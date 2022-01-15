|
|
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на своем дебютном чемпионате Европы в Таллине. Второе и третье места также заняли представительницы России – Анна Щербакова и Александра Трусова.
По итогам двух программ рекордсменка мира Камила Валиева набрала 259,06 балла: 90,45 за короткую и 168,61 за произвольную. Второе и третье места также заняли представительницы России – Анна Щербакова (237,42; 69,05 + 168,37) и Александра Трусова (234,36; 75,13 + 159,23), передает РИА «Новости».
Валиева проводит первый сезон на взрослом уровне. Пятнадцатилетняя фигуристка стала чемпионкой России, победительницей этапов серии Гран-при в России и Канаде, а также турнира серии «Челленджер» в Финляндии. Семнадцатилетняя Щербакова, побившая личный рекорд по количеству баллов в произвольной программе (предыдущее достижение – 165,05), выиграла этапы серии Гран-при во Франции и Италии, а также стала бронзовым призером чемпионата России. Ее ровесница Трусова завоевала золото этапа серии Гран-при в США и серебро чемпионата России.
Россиянки заняли весь пьедестал на втором чемпионате Европы подряд. На турнире 2020 года медали завоевали Алена Косторная, Щербакова и Трусова. В 2021 году соревнования не проводились из-за пандемии. На Олимпийских играх в Пекине с 4 по 20 февраля в женском одиночном катании выступят три россиянки.
Ранее в субботу российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду, а российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском фигурном катании.
В четверг российские фигуристы заняли весь пьедестал ЧЕ в парном катании. Ранее в тот же день российская фигуристка Камила Валиева на ЧЕ по фигурному катанию в Таллине установила новый мировой рекорд в короткой программе.
Американцы сравнили свои города с российскими
|
|
Пользователи американского форума Reddit восхитились фотографиями российских городов, отметив, что они не уступают американским мегаполисам.
Фотографии Челябинска, Новосибирска, Краснодара, Казани и Владивостока опубликовал один из пользователей форума, чтобы опровергнуть миф о том, что в России процветают только Москва и Санкт-Петербург, передает РИА «Новости».
«Все нормальные люди понимают, что Россия чудесна. Некоторые просто не могут (или не хотят) отделить политику от природы и жителей. Мечтаю побывать в Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге и Владивостоке», – написал Shimmoslav.
«Я в прошлом месяце проехался по всей России из Мурманска во Владивосток (Москва, Мурманск, Питер, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Владивосток) за 25 дней. Потрясающие города, удобный транспорт, все дешево и доступно. Обожаю эту страну и людей!», – отметил Mrlikrsh.
«Я бы хотел когда-нибудь побывать в России. Меня разве что языковой барьер останавливает», – признался пользователь Anbez.
«На вид всяко лучше, чем Америка», – отметил еще один пользователь.
Читатель CriticalThinker_501 заявил о том, что непременно должен побывать в Челябинске.
«Я тащусь от названия Chelyabinsk. Отпадное, должно быть, местечко», – приводит его высказывание «Царьград».
Ранее российские города вошли в число лучших студенческого рейтинга.
Финны удивились отношению россиян к автомобилям
|
|
Читателей финской газеты Ilta-Sanomat удивило отношение россиян к автомобилям: большинство водителей в России считают роскошью машину за 10 млн рублей, в то время, как финны не в состоянии заправить полный бак.
Финская газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, посвященный результатам опроса россиян по вопросу того, какие автомобили можно считать роскошью. Так, по данным издания «За рулем», проводившего опрос, 22,7% респондентов посчитали роскошной машину стоимостью от 10 млн рублей, 25% – от 5 млн. При этом 14,1% россиян назвали роскошью наличие любого автомобиля, передает РИА «Новости».
«В Финляндии считается роскошью залить себе полный бак…», – написал пользователь Sivustalaukoja, удивившись предпочтениям россиян.
«В Финляндии считается роскошью любая легковая машина. На использование и обслуживание уходит очень много. В России, кстати, бензин стоит в три раза дешевле, чем у нас», – указал Sale.
А вот пользователь Jykа указал, что в Финляндии «автомобиль всегда считался ненужным предметом роскоши, за который по этой причине приходится платить большие налоги».
«Во дворах российских домов полно красивых машин – а сами дома в аварийном состоянии», – выразил мнение Ilman aivopesua.
Ранее сообщалось, что в России значительно сократились продажи автомобилей класса «люкс».
Российские блогеры отреагировали на инцидент с «порванным Бандерой»
|
|
В Тернополе ветер разорвал баннер с изображением лидера «Организации украинских националистов» (ОУН*, запрещена в России) Степана Бандеры. Российские блогеры прокомментировали этот инцидент.
«Тернополь. Ветер на службе ФСБ разорвал Бандеру», – написал в Telegram российский журналист и политолог Армен Гаспарян.
«Удивительного персонажа наши себе на Украине в качестве символа нации. Террорист, убийца, сподвижник Гитлера, казалось бы, что может быть хуже? Но нет – настаивают именно на нем. В противовес, надо полагать, Богдану Хмельницкому, который выбрал альянс с Россией. Хоть бы кого другого разыскали. Но – нет. Настаивают на этом. А все от бедности ума и бедности истории», – написал в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
«Как иронично. Порванный рот у Бандеры», – написал автор Telegram-канала «Выпускайте Кракена!».
«Ваш Бандера порвался. Следующего не несите», – прокомментировал журналист Макс Назаров, репост его записи сделал телеведущий Владимир Соловьев.
Ранее в ночь на 14 января, называемую «ночью гаданий», украинский флаг в Харькове разорвало надвое мощным порывом ветра.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Соловьев задал Западу очевидные вопросы о «войсках России на границе с Украиной»
|
|
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев задал вопросы Западу на фоне повышенного внимания к якобы размещению Россией войск близ Украины.
Соловьев отметил в своем Telegram, что всюду звучат «громкие заявления НАТО, США, ЕС» о российских войсках близ Украины, появляются «статьи в газетах с картами «концентрации российских войск на границе с Украиной», предполагаемые направления вторжения, очередные «точные сроки наступления русских».
«И абсолютное молчание на всех уровнях о том, где и сколько сосредоточено войск Украины. Тишина. А что так? Так сколько и где? Живой силы и техники? В местах постоянной дислокации или нет? Казалось бы, очевидные вопросы, но только не для нынешнего Запада», – добавил журналист.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Поляки высмеяли Украину из-за «Северного потока – 2»
|
|
Читатели польского портала Interia оценили решение сената США не принимать санкции против «Северного потока – 2», усомнившись в том, что Украина получит выгоду от остановки проекта.
«Вынуждает ли запуск «Северного потока – 2» кого-нибудь покупать газ, идущий по этой трубе? Если бы он вынуждал, то «претензии» еще можно было бы счесть отчасти обоснованными, но ведь нет. Санкции – это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши «братья с трезубцем» уверены, что если «Северный поток – 2» заблокируют, газ пойдет через Украину? Он не пойдет!», – написал пользователь mefis58, передает РИА «Новости».
«Следует дать разрешение на запуск «Северного потока – 2». Главное, чтобы в ЕС был дешевый газ, Украина меня не интересует», – написал Myslacy.
«Янки тоже выигрывают от повышения цен. Кого они в таком случае будут поддерживать: поставщиков, то есть Россию, или покупателей, то есть Польшу?», – задался вопросом jednak.
«Россия никого не заставляет покупать ее газ. Можно покупать его у американцев, норвежцев или катарцев, достаточно перебить цену, которую платят Китай и Япония (около 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров)», – отметил czyz nie.
«Теперь мы отчетливо увидели, кто выбирал американцам президента, и кто на самом деле управляет Америкой. Можно ли доверять США? Сильно сомневаюсь», – выразил беспокойство Pepe.
Ранее на Украине заявили о «сговоре» президента США Джо Байдена с Россией после того, как сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Казахстане раскрыли подробности гибели россиянки в ходе беспорядков
|
|
Гражданка России, погибшая во время беспорядков в Жамбылской области Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения, сообщили в департаменте полиции региона.
В ведомстве подтвердили, что погибшая 1995 года рождения действительно была гражданкой России, «на территории Казахстана проживала на основании вида на жительство», передает РИА «Новости».
Девушка погибла от огнестрельного ранения, «указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности». Начато расследование.
Ранее посольство России в Казахстане сообщило, что в городе Тараз во время погромов 6 января от рук бандитов погибла россиянка, мать троих детей М. Ким.
Генконсульство России в Алма-Ате связалось с родственниками погибшей, а также направило обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье погибшей. Кроме того, посольство направило в правоохранительные органы Казахстана запрос о тщательном расследовании преступления.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Ингушетии предъявили претензии Кадырову
|
|
Сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов предъявил три претензии в ответ на требование главы Чечни Рамзана Кадырова выдвинуть в его адрес обоснованные обвинения в трехдневный срок.
Соответствующее видеообращение опубликовано на YouTube, перевод приводит портал «Фортанга».
Первая претензия касается территориального вопроса, вторая – высказываний чеченских чиновников в адрес ингушского народа, третья – действий в отношении беженцев из Ингушетии, проживавших в Грозном во время военной кампании.
Султыгов предложил Кадырову создать двустороннюю комиссию для определения границ между регионами. Он напомнил об обещании отпустить территории, на которых проживал тейп Хашиевых и где расположены ингушские кладбища.
Он также заявил, что ингуши, проживавшие в Грозном и длительное время стоящие на учете, якобы сталкиваются с искусственно созданными препятствиями.
Общественник также попросил Кадырова, чтобы чеченские чиновники отказались от критики в адрес Ингушетии.
Напомним, глава Чечни обратился к ингушскому народу и потребовал предъявить ему обвинения в течение трех суток: «Если я ваш враг – определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить». По словам Кадырова, отсчет начался 12 января в 17.30.
11 ноября в Сети появилось видео, на котором в приграничном с Чечней ингушском поселении Даттых Сунженского района тяжелая техника проводит ремонтные работы. Опубликовавший ролик пользователь Facebook Магомед Пидиев назвал это «очередной провокацией соседей», а после в Сети заговорили о том, что техника принадлежит ГУ «Чеченавтодор», а также о том, что она якобы может изменить течение русла реки Фортанги.
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов ответил, что работы на берегу реки не могли повлиять на линию границы с Ингушетией.
Белый дом отреагировал на задержание в России атаковавших США хакеров
|
|
Вашингтон приветствует задержание властями России хакеров, которые использовали вирусы-вымогатели, заявила высокопоставленный официальный представитель администрации США.
«Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль принимает меры в правоохранительной сфере для противодействия распространению вирусов-вымогателей со своей территории», – приводит слова сотрудницы американской администрации ТАСС.
При этом она выступила с утверждением, что речь идет о «первых и очень важных шагах». Официальный представитель американской администрации отметила, что Соединенные Штаты рассчитывают на «продолжение подобных действий в будущем».
«Президент [США Джо Байден] верит в дипломатию. Президент Байден и президент [России Владимир] Путин в июне прошлого года сформировали группу экспертов от Белого дома и Кремля по вирусам-вымогателям. Как мы заявляли и как подтверждала российская сторона, мы предоставляли информацию россиянам по этому каналу, включая информацию об атаках на важнейшую американскую инфраструктуру», – сказала сотрудница администрации США.
Говоря о задержании хакеров, она отметила: «С нашей точки зрения, это не относится к тому, что происходит с Россией и Украиной. Я не говорю о том, каковы мотивы Кремля, но мы довольны этими первоначальными действиями». «Как заявлял президент, киберпреступники упорны. И мы продолжим принимать меры, чтобы помешать и противодействовать им, осуществляя дипломатическое взаимодействие, как это было с Россией, с союзниками и партнерами по всему миру», – подчеркнула представитель администрации США.
Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.
Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта.
Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.
Посольство России ответило на заявления США о сроках «вторжения» на Украину
|
|
Посольство России в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину.
Российское посольство в своем заявлении на странице в соцсети Facebook отметило, что американские власти «уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций», не приводя никаких доказательств.
В дипмиссии подчеркнули, что такая постановка вопроса «подтверждает непрекращающееся информационное давление» на Россию.
«Причем повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», – указало посольство.
Дипломаты призвали США к предметной работе по гарантиям безопасности на основе предложенных Россией проектов договоров и подчеркнули, что «Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем».
Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не представив каких-либо доказательств, заявила, что США «определили» сроки «вторжения» России на Украину, при этом Москва, по ее утверждениям, может сфабриковать повод для таких действий. Аналогичное заявление о том, что Россия якобы ищет повод для «вторжения», сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США подготовили 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину
|
|
Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 разных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд заявила в интервью в британской газете Financial Times, что всего подготовлено 18 сценариев, подробности которых она не стала рассказывать. Она добавила, что «мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо (агрессивный) шаг», передает ТАСС.
Нуланд также подчеркнула, что санкции против России со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга: «Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда – наоборот».
Вместе с тем она выразила надежду, что США смогут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».
В Вашингтоне также надеются, что Москва продолжит переговоры, однако добавила, что это решение остается за президентом России Владимиром Путиным.
По мнению Нуланд, на данный момент США и Россия «просто услышали друг друга», а для достижения каких-либо соглашений потребуется больше времени.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Тбилиси немецкого туриста заставили заплатить 325 долларов за бутылку пива
|
|
Турист из Германии был вынужден обратиться в полицию после того, как в одном из тбилисских баров его заставили заплатить 1 тыс. лари (325 долларов) за бутылку пива, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный») в субботу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Турист заказал бутылку пива, а когда попросил чек, то сумма в нем была указана в 950 лари. По его словам, когда он отказался и стал возмущаться, персонал насильно отобрал у него кредитку и снял с нее сумму в евро, равную 950 лари, а также вытащил из бумажника купюру в 50 лари.
При этом стоимость бутылки пива в этом баре равняется 12 лари (менее 4 долларов).
В баре утверждают, что турист угостил шампанским девушку, с которой якобы пытался познакомится, однако сам немец говорит, что это была «подставная утка».
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
В последнее время в СМИ и социальных сетях Грузии все чаще рассказывают об обмане туристов рестораторами и таксистами, однако этот инцидент назван беспрецедентным.
В прошлом году Грузию посетило 1,9 млн международных гостей, в том числе около 213 тысяч из России. Грузия заработала на этом 1,2 млрд долларов.
Экс-депутат заявил о готовности США передать Украину России
Бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат заявил, что Вашингтон договорился с Москвой об уступках в Восточной Европе.
«Торги между США и Россией уже завершились, и нас просто передают России», – сказал он в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».
По словам экс-парламентария, никакого вооруженного конфликта в регионе не будет. Американская пресса своими заявлениями о «войне» пытается выдавить инвесторов, сделать Украину зависимой от западных кредитов, чтобы уничтожить ее экономику.
Сейчас американские и европейские СМИ регулярно обвиняют Россию в «подготовке нападения» на Киев. В Кремле не раз отвергали эти обвинения.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Американский журналист обвинил США в лицемерии при диалоге с Москвой
|
|
Подход властей США во внешней политике всегда строился на принципах влияния, но если этим же пользуются власти других стран ради своей безопасности, то США это осуждают, заявил автор газеты The New York Times.
Журналист Питер Бейнарт назвал американских политиков лицемерными, так как на фоне переговоров с Москвой по гарантиям безопасности Штаты продолжают соблюдать «доктрину Монро».
«США проводят политику «сфер влияния» в своем полушарии уже почти 200 лет, еще с тех пор как президент Джеймс Монро в седьмом ежегодном послании конгрессу заявил, что Соединенные Штаты «должны рассматривать любые попытки» иностранных держав «распространить свое влияние на любую часть этого полушария как опасные посягательства на наш мир и безопасность», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Бейнарта.
Автор подчеркнул, что чиновники из Белого дома часто ссылаются на доктрину Монро, считая ее актуальной до сих пор, а «люди Джо Байдена» не стремятся прекратить экономическое принуждение стран, находящихся в сфере интересов США. В пример он привел эмбарго против Кубы.
Говоря о переговорах с Москвой, а также урегулировании украинского кризиса Бейнарт сравнил близость Украины к России с отношениями США и Мексики.
«И нам стоит проглотить сделку, которая молчаливо признает право вето России на военные союзы Украины, для того, чтобы добиться этих приоритетов, поскольку на практике Россия уже обладает этим правом вето», – резюмировал он.
Напомним, МИД опубликовал в конце декабря проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Слуцкая отреагировала на сообщение о небинарном фигуристе на Олимпиаде
|
|
Двукратный призер Олимпийских игр, российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала участие первого небинарного спортсмена на зимней Олимпиаде в 2022 году.
«То, что я не пойму никогда. Это рано или поздно должно было произойти в таких условиях продвижения новой этики в США. На Олимпийские игры в Пекин впервые отправится спортсмен, который не причисляет себя ни к одному из существующих полов. Оказывается, это называется небинарный спортсмен», – цитирует фигуристку РИА «Новости».
По словам спортсменки, во время ее спортивной карьеры все участники делились строго по двум полам. Она выразила беспокойство за мир спорта, который может резко измениться через 10-20 лет с такой пропагандой.
Ранее канадская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель назвала недопустимым высказывание российского фигуриста и тренера Александра Жулина, который отказался комментировать участие небинарных спортсменов, назвав их «уродами».
Она обратилась к Международному союзу конькобежцев с просьбой отреагировать на подобные высказывания.
Ранее стало известно, что американский фигурист Тимоти Ледук, идентифицирующий себя гендером, выпадающим из бинарной системы, включен в состав сборной США по фигурному катанию на зимние Олимпийские игры. Они пройдут в Пекине с 4 по 22 февраля.
Ледук выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл. В январе они стали чемпионами США и отобрались на Игры-2022 в Пекине.
О совей небинарной гендерной идентичности спортсмен объявил в прошлом году. Небинарные люди не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США и НАТО заявили о готовности к новой встрече с Россией
|
|
Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога, заявили в госдепартаменте США.
«Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия – НАТО 12 января. Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога», – приводит ТАСС текст письменного заявления руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
-
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД