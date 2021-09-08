Воробьев доложил Путину о помощи людям после взрыва в Ногинске Кремль анонсировал выступление Путина на одном из мероприятий в День Москвы Путину доложили о гибели Зиничева 8 сентября 2021, 12:56

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президенту Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да», – сказал Песков, отвечая на вопрос, доложено ли президенту о гибели министра, передает РИА «Новости». Между тем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева. «Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль», – написал Рогозин в своем Telegram-канале. Напомним, Зиничев погиб на учениях в Арктике, спасая жизнь человека.

Киев потребовал обсуждения темы Крыма на встрече Путина и Зеленского 7 сентября 2021, 09:25

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1». Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным 5 сентября 2021, 23:20

Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер». Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». Москва: Киев избегает прямых контактов по вопросу встречи Путина и Зеленского 6 сентября 2021, 11:29

Фото: IAN LANGSDON/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений, заявил информированный источник в Москве. «К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, «если Кулеба действительно настроен на возобновление отношений, он знает, что нужно делать, какие практические шаги предпринять через посольство России в Киеве или посольство Украины в Москве». Источник уточнил, что «однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим». На прошлой неделе глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». Японцев возмутило «глубокое сожаление» Токио из-за слов Путина о Курилах 6 сентября 2021, 12:00 Текст: Алина Назарова

Читателей японского издания Jiji Press возмутила реакция правительства, которое выразило «глубокое сожаление» после заявления президента России Владимира Путина о создании «беспрецедентного налогового режима для бизнеса» на Курильских островах. Некоторые интернет-пользователи посчитали такую реакцию «упаднической». «Нечего без конца выражать сожаление. Нужно действовать!» – заявил yut, передает РИА «Новости». Другие комментаторы посоветовали обратить внимание на пример Китая и Гонконга. Они призвали сотрудничать с Россией. «Я думаю, что нам нужно инвестировать больше денег и человеческого потенциала в острова и показывать свое участие в их развитии», – написал ess. Также японцы назвали однообразие реакцию властей на различные шаги Москвы относительно островов однообразной. «Вся программа этого Като уже набила оскомину. А может Кацунобу Като сказать что-нибудь еще?» – заявил del. Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) объявил о создании «беспрецедентного налогового режима для бизнеса» на Курильских островах. По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Также предполагаются таможенные льготы. Поле этого генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что подобная инициатива не совпадает с позицией Токио, и выразил «глубокое сожаление» по этому поводу. Макфол заявил о наличии сторонников идей Путина в США 8 сентября 2021, 04:54

Фото: CNBC Television/YouTube

Текст: Антон Никитин

В Соединенных Штатах есть люди, которые поддерживают идеологию российского лидера Владимира Путина, заявил бывший американский посол в России Майкл Макфол в ходе круглого стола, посвященного отношениям Вашингтона, Москвы и Пекина. Он охарактеризовал идеи Путина среди прочего как консервативные и ортодоксальные, передает РИА «Новости». «Первые десять лет у власти он (президент России) в основном вел пропаганду этих идей внутри России. Но в последнее десятилетие он стал экспортировать свои идеи через различные механизмы. [Телеканал] RT – лишь один из этих механизмов. Я насчитываю десятки механизмов, с помощью которых они продвигают свои идеи. И, думаю, мы должны признать, что он добился определенного успеха», – сказал Макфол. Он признался, что только сегодня прочел, что RT больше всего представлен в соцсетях на немецком языке. «Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии) ближе к Джо Байдену или Владимиру Путину в своей идеологической ориентации? – Вы мне скажите. (Экс-глава МВД, лидер партии «Лига» Маттео) Сальвини – в Италии, (глава правой партии «Национальное объединение» Марин) Ле Пен – во Франции… Я могу продолжать – есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным, в отличие от нашей системы правительства в США. И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент (Дональд Трамп), который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену», – указал Макфол. «Это идеологический аспект соперничества, которого у нас не было в течение долгого времени. Это должно вам напомнить о ранних этапах холодной войны, когда сообщества были разделены внутри государств, а не только между разными государствами», – добавил бывший дипломат. При этом экс-посол на протяжении всей беседы упоминал термин «соперничество» применительно к отношениям Вашингтона с Москвой, либо Вашингтона с Пекином. Макфол выразил мнение, что «Путин играет в покер с кучей двоек и троек на руках». «Но в отличие от любого другого лидера в мире, в особенности в отличие от (председателя КНР) Си Цзиньпина, какие бы карты у него ни были, он доказал, что он хочет их использовать. Ни одна другая страна… Си Цзинпин не аннексировал территорию суверенного государства на границе Китая, Си Цзиньпин не нарушал американского суверенитета во время наших выборов в 2016 году, пытаясь помочь тому или иному кандидату. Си Цзиньпин не использовал свою авиацию для поддержки ужасных действий одного из самых ужасных диктаторов в мире в Сирии», – заявил Макфол. Экс-посол назвал «совершенно агрессивными» действия российского лидера. «Возможно, у него нет таких же карт, как у лидера типа Си Цзиньпина, но он продемонстрировал желание использовать их и, я думаю, весьма опасным способом, на который, как мне кажется, мы еще не давали надлежащий ответ», – указал экс-посол. