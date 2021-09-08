Главный нарколог Москвы объяснил вред пива для мужчин

Пиво особенно вредно для мужчин, поскольку содержит фермент, схожий с эстрогенами, заявил главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн на пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости.

«Пиво для мужчин очень вредно, оно гендерно очень опасно. А у женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность – у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь. Поэтому злоупотребление алкоголем у женщин ведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности. Алкоголь для женщин максимально опасен», – цитирует нарколога РИА «Новости».

По его словам, пиво опасно для мужчин тем, что в нем содержится фермент, схожий с женскими гормонами – эстрогенами.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина отмечала, что в любом пиве есть два очень вредных компонента – высокий гликемический индекс и алкоголь.

При этом пиво может быть полезным, только если приготовлено из натуральных продуктов. «В этом случае оно снижает напряженность, в нем содержится эстроген – женский гормон. И дамы, потребляя пиво, могут пополнять его запасы», – поясняла эксперт.