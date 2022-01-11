В немецких больницах обострилась нехватка сестринского персонала

Ситуация с нехваткой персонала в больницах Германии стремительно обостряется: на поиск квалифицированного специалиста уходит до полугода. При этом в стране нет практически никаких резервов для того, чтобы компенсировать нехватку медсестер, сообщили немецкие эксперты на телеканале Welt.

Ситуация в немецких больницах обстоит не лучшим образом. В условиях пандемии загруженность для медсестер, врачей и всего персонала больниц высока. Политики пытаются избежать перегрузок при помощи новых решений, например, уменьшения бюрократии, пишет RT.

Как отметил член комитеты по здравоохранению Янош Дамен, от высокого уровня загруженности отделений интенсивной терапии из-за «дельты» страна переходит к растущей волне «омикрона». «И сейчас ждать, пока мы не будем уверены, что в Германии с этим тоже все плохо, в то время как мы уже наблюдаем это в соседних странах, было бы глупо», – сказал он.

По имеющейся информации немецкого общества поддержки больниц, уже сейчас ситуация складывается драматично, прежде всего, с нехваткой сестринского персонала. Пока остаются незанятыми 8 тыс. мест в отделениях интенсивной терапии и около 14 тыс. обычных коек. «Особенно во времена продолжающейся высокой загруженности – это очень тяжелая ситуация. У нас нет практически никаких резервов для того, чтобы компенсировать нехватку персонала», – сказал председатель общества Геральд Гасс.

По прогнозам экспертов, из-за высоких показаний заболеваемости нехватка персонала будет увеличиваться. Так, по их словам, в прошлом году уходило в среднем пять месяцев на то, чтобы нанять на освободившееся место нового квалифицированного специалиста сестринского персонала, для отделений интенсивной терапии – даже шесть месяцев.

В сложившейся ситуации нежелание министра здравоохранения Карла Лаутербаха выплачивать уже согласованные бонусы сестринскому персоналу вызывает резкую критику. «Это было бы тяжелой ошибкой выплатить бонусы только тем представителям сестринского персонала, которые ухаживали за пациентами с коронавирусом. Это ведет к расколу в рабочих коллективах. Потому что наряду с пациентами с коронавирусом в тщательном уходе в наших больницах также нуждаются люди с другими тяжелыми заболеваниями или пострадавшие при несчастных случаях», – подчеркнул председатель немецкого фонда защиты пациентов Ойген Бриш.

Напомним, в 2020 году ВОЗ предупредительно заявила о серьезной нехватке медсестер в мире. Сообщалось, что дефицит составлял по меньшей мере 5,9 млн кадров. Для предотвращения глобального дефицита кадров странам эксперты призвали увеличить количество выпускающихся медицинских сестер в среднем на 8% в год. При этом подчеркнули, что государства должны финансово обеспечивать ускорение подготовки медсестер и создание рабочих мест для них.