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Сенатор: Учения на границе с Украиной не дадут Западу «прихлопнуть» Россию
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«Если наши войска не будут готовы, у недругов появится желание прихлопнуть Россию, о чем они не стесняясь говорят каждый день», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее около трех тыс. российских военных начали учения в граничащих с Украиной областях.
«Мы на своей территории делаем все, что считаем нужным и когда считаем нужным. Запланировали – проводим», – подчеркнул зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его мнению, учения, стартовавшие накануне переговоров между РФ и НАТО, не должны повлиять на атмосферу диалога. «Надо меньше думать о том, как наши действий кто-либо будет интерпретировать. Что нам теперь – остановиться и не дышать? Должны ли мы тогда были отказаться, например, от помощи Казахстану по линии ОДКБ?», – поинтересовался собеседник.
«Мы не третьеразрядное, забившееся в угол создание государственного типа. Мы великая держава. А на Западе с нами могут связать что угодно, хоть солнечное затмение», – с иронией заметил политик.
«Кроме того, когда нам угрожают, как, например, господин Сикорский, мы должны принимать меры, – продолжил он. – И потом, кого из серьезных людей действительно может волновать, что несколько тысяч наших солдат проводят тренировку? Ну и пускай! Мы войну объявили? Наоборот, мы заявляли и не раз, что не собираемся никуда вторгаться».
Климов также заявил, что обстоятельства вокруг границ России «все хуже и хуже, но не по нашей вине». «Худшее, что мы можем сейчас сделать – повторить ошибку 22 июня 1941 года. Тогда Сталин, опасаясь спровоцировать Гитлера, фактически допустил недостаточную боеготовность наших войск вдоль всей западной границы», – отметил сенатор.
«Урок июня 1941 года в том, что мы должны быть готовы адекватно ответить на любой вызов, кто бы что ни говорил. Времена сейчас такие, что счет идет на секунды. Поверьте, текущая ситуация в мире ничем не легче, чем была в период Карибского кризиса. А отношение у многих стран к этому какое-то детское», – указал он.
«Это необходимо исправить как можно скорее, и переговоры нужны нам, чтобы появилась возможность обоюдно снизить глобальную напряженность», – заключил собеседник.
Накануне пресс-служба Западного военного округа сообщила, что около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО начали боевую подготовку. Учения стартовали на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. В маневрах также будут задействованы около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.
Учения начались после консультаций по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, которые Россия и США провели в Женеве 9-10 января, и предшествуют заседанию Совета Россия – НАТО. Переговоры пройдут в Брюсселе сегодня, а 13 января состоятся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Напомним, в декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Захарова указала на ущерб США от некомпетентности Псаки
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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла власти США своими некомпетентными заявлениями, заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Россия 1».
«Это человек (Псаки), который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», – передает ее слова РИА «Новости».
Захарова прокомментировала также переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности.
«Работа продолжается, она будет продолжена завтра, мы нацелены на достижение результатов в виде и самого переговорного процесса, и договоренностей, о которых мы заранее информировали с точки зрения изложения нашей позиции, не вижу повода для тревоги», – сказала дипломат.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что завершившиеся в Женеве консультации России и Соединенных Штатов носили формат серьезной, деловой и откровенной дискуссии для уточнения позиций, а не переговоров в обычном понимании.
The New York Times заявила о победе Кремля в переговорах между США и Россией
Газета The New York Times назвала переговоры между Россией и США, проходившие 10 января в Женеве, победой Кремля из-за выхода на первый план проблемы расширения НАТО.
Специалист по России Кадри Лийк отметила, что США были серьезно подготовлены к переговорам, что стало сигналом для России. Отмечается, что даже без уступок со стороны США переговоры можно считать победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина, передает Рамблер со ссылкой на публикацию в The New York Times.
Напомним, ранее Москва выдвигала требование сократить военное присутствие НАТО до уровня начала 1990-х, а также отказаться от размещения вооруженных сил в бывших странах СССР.
В Вашингтоне высказались о готовности начать разговор на тему установления «взаимных ограничений на масштабы военных учений с повышением их прозрачности».
Позже глава российской делегации в Женеве Сергей Рябков оценил уровень подготовки США к переговорам.
На прошедшем брифинге он заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. Это станет известно позже.
Ранее сообщалось, что российская делегации находилась 9 и 10 января в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда.
МИД ответил на призыв Госдепа оперативно вывести войска ОДКБ из Казахстана
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«США не входят в ОДКБ, поэтому не имеют права диктовать условия или ограничивать действия договора, объединяющего стран-участниц», – сказали газете ВЗГЛЯД в МИД России. Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана.
В российском МИД напомнили Прайсу слова его шефа Энтони Блинкена о том, что США выступают против ограничения каких-либо стран от участия в союзах и установления сфер влияния.
«США – не член ОДКБ. Соответственно, диктовать условия или ограничивать действия договора, объединяющего стран-участниц, не имеют права, – сообщили в МИД. – Их наставления мало кого интересуют, так как действия Вашингтона по наведению порядка как у себя дома, так и за рубежом, неэффективны и ведут к еще большим проблемам».
В среду пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, а также призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны.
«Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать. Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что в случае затягивания вывода миротворцев в стране могли бы усилиться разговоры об «оккупантах».
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Стало известно о «твердолобой» позиции США по Украине в НАТО
США сохраняют твердолобую позицию по Украине и не хотят обсуждать без Киева тему вступления этой страны в НАТО, сообщил источник в кругах, близких к переговорам.
Источник рассказал, что «из сопряженных аспектов можно отметить их (США) твердолобую позицию по Украине, мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем», передает РИА «Новости».
Он указал, что Москва призывает Вашингтон не уходить от ответственности по невступлению Украины в НАТО, подчеркнув, что именно в США принимают такие решения.
Ранее данный источник заявил, что России нужен конкретный ответ на озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО, увиливания неинтересны.
Напомним, Россия «разжевала» США свои предложения по безопасности в Женеве.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины, призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
1 января президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.
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Россия «разжевала» США предложения по безопасности
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Россия на переговорах в Женеве по гарантиям безопасности «разжевала» США свои предложения, чтобы не было каких-то недопониманий, заявил источник в кругах, близких к переговорам.
«На переговорах российская делегация «разжевала» наше предложение. Чтобы каких-то недопониманий не возникло», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, России нужен конкретный ответ на ее озабоченности, прежде всего в контексте нерасширения НАТО.
«Всякие увиливания нам не интересны», – подчеркнул собеседник агентства.
«Американцы пообещали доложить об итогах Женевы руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе», – добавил источник.
Напомним, 1 декабря 2021 года президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В том же месяце МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Байден собирается спрогнозировать «вторжение» России на Украину с помощью синоптиков
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Администрация главы Белого дома Джо Байдена наняла группу метеорологов, чтобы попытаться установить сроки якобы планируемого российского вторжения на территорию Украины, сообщают СМИ.
Период вторжения зависит от погоды, сообщили источники New York Times, передает РИА «Новости».
Отмечается, что перемещать тяжелые транспортные средства удобнее по хорошо подмороженной земле, а мартовская весенняя оттепель создает грязевую трясину.
По мнению собеседников издания, России пришлось отложить «наступление» из-за относительно мягкой земли.
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Посол США не счел провальными переговоры с Россией по гарантиям безопасности
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Переговоры России и США в Женеве по гарантиям безопасности не были провальными, однако этот провал может наступить, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
«Дискуссия [в Женеве] развернулась вокруг вопросов, некоторые из которых ранее не были охвачены в процессе обсуждения, ведущегося в рамках диалога по стратегической стабильности. Но, как я и сказал, это была продуктивная дискуссия», – передает слова Салливана ТАСС.
Дипломат опроверг утверждение, что переговоры являются провалом. «В конечном счете он [провал] может наступить. Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся. Нам важно фокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог. Это не было просто показное демонстрирование своей позиции с каждой стороны. США стараются быть очень аккуратными в том, что мы говорим публично. Мы хотим взаимодействовать с российской стороной. Мы считаем, что лучший способ добиться этого – непубличные дискуссии, наподобие вчерашних», – сказал дипломат в интервью.
При этом посол заявил, что принцип принятия новых стран в НАТО не может быть пересмотрен. «Пересмотрен? Нет, это принцип, который прошел проверку временем с тех пор, как в 1949 году был принят Североатлантический договор», – напомнил он.
Россия и США 9–10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
США заявили о невозможности возврата НАТО к границам 1997 года
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НАТО не намерена откатываться к границам 1997 года, не откажется альянс и от политики «открытых дверей» заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит.
«Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой альянс с более скромным размахом», – приводит РИА «Новости» ответ постпреда на вопрос об отношении к требованиям России «отправляться на рубежи 1997 года».
Смит добавила, что ни один член альянса не готов и к отказу от политики «открытых дверей».
До этого постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией в вопросе расширения альянса.
Ранее Россия на переговорах в Женеве по гарантиям безопасности «разжевала» США свои предложения, чтобы не было каких-то недопониманий.
Напомним, 1 декабря 2021 года президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В том же месяце МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Посол Антонов обвинил американских чиновников в подрыве переговоров с Россией
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Американские чиновники сводят на нет переговоры с Москвой; Россия категорически отвергает провокационные заявления с их стороны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что Москва категорически отвергает «провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой», говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.
Он посоветовал замгоссекретарю Виктории Нуланд, которая возложила на Москву ответственность за напряжение вокруг Украины, быть аккуратнее во фразеологии в момент переговоров.
«Мы настроены на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе (...) Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах. Пора остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве. История не прощает ошибок», – подчеркнул посол.
Он напомнил, что Россия четко и ясно обозначила свои приоритеты: «Ждем не демагогических заявлений, а письменных ответов на конкретные российские предложения. Мы – за разрядку напряженности. За создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества».
Антонов подчеркнул, что «обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах».
«Любой маломальский, даже начинающий, эксперт знает об основах дипломатической работы», – заключил дипломат.
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что официальный представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла власти США своими некомпетентными заявлениями.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что перед Россией в контексте ситуации вокруг Украины стоит «суровый» выбор – путь дипломатии либо масштабные последствия.
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США отказались обсуждать с Россией ограничения на прием стран в НАТО
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Власти Соединенных Штатов не намерены на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) 12 января обсуждать ограничения на вступление новых стран в альянс, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Смысл диалога заключается в том, что любая страна может вынести на стол переговоров опасения, которые могут у нее быть. Но смысл диалога и в том, чтобы другие страны были четки [в изложении своей позиции]. И мы ясно дали понять, что для нас и альянса политика открытых дверей НАТО не является чем-то, что лежит на столе переговоров», – приводит ТАСС ответ руководителя пресс-службы Госдепартамента США на вопрос о том, означает ли это, что тема ограничений на прием новых членов в НАТО абсолютно не подлежит обсуждению или же она может быть затронута на переговорах в среду.
Он подчеркнул, что принцип открытости в вопросе присоединения новых государств является основополагающим для НАТО. «Это масштабнее, чем НАТО. <…> Это масштабнее, чем любое объединение стран. Речь о базовых <…> принципах о том, что ни одна страна не может диктовать другой стране внешнеполитическую линию, решения, устремления. Ни одна страна не может отвергать международные границы. Ни одна страна не должна иметь возможность угрожать, запугивать <…> какую-либо другую страну», – добавил Прайс.
Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день замгоссекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
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1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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США предложили повестку переговоров России и НАТО в Брюсселе
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Постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит выступила с утверждением, что сквозными темами переговоров России с США в Женеве, с НАТО в Брюсселе и с ОБСЕ в Вене станут снижение военных рисков, военная транспарентность и контроль над вооружениями.
«Сквозными темами серии из трех этапов переговоров станут вопросы снижения военных рисков, военная транспарентность, контроль над вооружениями. Встреча в Женеве носила очень узкий характер, далее (на заседании Совета Россия – НАТО 12 января) формат будет расширяться, чтобы собрать членов НАТО за столом, и затем он станет еще шире, когда мы отправимся в Вену», – приводит слова постпреда США при НАТО ТАСС.
Смит подчеркнула, что позиция стран альянса в преддверии переговоров на заседании Совета Россия – НАТО едина. «Мы не испытываем ни оптимизма, ни пессимизма. США и НАТО готовы к открытым и осмысленным переговорам с Россией», – сказала она.
«Я могу отметить высокий уровень единства и сплоченности среди союзников, – добавила постпред. – У нас 30 союзников, есть множество различных взглядов, но по всем существенным вопросам я чувствую сплоченность и консенсус в альянсе».
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
По словам Смит, ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по расширению альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года».
«Я могу сказать, что ни одна страна НАТО не готова отступить и обсуждать с Россией политику открытых дверей (или расширения) НАТО», – заявила Смит.
«Когда мы говорим за столом с союзниками [по НАТО], всем становится ясно, что этот альянс не намерен откатываться назад во времени в совершенно иную эпоху, к совершенно другому альянсу, который был меньше и оставлял гораздо меньший след в истории. Мы должны соответствовать современному миру», – заявила постпред США при НАТО, отвечая на заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Североатлантическому альянсу пора «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
В мае 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что «не рассматривают друг друга как противников» и создают «механизм для консультаций, координации и совместных действий». При этом в 1999 году в альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году Албания и Хорватия, в 2017 году – Черногория, а в 2020 году – Северная Македония. НАТО объединяет 30 стран и продолжает политику «открытых дверей».
Смит в очередной раз заверила, что страны НАТО «не намерены обсуждать Украину без Украины». Однако сразу после этого добавила, что украинская тема станет для НАТО важной темой в Совете Россия – НАТО, где Киев не представлен.
«Завтра будет еще одна возможность для дипломатии. Наш главный сигнал остается неизменным – мы хотим добиться полного выполнения Минских соглашений и отвода российских войск. Если Россия использует конфронтацию, будут серьезные последствия», – повторила постпред США при НАТО позицию Брюсселя и Вашингтона по этому вопросу.
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Смит также добавила, что организация не отказывается от решений саммита в Бухаресте 2008 года, на котором альянс сделал заявление о готовности в будущем принять в свои ряды Украину и Грузии, не называя при этом сроков.
«В Бухаресте НАТО сделала очень конкретное заявление по политики открытых дверей и в особенности по расширению в направлении Украины и Грузии, это вопрос не если, а когда. По этой теме переговоров не будет», – сказала дипломат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к внедрению «превентивного пакета» санкций. Он также заявил о неизменность евроатлантического курса Украины, подчеркнув, что «никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом».
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве исключил возможность использования темы Украины для торга с Россией. При этом дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Антонов призвал США отодвинуть военный потенциал от границ России
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии и отодвинуть военный потенциал США от российских границ.
«Нам некуда отступать. НАТО подобралась к российским границам. <…> Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации», – приводятся слова дипломата на странице посольства в соцсети Facebook.
Антонов напомнил, что «США вместе с Россией несут особую ответственность за международный мир и безопасность», как это записано в Уставе ООН. «Пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, а задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе. Для этого надо сделать совсем немного – уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ», – подчеркнул российский посол.
Ранее в Госдепартаменте США отказались обсуждать ограничения на вступление новых стран в альянс на заседании Совета Россия – НАТО 12 января. Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Постпред США при НАТО не увидела больших шансов на компромисс с Россией
Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией в вопросе расширения альянса.
«Откровенно говоря, я не вижу больших возможностей для достижения компромисса», – заявила Смит в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости».
Такое заявление она сделала в преддверии запланированного на текущей неделе заседания Совета Россия – НАТО.
По словам Смит, на данный момент «никто не предлагает изменить политику Североатлантического альянса» в части его дальнейшего расширения.
«Наша дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть ее ногой. И любое решение по поводу расширения по-прежнему будет приниматься альянсом и соответствующей страной», – отметила постпред.
Ранее глава российской делегации в Женеве Сергей Рябков назвал предварительные переговоры России и США потрясающими.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Шарий: Зеленского не позовут на переговоры России и США по Украине
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«В США Зеленского и Кулебу никто ни во что не ставит, поэтому никто их не будет приглашать на совместные переговоры с Россией. Их мнение никому не интересно», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе не обсуждать Украину без ее участия.
«Я думаю, что обещание Блинкена Кулебе – это очередная шутка и попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Лидеры США и России постоянно обсуждают Украину за ее спиной. Кроме того, зачастую после таких обсуждений с Зеленским связывается тот же Блинкен или Нуланд, что говорит о понижении статуса украинского президента до уровня министра», – считает Анатолий Шарий.
«Зеленский делает вид, будто этого не замечает, но это видит весь мир. Абсурд. И очевидно, что в США Зеленского никто ни во что не ставит. Поэтому его не позовут в Женеву или куда-то еще на совместные переговоры. Какой от него толк?» – задается вопросом политик.
«Игроком в украинском вопросе являются Соединенные Штаты, которые используют Украину исключительно как инструмент в своей борьбе с Россией. Хотя, возможно, сейчас им следовало бы больше внимания уделить противостоянию с Китаем», – добавил собеседник.
«А у Зеленского мозгов нет вообще. От него можно ожидать чего-то вроде суицидальной атаки на Донбасс, потому что Россия неоднократно заявляла: силовая попытка Киева вернуть эту территорию обернется катастрофой. Так что всерьез слушать мнение Зеленского и Кулебы в США никто не будет. Их позиция – это гундосить о том, что надо вернуть Крым, а «Северный поток – 2» представляет угрозу Европе. Это полнейшее лицемерие», – заключил Шарий.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что обсуждения по Украине не будут проходить без ее участия.
Отмечается, что «политики выразили общую обеспокоенность» относительно «продолжающегося и ничем не спровоцированного наращивания военного присутствия России внутри и вокруг Украины». Также стороны обсудили итоги консультаций США – Россия в Женеве и дальнейшие шаги в преддверии заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе.
По словам Блинкена, «если Россия выберет путь дальнейшего конфликта», Соединенные Штаты, их союзники и партнеры готовы нанести огромный ущерб российской экономике, усилить восточный фланг НАТО и увеличить оборонную помощь Украине.
Ранее Кулеба и Блинкен в телефонном разговоре обсудили «дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России» с учетом предстоящих контактов Совета Россия – НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к внедрению «превентивного пакета» санкций. Он также заявил о неизменности евроатлантического курса Украины, подчеркнув, что «никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом».
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве исключил возможность использования темы Украины для торга с Россией. При этом дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
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Москва отвергла обвинение Вашингтона в провоцировании кризиса безопасности
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Утверждение первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о том, что Россия своими действиями якобы вызвала кризис в области безопасности, являются переворачиванием фактов с ног на голову в лучших традициях американской администрации, говорится в заявлении посольства РФ в Соединенных Штатах.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман Шерман сообщила на своей странице в соцсети Twitter, что проинформировала Североатлантический совет о дискуссиях с Россией в рамках Диалога по стратегической стабильности в Женеве. В этом сообщении она, в частности, выступила с утверждением, что «Соединенные Штаты привержены совместной работе с союзниками и партнерами, чтобы призвать к деэскалации и реагированию на кризис в области безопасности, вызванный Россией».
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
«Заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о «кризисе в области безопасности, вызванном Россией», – в лучших традициях американской администрации. Официальные лица США часто переворачивают факты с ног на голову», – написали российские дипломаты на странице дипмиссии в соцсети Twitter.
«Подобные инсинуации напоминают беспочвенные обвинения бывшего министра обороны [США] Чака Хейгела, который заявил в 2014 году, что «Россия с ее современной и боеспособной армией стоит на пороге НАТО», – отметили в посольстве.
Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день замгоссекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
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Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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