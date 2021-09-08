Новые спортивные объекты открылись в 13 регионах России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр спорта Олег Матыцин и помощник президента РФ Игорь Левитин приняли участие в открытии 16 спортивных объектов в 13 регионах страны в рамках форума «Россия – спортивная держава». Церемония прошла в формате видео-конференц-связи с участием глав регионов.

«Это доказательство того, что инфраструктура развивается. До конца года будут введены в эксплуатацию почти 70 спортивных объектов. В следующем году в планах к вводу более 110 физкультурно-оздоровительных комплексов. Поздравляю жителей страны с реализацией таких проектов», – передает слова Чернышенко ТАСС.

Матыцин подчеркнул важность открытия объектов в рамках национального проекта «Демография». «Очень важно, что в рамках форума мы открываем объекты, которые построены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и национального проекта «Демография». Желаю удачи, здоровья и чтобы спорт действительно стал нормой жизни. Абсолютно уверен, что этот проект очень востребован, мы видим улыбки детей, уверен, что он с успехом даст нам реализовать задачи, поставленные президентом Российской Федерации, которые определены в стратегии до 2030 года», – отметил он.

В Татарстане открыли универсальный спортивный зал в городе Кукморе и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Казани, в городском округе Аргун Чеченской Республики – физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с футбольным полем и беговыми дорожками, в Ижевске – плавательный бассейн, в поселке Красные Ткачи Ярославской области – физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и тренажерным центром. В Красноярском крае – физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Сухобузимское и быстровозводимую крытую спортивную площадку в Курагинском районе, в Тверской области - пять стрелковых галерей на 16 огневых позиций в рамках завершения первого этапа строительства регионального спортивного тренировочного центра стрелковых видов спорта «Березино», в Воронеже – физкультурно-оздоровительный комплекс по спортивной гимнастике, во Владикавказе – тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе. В ауле Адыге-Хабль в Карачаево-Черкесии – физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, в городе Кировске Мурманской области – административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. В городе Шиханы Саратовской области – спортивно-оздоровительный комплекс и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, в Калининграде – спортивный комплекс с плавательным бассейном, в Калуге дворец спорта был открыт несколькими днями ранее.

Проекты в Республике Татарстан, Саратовской области и Чеченской Республике реализованы при поддержке политической партии «Единая Россия».

Организаторами форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.

Нацпроект «Демография», который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также повышение мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.