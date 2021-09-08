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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в бухте Капсель в Крыму
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На территории арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель в Крыму собрались около 5 тыс. человек из всех регионов России для участия в фестивале «Таврида – АРТ».
Фестиваль «Таврида.АРТ», который 8 сентября начался в Крыму, в бухте Капсель, рядом с Судаком, впервые проходит в новом расширенном формате и объединяет различные аудитории, которые редко активно взаимодействуют в повседневной жизни. В фестивале участвуют резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры и искусств, управленцы; представители сектора НКО; лауреаты, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»; представители акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ; лидеры волонтерских движений и НКО; участники проекта «Большая перемена» и их родители; участники, финалисты и победители Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters и Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»; представители студенческих СМИ; блогеры. Цель такого объединения – обмен опытом, компетенциями и смыслами. Фестиваль продлится до 12 сентября и станет площадкой для деловой коммуникации, совместной работы и творчества на стыке профессиональных областей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В программу фестиваля «Таврида.АРТ», который в этом году объединил ряд масштабных мероприятий, включая форум президентской платформы «Россия – страна возможностей», вошли более 730 событий в разных форматах, сообщил руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин на большой пресс-конференции организаторов фестиваля.
«Таврида.АРТ» – это не музыкальный фестиваль, как многие могут подумать, хотя лайнап у нас очень хороший. Это большое количество различных фестивалей: фестиваль авторской песни, фестиваль реконструкторов, гастрономический фестиваль и десятки других. Участники попадут сразу в несколько потоков ярких, важных, интересных событий. Мы посчитали и выяснили, что в программе фестиваля 730 различных мероприятий, включая лекции, мастер-классы и другие не самые масштабные форматы. Все это будет происходить здесь, на «Тавриде», в ближайшие четыре дня», – сказал Першин. Он подчеркнул, что фестиваль «Таврида.АРТ» – это новый формат просвещения. «Мы хотим попробовать такое сочетание, когда образовательный процесс вдруг превращается в шоу-программу, которая тоже несет просветительский заряд, а затем участники снова возвращаются к образовательным форматам», – пояснил руководитель арт-кластера «Таврида».
Начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков обратил внимание на возможность проводить подобные фестивали локального формата во многих регионах и федеральных округах России. «В регионах создаются арт-резиденции «Тавриды». Каждая арт-резиденция – это фактически «кипящий котел», где могут работать, общаться, учиться и художники, и аранжировщики, и создатели видеоконтента, и танцоры, и ребята, которые занимаются маркетингом региона, создают бренд региона. Так тиражируются практики арт-кластера «Таврида». Можно и фестивали проводить по аналогии с «Тавридой.АРТ» – на уровне региона, или на уровне федерального округа, или даже на межокружном уровне. Потому что страна у нас большая, протяженная, и чтобы доехать из Дальнего Востока в Крым и обратно, нужно потратить много времени, средств и организационных ресурсов», – сказал Новиков.
Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о проведении форума платформы в рамках фестиваля. «Мы подготовили по-настоящему насыщенную программу, где, надеюсь, каждый найдет то, что ему по душе! В течение четырех дней форума «Россия – страна возможностей» ребята будут участвовать в мастер-классах, создавать уникальные арт-объекты, общаться с приглашенными экспертами из разных областей, соревноваться друг с другом, а также смотреть спектакли и концертные шоу. Своими историями успеха и профильными знаниями поделятся конкурсанты наших проектов, таких как «Лидеры России», «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв», «ТопБЛОГ» и другие. В основе форума лежат пять ключевых принципов: объединение, равенство, вовлечение, обмен опытом и максимальное самовыражение. Уверен, что каждый участник форума станет активным творцом мероприятия и привнесет в него что-то свое», – рассказал Комиссаров.
Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы DOBRO.RU, соорганизатор Всероссиийской акции взаимопомощи #МыВместе, рассказал, что в фестивале «Таврида.АРТ» участвуют 500 представителей волонтерских движений. «Мы воспринимаем «Тавриду» как место силы, где можно качественно провести четыре дня – найти партнеров по волонтерской работе, друзей, узнать много нового. Мы организуем на фестивале более 50 активностей. «Эффект бабочки» – главная концепция арт-квартала. Она заключается в том, что даже один человек способен изменить мир. Если один делает добро троим, а те поступят так же, получится уже девять участников цепочки, затем 27 и так далее. Чем больше участников цепочки, тем быстрее добрыми делами будет охвачен весь мир. На этой идее базируется игра-квест «Эффект добра». Она покажет участникам фестиваля, насколько легко и приятно помогать друг другу, совершать простые добрые поступки, делиться тем, что умеешь, и учиться у других», – перечислил Артем Метелев.
«Семейный арт-квартал «Родные-любимые» на фестивале «Таврида.АРТ» стал продолжением семейного трека конкурса «Большая перемена», который впервые проводится в этом году. Он объединяет семьи, в которых дети проявили себя на конкурсе «Большая перемена» и являются активными участниками региональных команд проекта, – сообщила руководитель проекта «Большая перемена», директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова. – На фестивале «Таврида.АРТ» их ожидает насыщенная программа: мотивационные встречи с экспертами «Большой перемены», тренинги на командообразование, творческие мастер-классы. Главное – это время, которое родители смогут провести вместе с детьми в атмосфере сотворчества, и возможность открыть в себе новые стороны».
«Мы мечтали об этом все время с марта 2020 года – просто собраться вместе и пообщаться в неформальной обстановке, поделиться опытом, вспомнить, как это было, – сказал руководитель Центра координации волонтерских штабов помощи людям #МыВместе, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. – С медицинской точки зрения это важно для профилактики эмоционального выгорания волонтеров. Многие решили стать волонтерами в пандемию, у них проявился ген милосердия и доброты. И эта тенденция все еще продолжается, наши волонтеры работают в медицинских организациях, красных зонах, в колл-центрах, на доставке продуктов и лекарств, помогают в реализации программы вакцинации».
Команда чемпионата ArtMasters плотно интегрировалась в мероприятия арт-кластера «Таврида», и сегодня это уже не партнерство, а симбиоз, заявил директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин. «Команда чемпионата ArtMasters плотно интегрировалась в мероприятия арт-кластера «Таврида» и сегодня это уже не партнерство, а симбиоз, заявил директор АНО «ArtMasters» Борислав Володин. ArtMasters – это чемпионат компетенций в области бэкстейдж-профессий. Это те важные специалисты, которые не видны в кадре или на веб-странице, но без кого невозможно создать творческий продукт, – пояснил Борислав Володин. – Командные соревнования ArtMasters мы начали в прошлом году на «Тавриде» и это превратилось в целый перформанс. Если бы не эта сумасшедшая творческая среда Тавриды, то не было бы того успеха в организации команд. Ребята разных специальностей из разных уголков страны распределяются по группам с помощью жеребьевки и уже через несколько месяцев создают потрясающие проекты». На «Тавриде.АРТ» специалисты ArtMasters участвуют в постановке мюзикла «В порту». Также они подготовили костюмы для арт-шествия участников фестиваля.
ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии на газопроводе в Крыму
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Диверсию на газопроводе в Крыму 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне – так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» («Меджлис»)», – подчеркнули в ЦОС.
В ведомстве отметили, что организаторы диверсии установлены. «Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки (ГУР) Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы: сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский», – сообщили в ФСБ.
По данным спецслужбы, «эта диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России».
В ведомстве добавили, что разведка Украины пообещала исполнителям диверсии на газопроводе в Крыму вознаграждение в размере около 2 тыс. долларов. «По указанию одного из руководителей запрещенного «Меджлиса» в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2 тыс. долларов», – сообщили в ФСБ, передает ТАСС.
23 августа в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым произошел подрыв участка газопровода. 4 сентября сотрудниками ФСБ России были задержаны жители Республики Крым: посредник – заместитель председателя «Меджлиса» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.
Телеведущий Владимир Соловьев сказал газете ВЗГЛЯД, что «на громкие заявления США о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил, а что касается заявлений Неда Прайса относительно задержания экстремистов в Крыму – у нас также есть ряд вопросов к Вашингтону».
Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России.
Пушков объяснил Зеленскому, как добиться встречи с Путиным
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«Прежде чем обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, Киев должен определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече двух лидеров», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи» президентов России и Украины.
«Дело в том, что встреча глав государств должна иметь некое содержание. Перед ее проведением всегда обозначаются примерные параметры: в чем смысл встречи и какие вопросы будут обсуждаться. Это нормальная дипломатическая практика», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность ко встрече со своим украинским коллегой для обсуждения вопросов двусторонних отношений. «Есть целый ряд вопросов между Россией и Украиной, которые заслуживают пристального внимания и могут быть предметом встречи лидеров. Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов», – пояснил Пушков.
При этом «украинская сторона настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые, с нашей точки зрения, обсуждать бессмысленно». «Например, вопрос о принадлежности Крыма, – указал сенатор. – Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт. Поэтому, прежде чем обвинять российскую сторону в том, что она якобы находит отговорки, украинская сторона должна определиться, какие темы она хочет обсудить, и согласовать их с Москвой».
«Дело не в неких «отговорках России», а в кардинальных различиях в представлениях сторон о встрече. Если подходы к этой встрече принципиально разнятся, то их надо сблизить. Если сблизить невозможно, тогда, видимо, время для проведения этой встречи еще не пришло. А Кулеба и команда Зеленского в обычной для них манере пытаются использовать дипломатический вопрос в пропагандистских целях», – констатировал Пушков.
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова ко встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер».
В свою очередь в Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Об этом заявил информированный источник в Москве.
«К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», – сказал источник РИА «Новости». «Однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим», – добавил источник.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь.
Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше».
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Киев потребовал обсуждения темы Крыма на встрече Путина и Зеленского
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1».
Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба.
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Эксперты оценили требования Киева об обсуждении Крыма на встрече Путина и Зеленского
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«Зеленский и Кулеба продолжают генерировать заявления, отсекающие возможный диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее глава МИД Украины потребовал обсуждения темы Крыма на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Кулеба прекрасно понимает, что пока звучат такие заявления, он тем самым отсекает любую, даже теоретическую возможность встречи Зеленского и Путина. Кремль не раз заявлял, что тема Крыма для России закрыта навсегда. Вопрос решен», – считает донецкий политолог Владимир Корнилов.
«Кроме того, Путин сам обозначил темы, которые могут обсуждаться с Зеленским и даже пригласил его в Москву. Но Зеленский и Кулеба, прекрасно понимая результат таких встреч, продолжают генерировать заявления, отсекающие возможный диалог. Они будут по внутриполитическим причинам говорить о том, что встреча готовится, но сами же ее срывают. Врут и не краснеют», – констатировал Корнилов.
«Это заявление из параллельной реальности. Оно адресовано на внутриукраинскую аудиторию», – добавил в свою очередь днепропетровский политолог Андрей Золотарев. По его словам, «упоминание в словах Кулебы темы Крыма делает практически невозможным диалог с Россией, а саму встречу – маловероятной».
«Президент Украины Владимир Зеленский находится между красными линиями. С одной стороны, он окончательно теряет электорат юго-востока страны, поскольку не достиг мира в Донбассе. В то же время его риторика все больше напоминает заявления предыдущего лидера Петра Порошенко», – пояснил собеседник.
«С другой стороны, для электората Порошенко Зеленский так и не стал своим. Поэтому ему приходится раскачивать тему Крыма, подразумевая при этом, что Порошенко забросил Крым с 2014 года и забыл о нем – «а мы об этом помним», – резюмировал эксперт.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба.
Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба.
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше».
Позже сенатор Алексей Пушков рассказал Зеленскому, как добиться встречи с Путиным.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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США осудили задержание одного из лидеров экстремистов в Крыму
Госдепартамент США осуждает задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещенная в России) Наримана Джелялова, сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс.
«Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова», – говорится в заявлении Госдепартамента, передает РИА «Новости».
Прайс добавил, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа США подтвердили, что «Крым – это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины».
Ранее адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных, заявил, что пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредом организации.
Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России.
Подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму арестовали на два месяца
Суд арестовал двух подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму, а также подозреваемого в пособничестве по данному преступлению на два месяца, сообщила представитель Киевского районного суда Симферополя.
«Рассмотрены материалы в отношении [двух граждан], подозреваемых в совершении преступления, предусмотренных частью 1 статьи 281 УК РФ («Диверсия»), а также гражданина, подозреваемого в [пособничестве диверсии]. Суд постановил избрать для [подозреваемых в диверсии] и [третьего фигуранта] меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября 2021 года», – приводит ее слова ТАСС.
Судья сообщил, что один из арестованных – заместитель председателя запрещенного «Меджлиса» (экстремистская организация, запрещена в России) Нариман Джелялов. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 281 УК РФ.
Напомним, что 23 августа в горной части Крыма неизвестными был поврежден газопровод. По результатам осмотра места происшествия было установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц. Причастные к повреждению газопровода были объявлены в розыск.
В офисе Зеленского обвинили военных в потере Крыма
Бездействие украинских военных стало причиной потери Крыма в 2014 году, считает советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.
В интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV Арестович заявил, что Украина должна была мобилизовать армию, чтобы «не допустить перехода полуострова под контроль России». Но этого не произошло, так как среди солдат наблюдался «тотальный моральный обвал», передает РИА «Новости».
Ранее бывший замначальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил о том, что Россия якобы может захватить украинский остров Змеиный, который находится в Черном море, в 35 километрах восточнее дельты Дуная, где проходит граница Украины и Румынии.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Задержанные за подрыв газопровода в Крыму дали признательные показания
Задержанные по подозрению в совершении диверсии на газопроводе в Крыму дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода.
Как передает РИА «Новости», арестованные Асан и Азиз Ахтемовы дали признательные показания. ЦОС ФСБ опубликовал видео, на котором они рассказывают, как готовили и осуществляли подрыв трубопровода.
«Мы пошли вдвоем к трубе. Я взял нож и выкопал ямку глубиной 15 см, взрывное устройство было на уровне земли. Мы его присыпали землей и уехали», – рассказал один из задержанных, передает ТАСС.
По его словам, оно должно было сработать в течение четырех-пяти часов. В полдень мужчине позвонил заказчик по имени Саид и сказал, что все сработало.
Ранее в ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины.
4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.
Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России.
Путин указал на дискриминационную политику ЕС в отношении крымчан
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем отметил, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма, а Киев упорно уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств по Донбассу, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора было уделено внимание внутриукраинскому кризису. В частности, акцентирована необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта для реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, являющегося безальтернативной основой урегулирования.
«Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого «саммита» «Крымской платформы», притом что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года», – указали в Кремле.
Также в этой связи было обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма.
Кроме того, Путин и Мишель обсудили ситуацию в Афганистане, подчеркнув важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Госдуме призвали ЕС прекратить нотации о Крыме
Депутат Госдумы России Руслан Бальбек призвал Евросоюз прекратить нотации России на счет Крыма и ее действий в отношении задержанных диверсантов.
«Мы если будем слушать ЕС, то завтра должны будем с поднятыми руками сдаться на милость Украине, а затем, собрав вещи, покинуть полуостров как граждане якобы государства-агрессора. Так что обойдемся без европейских советов и нотаций», – сказал Бальбек РИА «Новости».
Депутат подчеркнул, что если бы подобную диверсию украинские спецслужбы организовали в одной из западных стран, то риторика ЕС была бы совершенно иной.
«Посмотрел бы я на них, если бы где-нибудь под Брюсселем трубопровод взорвали, тогда бы, наверное, пух и перья летели, требуя максимально жестко наказать диверсантов. Так что пусть все останется как есть: преступники сядут в тюрьму, а европарламентарии отправятся по домам с чувством выполненного долга – обращения к России утвердили. Есть ли толк от этого обращения – вопрос другой, но ведь в ЕС не интересуются подобными вопросами, им важно отметку о выполнении поставить», – сказал депутат.
Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал СБ ООН осудить диверсию Украины на газопроводе в Крыму. Накануне глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России.
Ранее в ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв.
4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.
Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа*», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России.
В Крыму сочли истерией реакцию США на задержание экстремистов на полуострове
Реакция США на задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещена в России) Наримана Джелялова – это обычная истерия, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Истерическая реакция американских властей на задержание Наримана Джелялова российскими правоохранительными органами лишний раз подтверждает тот факт, что организованная врагами нашей страны «Крымская платформа» бесславно провалилась в тартарары, а участие в этом недружественном мероприятии, как и предупреждала Москва, «выйдет боком» для лиц, являющихся застрельщиками русофобских шабашей», – сказал РИА «Новости» Молохов.
Ранее адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных, заявил, что пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредом организации. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.
Телеведущий Владимир Соловьев сказал газете ВЗГЛЯД, что «на громкие заявления США о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил, а что касается заявлений Неда Прайса относительно задержания экстремистов в Крыму – у нас также есть ряд вопросов к Вашингтону».
Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа*», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России.
Для российской молодежи открыли регистрацию на программу бесплатных путешествий
Росмолодежь, Ростуризм совместно с Минобрнауки России, АНО «Россия – страна возможностей» и Российским обществом «Знание» запустили регистрацию в программу бесплатных путешествий для российской молодежи на онлайн-трансляции «Маршрут к мечте».
Участники будущих поездок и организаторы проекта рассказали о подробностях предстоящих путешествий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
О глобальной цели программы рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко: «Все проекты платформы «Россия – страна возможностей», общества «Знание» совместные: в них ребята выступают всегда соавторами. Меня очень порадовало, когда ребят сегодня спрашивали, что было бы крутой наградой за победу в олимпиадах и конкурсах, то абсолютное большинство говорит, что это не деньги, а возможность увидеть страну, путешествия. Ребята хотят больше посмотреть, больше своими руками потрогать и почувствовать, насколько огромная и прекрасная наша страна. Из желания ребят родился этот проект».
По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, за первую половину 2021 года большое количество россиян совершили туристические поездки. С ночевкой даже на один день посетили разные места 24,6 млн человек, 25 млн – без ночевки так или иначе познакомились со страной.
Голикова отметила занятость в сфере туризма, почему она перспективна, как ребята могут быть в ней востребованы: «Туризм для России, на мой взгляд, всегда был перспективен, потому что у нас большая страна с большой протяженностью, с большим количеством традиций, многовековой историей. Очень важно задуматься, что только 45% наших граждан «вырываются» на отдых за территорию того региона, в котором непосредственно проживают. Наша задача – это сломать. Этому будет способствовать и нацпроект «Туризм», и мы хотели бы, чтобы количество людей, которые выбирают профессию, росло. Сегодня 1,7 млн человек, которые профессионально связаны с туризмом. Нам хотелось, чтобы было 4,7 млн человек. Для молодых людей – это новый вызов, возможность не только работать в этой индустрии, а возможность работать индивидуальным предпринимателем, самозанятым».
Кроме того, этим летом стартовала программа развития студенческого туризма, которая расширила возможности для путешествий по России в период каникул. Они могли останавливаться в университетских кампусах и общежитиях и посещать самые интересные туристические маршруты.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал об этом подробнее: «Программа новая, стартовала в пилотном режиме. Ее суть очень простая – мы даем возможность студентам путешествовать по регионам России, используя ресурсы университетов. Саму программу пребывания готовили студенты, которые живут в городе».
Программа «Больше, чем путешествие» будет доступна для участников платформ «Россия – страна возможностей» и «Другое дело», конкурсов «Твой Ход» и «Большая перемена», Российского общества «Знание». География поездок охватит все федеральные округа, участникам будут доступны на выбор не менее 250 различных маршрутов. Регистрация проходит на сайте morethantrip.ru.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова поделилась концепцией программы и ее развитием: «Рабочее название проекта – «Путешествие мечты». С самого начала мы исходили из того, что участники программы – продвинутые ребята, с активной жизненной позицией, которые хотят не просто путешествовать – они хотят большего, хотят проявлять себя, учиться новому и идти к своей мечте. Отсюда концепция проекта – с одной стороны, показать ребятам самые яркие, уникальные и незабываемые места в нашей стране, а с другой – дать возможность попробовать себя в чем-то новом, расширить горизонты».
Первая поездка состоится уже 23 сентября. Молодых людей ждут туры выходного дня и многодневные поездки, экспедиции форматов light и pro. Путешественники познакомятся с регионом, в том числе через культуру и общественно значимую деятельность. Для участников разработаны направления по урбанистике, IT, экологии, медиа и волонтерству. Предполагается, что в путешествии участникам проекта будет предложено разработать кейс, актуальный для реализации в конкретном регионе.
Для участников программы Российское общество «Знание» подготовило ряд активностей, рассказал гендиректор общества Максим Древаль. «Мы постарались добавить смыслов и содержания: в программе путешествия запланированы экскурсии по знаковым местам с лекторами общества «Знание», – сказал он.
В рамках программы создан единый медиапортал, на котором участники смогут выбрать путешествие и к нему присоединиться. Все желающие посетят VR-экскурсии по маршрутам.
Поездки будут организованы бесплатно по поручению президента России. По итогам Послания Федеральному Собранию Владимир Путин поручил правительству проработать ряд инициатив, связанных с повышением доступности путешествий по России для школьников и студентов.
Организаторы программы – Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по туризму совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможностей», Российское общество «Знание». Информационным партнером трансляции «Маршрут к мечте» выступила Mail.ru Group. Федеральное агентство по делам молодежи благодарит за содействие в организации съемок ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии».
Аксенов счел диверсию на газопроводе в Крыму частью гибридной войны
Попытки Украины запугать жителей Крыма такими диверсиями, как подрыв газопровода в селе Перевальное, безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из меджлиса и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России», – написал Аксенов в Telegram.
По его словам, такая тактика не пройдет, достойный ответ будет дан на любые провокации. «Экстремисты и террористы всех мастей должны знать, что никаких шансов дестабилизировать ситуацию на полуострове, нарушить мир и согласие в крымском сообществе у них нет», - отметил глава Крыма.
Ранее в ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода.
4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.
Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа*», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России.
В Крыму призвали СБ ООН осудить диверсию Украины на газопроводе
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал ООН отреагировать на диверсию украинских спецслужб в Крыму на газопроводе.
«В ООН обязаны отреагировать на вопиющее преступление украинских спецслужб в отношении Крыма и осудить киевские власти за политику террора в отношении мирных граждан. Данный вопрос должен быть поднят на заседании Совета Безопасности ООН. Политике произвола киевских властей пора положить конец», – сказал Фикс в беседе с РИА «Новости».
При этом он отметил, что не стоит ожидать реакции западных стран на диверсию Украины.
«К сожалению, западные страны, как показывает практика, не реагируют на бандитские дела, которые делает Украина в отношении Крыма. Но будет реакция правоохранительных органов Российской Федерации. Негодяи, которые совершили это преступление, понесут заслушанное наказание. Это будет ответ Украине на все их попытки навредить крымчанам», – сказал Фикс.
Накануне глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями, как подрыв газопровода в селе Перевальное, безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России.
Ранее в ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода.
4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.
Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа*», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России.
Захарова заявила о потворстве США и ЕС киевским диверсиям в Крыму
Соединенные Штаты и ЕС знают об украинских диверсиях против Крыма, там потворствуют антироссийской деятельности киевских властей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила про диверсию на газопроводе у населенного пункта Перевальное в Крыму в августе, по сведениям ФСБ, ее организовали в Главном управлении разведки украинского Минобороны.
«Диверсии, разрабатываемые и руководимые с территории Украины в отношении Крыма, стали не просто реальностью, а новой нормальностью политики Запада на украинском направлении: не замечать фактов, поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности. Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель все знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее представитель ведомства отмечала, что Россия рассматривает участие в «Крымской платформе» как посягательство на свою территориальную целостность.