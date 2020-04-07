В ВОЗ заявили о серьезной нехватке медсестер в мире

На фоне ситуации с коронавирусом мировое сообщество ощущает острую нехватку медицинских сестер, дефицит составляет по меньшей мере 5,9 млн кадров, говорится докладе Всемирной организации здравоохранения «Состояние сестринского дела в мире, 2020 год».

Доклад подготовлен ВОЗ в партнерстве с Международным советом медицинских сестер и глобальной кампанией «Сестринское дело сегодня», передает РИА «Новости».

В нем указывается, что «в мире насчитывается немногим менее 28 млн работников сестринских служб». С 2013 по 2018 год их численность выросла на 4,7 млн, «однако дефицит сестринского персонала во всем мире сохраняется и составляет 5,9 млн, причем наиболее остро проблема нехватки медсестер стоит в Африке, Юго-Восточной Азии и Регионе ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, а также в ряде стран Латинской Америки».

Для предотвращения глобального дефицита кадров странам, сталкивающимся с этой проблемой, необходимо увеличить количество выпускающихся медицинских сестер в среднем на 8% в год.

«Политики знают, сколько стоит подготовка и сохранение профессиональных сестринских кадров, но только теперь многие из них начинают по-настоящему понимать истинную ценность сестринского персонала. Каждый доллар, вложенный в развитие сестринского дела, приносит очевидную для всех и ощутимую отдачу в том, что касается здоровья и благополучия людей и семей», – сказала Аннетт Кеннеди, председатель Международного совета медицинских сестер.

Государства должны финансово обеспечивать ускорение подготовки медсестер и создание рабочих мест для них, отмечается в докладе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД