задержке принятия закона о QR-кодах. Напомним, Госдума на заседании 16 декабря одобрила в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
Предполагалось, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, а до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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Умер сыгравший в «Кухне» и «Склифосовском» актер Иван Рудаков
Актер Иван Рудаков скончался в возрасте 43 лет, причиной смерти стали осложнения после COVID-19, сообщил его отец Алексей Рудаков.
Алексей Рудаков сообщил в Facebook, что «чуда не случилось». «Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!» – говорится в сообщении.
Как рассказывал Рудаков-старший, его сын летом перенес COVID-19. В январе он сообщил, что Иван Рудаков был госпитализирован из-за проблем с сердцем и легкими после болезни. Актер находился на ИВЛ в тяжелом состоянии, без сознания, передает РИА «Новости».
Иван Рудаков известен зрителям по ролям в сериалах «Медиум», «Склифосовский», «Кухня».
В Роспотребнадзоре рассказали об антителах-мусорщиках
Количество антител-мусорщиков, очищающих организм от старых погибших клеток, после коронавируса увеличивается, и при большом объеме поражения могут вырабатываться антитела, агрессивные к живым клеткам, заявила замдиректора по клинической работе МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Руженцова рассказала, что «антитела к клеткам разных органов и тканей человека, или аутоантитела, имеются у всех людей, они необходимы для очистки организма от старых погибших клеток, поскольку идет постоянный процесс обновления», передает РИА «Новости».
«Такие аутоантитела называют иногда антителами-мусорщиками. При любом инфекционном заболевании количество погибающих клеток растет. Чем сильнее проявления инфекции, тем больше их количество, что требует активной работы антител-мусорщиков. Поэтому у перенесших COVID-19 рост количества аутоантител ожидаем», – отметила она.
Указывается, что при большом объеме поражения могут вырабатываться более активные антитела, которые могут проявить агрессию и против живых клеток. При этом нет данных о клинических симптомах, связанных с выявленным повышением уровней аутоантител, нет и сведений об их уровне у пациентов до заболевания коронавирусной инфекцией.
По ее словам, наличие таких антител еще не болезнь, а только ее возможность.
Между тем руководитель лаборатории цитокинов, врач иммунолог МНИИЭМ имени Габричевского, доктор медицинских наук Анна Топтыгина сообщила, что постинфекционные аутоиммунные процессы развиваются не часто, не более чем у 2-3% пациентов. В основном это происходит при несвоевременном или неправильном лечении.
Ранее в Journal of Translational Medicine вышла статья, в которой сообщалось, что антитела, возникающие у людей, переболевших коронавирусом, способны атаковать здоровые клетки органов и тканей организма.
До этого ученые определили роль клеточного иммунитета в защите от COVID.
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Глава РФПИ дал оценку эффективности «Спутника V» против «омикрона»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мутация COVID – самая большая проблема. Вам нужно убедиться, что вакцина работает против текущих и будущих мутаций [коронавируса]. В этом отношении платформа Sputnik работает очень хорошо, демонстрируя хорошую нейтрализацию вирусов против [штамма] «омикрон», – сказал глава РФПИ в интервью телеканалу Би-би-си, фрагмент которого опубликован в Twitter вакцины «Спутник V».
Дмитриев отметил, что бустерные вакцины, такие как «Спутник Лайт», и комбинации существующих вакцин крайне важны в борьбе с новыми мутациями коронавируса.
В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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В России за сутки выявили 27,1 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 27179 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27179 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 774 304 вирус-положительных пациента в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6555, Санкт-Петербурге – 3314, Московской области – 2589.
Также за сутки зафиксировано 723 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 320 634 человека.
За сутки в России полностью выздоровели 26 584 человека, всего выздоровели 9 835 884 человек.
Накануне, 14 января, в России выявили 23820 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 3359.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Глава Минздрава Германии заявил об особой опасности «омикрона»
Штамм коронавируса «омикрон» представляет повышенную опасность для системы здравоохранения ФРГ из-за особенностей структуры вакцинированного населения республики, сообщил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.
«Я не думаю, что следует переносить [на ФРГ] оптимистичные [результаты исследований, согласно которым, ] омикрон-вариант <…> менее опасен, чем «дельта». В Германии особенно высока доля непривитых пожилых людей, многие из которых [в силу] сопутствующих заболеваний сильнее подвержены риску тяжелого протекания болезни в случае заражения COVID-19», – приводит слова министра ТАСС.
