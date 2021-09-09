«Реквием» Верди прозвучал на «Тавриде.АРТ» в память о блокаде Ленинграда

В день 80-й годовщины начала блокады Ленинграда на фестивале «Таврида.АРТ» прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди на русском языке в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра, Государственной академической хоровой капеллы имени Юрлова и ведущих солистов страны – Аскара Абдразакова, Агунды Кулаевой, Алексея Татаринцева, Валентины Феденевой, сообщила пресс-служба арт-кластера «Таврида».

Начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что концерт-реквием выполняет историческую миссию. «Мы не можем пройти мимо этого события. За время блокады от голода погибли более 641 тыс. мирных жителей Ленинграда. Помимо задачи выжить в условиях, которые сегодня невозможно представить, – людям раздавали по 125 граммов хлеба в сутки, в 1942 году до 7 тыс. человек в день умирали от голода – город продолжал работать: выпускались тяжелые танки КВ, которые стреляли прямо из заводских стен», – сказал Новиков.

Важно, что «Реквием» Верди исполнили молодые музыканты, подчеркнул начальник Управления президента России по общественным проектам. «Не случайно, что на «Тавриду.АРТ» приехал именно этот оркестр. Он создан на президентский грант. Участники коллектива проходят конкурс и получают шанс приобрести уникальный опыт работы на ведущих академических площадках страны. После того, как музыкантам коллектива исполняется 35 лет (по правилам в коллективе могут принимать участие музыканты до 35 лет) они с легкостью находят работу в ведущих музыкальных коллективах страны», – пояснил Новиков.

Во время концерта-реквиема на экране главной сцены фестиваля показали кадры кинохроники блокадного Ленинграда. «Сегодня, в годовщину начала блокады города Ленинграда, на сцене между морем и горами прозвучала одна из самых проникновенных заупокойных месс – «Реквием» Верди, – сообщил дирижер, лауреат международных конкурсов Станислав Кочановский. – Уникальность этого исполнения состоит не только в том, что на больших экранах транслировали кадры кинохроники Великой Отечественной войны, фотографии времен блокады Ленинграда, но и в том, что «Реквием» прозвучал на русском языке. Чтобы отдать дань памяти жертвам тяжелой осады города, на сцене фестиваля «Таврида.АРТ» собрался звездный состав солистов: Валентина Феденева, Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев и Аскар Абдразаков, а также Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова и Российский национальный молодежный симфонический оркестр».

После реквиема на костровой площадке арт-кластера «Таврида» прошел вечер памяти героев обороны Ленинграда, во время которого прозвучало видеообращение Владимира Ивановича Федосеева – жителя блокадного Ленинграда и художественного руководителя Большого симфонического оркестра имени Чайковского. А завершил мероприятие показ документального фильма о военном связисте «Михаил Зорин. Жизнь продолжается» режиссера Петра Корягина.

Накануне в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ». В среду участники форума «Россия – страна возможностей» в годовщину начала блокады Ленинграда в память о погибших и пострадавших высадили в Крыму Аллею жизни из 80-ти деревьев.