Украинских чиновников раскритиковали за ведение бизнеса в Крыму

Киевские власти «проявляют цинизм», имея бизнес в Крыму, в частности речь идет об украинском омбудсмене Елене Денисовой и членах ее семьи, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

«Не знаю, чем украинский народ провинился. Может мы заслуживаем такую власть? Я никак не мог понять, почему омбудсмен Елена Денисова постоянно так интересовалась Крымом. Теперь понятно, у нее там находится зона интересов. Это всего лишь маленький кусочек того, что на самом деле происходит. [...] Это один из примеров того, насколько над нами издеваются, а также того, насколько цинична эта власть. А еще пытаются нас учить – предатели мы или нет. Еще на этом фоне они вводят мониторинг средств массовой информации. Поэтому у киевских властей уже есть ответ на то: «Чей Крым?» – заявил эксперт в эфире телеканале UkrLife.

По данным NewsOne, украинский омбудсмен Елена Денисова и члены ее семьи якобы ведут бизнес в российском Крыму. Отмечается, что супруг Денисовой Александр с 2016 получает доход от деятельности фирмы «Сочи-2», занимающейся недвижимостью, а старшая дочь Елена Титаренко числится среди основателей компаний «Севастопольмаринсервис», «Промтекстиль», «Бизнес Альянс» и «Дигаймер», является собственником крымской международной морской ассоциации «Мыс Горн», а младшая – Александра Квитко – владеет 50% акций крымской фирмы «Д.Э.В.».

Местные СМИ утверждают, что бизнес в Крыму вели и другие киевские политики, в частности среди учредителей «Триоры» числились два бывших народных депутата от «Батькивщины» Сергей Велижанский и Андрей Сенченко. Однако в 2018 году организация была ликвидирована.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подаст иск против президента Украины Владимира Зеленского, владеющего недвижимостью в Ливадии, из-за долгов по коммунальным платежам.

Напомним, Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В команде президента Украины говорили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину». Аксенов подтвердил, что жена Зеленского «до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет».