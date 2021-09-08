Саакашвили рассказал, как выгнал МОССАД из Грузии

Украинцы сочли неправильным направление развития страны

Более половины украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

«Направление движения страны как правильное оценивают ... 34% опрошенных, как неправильное – 58%, затруднились с ответом – 8%. За последний месяц количество тех, кто считает направление развития страны правильным, выросло (в июле 2021 года – 26%)», – приводит данные опроса РИА «Новости».

Вместе с тем почти половина граждан Украины считают успешным визит президента страны Владимира Зеленского в США.

«48% опрошенных оценивают как успешный визит президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки, 28% – считают неуспешным, 17% – ничего не знают об этом, или же затруднились с оценками», – свидетельствуют данные опроса.

Также сообщается, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с начала августа вырос с 27% до 31%.

«Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 31,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). По сравнению с началом августа его рейтинг вырос с 27% до 31%», – говорится в опросе.

По данным опроса, на втором месте бывший президент страны Петр Порошенко, его поддержали бы 13,3%, на третьем – сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко с 10,9% голосов. Далее идут лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 9,2% голосов, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко – 6,1% голосов, а также экс-премьер Владимир Гройсман и бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, за них готовы проголосовать по 5,7% опрошенных. Остальные кандидаты набрали менее 5%.

Пропрезидентская партия «Слуга народа» лидирует в рейтинге политических сил, на выборах в Верховную раду Украины ее готовы поддержать 25,8% жителей страны. По данным опроса, кроме партии Зеленского в Верховную раду Украины имеют шансы пройти еще три партии: партия бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» (14,1%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» (12,4%) и партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» – (10,6%). Рейтинг других политических сил значительно ниже, они не преодолевают пятипроцентный проходной барьер.

Опрос проводился с 2 по 4 сентября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Владимир Зеленский заявил, что Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».