Как считает Лаутербах, именно по этой причине «омикрон» может создать значительную нагрузку на систему здравоохранения Германии. Чтобы не допустить ее отказа, ведомство считает первостепенной задачей предотвратить резкий всплеск заболеваемости новым штаммом, который, согласно ряду исследований, обладает повышенной способностью к распространению.
Для сдерживания «омикрона» эксперты ведомства предлагают в первую очередь продолжать придерживаться уже принятых ранее мер, таких как минимизация социальных контактов, возможность посещать магазины и рестораны только при наличии сертификата о вакцинации или выздоровлении, а также ограничение на пользование общественным транспортом только для привитых, выздоровевших или имеющих при себе актуальный отрицательный ПЦР-тест. Министр сообщил, что такой антиковидный режим оказался эффективным и уже приводит к снижению темпов распространения нового варианта коронавируса.
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Глава ведомства также отметил, что министерство надеется замедлить рост числа случаев тяжелого протекания болезни и летальных исходов при заражении «омикроном» за счет принятых в Бундесрате в пятницу новых исключений из списка противовирусных ограничений. Теперь время карантина и самоизоляции сокращается до семи дней, а работникам медицинской сферы гарантируется приоритетное бесплатное проведение ПЦР-тестов, чтобы они могли максимально быстро вернуться к исполнению своих обязанностей в случае подозрения на COVID-19. Министерство также намерено продолжать кампанию по ревакцинации населения бустерными дозами, при этом ее темпы будут ускорены.
Общее число умерших за все время пандемии в Германии превысило 114 тыс. человек. С начала эпидемии инфекцию выявили у более чем 7,5 млн жителей Германии, из них свыше 6,2 млн граждан республики выздоровело. Население Германии составляет 83,2 млн человек.
Напомним, во вторник стало известно, что в больницах Германии обострилась нехватка сестринского персонала. В конце декабря минувшего года в Германии зафиксировали первую смерть инфицированного штаммом коронавируса «омикрон».
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Путин поручил проработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии
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Президент Владимир Путин дал поручение кабмину и парламентариям до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обратив внимание на права граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357–8 <...>, обратив особое внимание на необходимость: обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона», – передает РИА «Новости» со ссылкой на перечень.
Ответственными за подготовку доклада назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.
Отмечалось, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», но сейчас активизировался штамм «омикрон».
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Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом
Российский спортсмен и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусной инфекцией, сообщают СМИ.
Тест на коронавирус Нурмагомедова дал положительный результат, передает ТАСС со ссылкой на портал Asian MMA.
Его поместили в карантин в гостиничном номере в Сингапуре, где должен был пройти турнир по смешанным единоборствам One Championship. На турнире планировалось выступление подопечного Нурмагомедова Сайгида Изагахмаева.
Напомним, Нурмагомедов победил ирладского бойца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 осенью 2018 года. Бой закончился дракой за пределами ринга и скандалом.
В своем последнем поединке он победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона UFC и заявил о завершении карьеры.
В 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти Абдулманапа Нурмагомедова – отца Хабиба Нурмагомедова. 4 июля отца его похоронили в Дагестане.
Сам чемпион UFС прокомментировал смерть отца через месяц после трагедии.
Власти США обвинили в расизме при лечении больных COVID
В штатах Юта и Миннесота дефицитные лекарства при COVID-19 выдают в первую очередь небелым гражданам, поэтому власти были обвинены в расизме.
На системы здравоохранения штатов по этом поводу собираются подавать в суд. Юридическая группа America First Legal, которую организовал сторонник Трампа Стивен Миллер, назвала подобное распределение лекарств расистским, передает Telegram-канал «RT на русском».
Позже в Минздраве Юты прокомментировали обвинения, там сообщили, что представители расовых меньшинств на 30-50% чаще попадают в больницы с коронавирусом, чем белые.
Ранее сообщалось, что в начальной школе Брайтона запретили знаменитую рождественскую песню Jingle Bells из-за ее якобы «сомнительного прошлого», по мнению директора учебного заведения, песня является оскорбительной.
Песков опроверг слухи об отмене бесплатной вакцинации от коронавируса
Российское руководство не намерено отменять бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции для граждан, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли отменить бесплатную вакцинацию от коронавируса, передает ТАСС.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов сообщил в соцсетях, что правительство России якобы намерено сделать вакцинацию от коронавируса платной.
Политолог Дмитрий Абзалов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что различные знаменитости, спекулируя на слухах о вакцинации, пытаются «капитализировать» свои заявления.