Половине Европы предсказали заражение «омикроном» в ближайшие шесть-восемь недель

Специалист Минздрава назвала способ защититься от «омикрона»

«Повторная вакцинация в большинстве случаев переносится легче, защищая при этом не только от «омикрона», но и от новых возможных штаммов ковида», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Минздрава Оксана Драпкина, комментируя прогнозы о широком распространении омикрон-штамма в России после новогодних праздников.

«Наши ученые, в том числе коллектив академика Александра Гинцбурга, публиковали данные об эффективности такой меры борьбы с COVID-19, как бустерная прививка (ревакцинация). Я очень рекомендую ее сделать», – заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина. «Ревакцинация показана с шагом в шесть месяцев, то есть на повторную прививку желательно прийти через полгода после того, как сделали первую, – уточнила медик. – Кстати, в большинстве случаев она переносится лучше, вызывая меньше побочных реакций».

Драпкина напомнила, что негативный эффект от коронавирусной инфекции не заканчивается после выписки или выхода с больничного листа. «Есть симптомы, которые и потом довольно долго и сильно отражаются на самочувствии тех, кто переболел, – указала она. – Постковидный синдром также может обострить хронические заболевания, которые и так уже имелись у пациентов».

В этой связи бустер рекомендован и тем, кто уже переболел ковидом, говорит Драпкина, это особенно важно в условиях борьбы с «омикроном», более заразной мутацией коронавируса. «Многие граждане лишь предполагают, что уже переболели ковидом в легкой форме, и после выздоровления не стали сдавать тесты по этому поводу. Но такой категории людей не следует думать, будто для ревакцинации надо сперва проходить обследование, сдавать дорогой тест. Специалисты советуют в любом случае сделать новую прививку через полгода после предыдущей вакцинации или после того, как человек переболел ковидом».

Главный санитарный врач Анна Попова в конце декабря предупредила, что наступление на Россию омикрон-штамма неизбежно – это лишь вопрос времени. Он в разы заразнее, чем его предшественница «дельта», хотя, судя по первым данным, менее смертоносный. Как писала газета ВЗГЛЯД, больше всего вирусологи опасаются, как бы эти два вируса не «скрестились» между собой.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что «омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19 при одновременном нахождении в организме пациента.

В понедельник научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев также заявил, что пятая волна COVID-19 в нашей стране – всего лишь вопрос времени. По его мнению, «мы увидим рекордную заболеваемость, выше всех предыдущих вариантов». Причиной станет распространение «омикрона». Скулачев ожидает, что подъем заболеваемости начнется через «неделю-другую».

За время новогодних праздников в регионах РФ были выявлены первые случаи заражения «омикроном». Так, 4 января его обнаружили в Нижегородской области у невакцинированной пациентки, 6-го числа – у мужчины, прибывшего в Пермь из Египта транзитом через Москву.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД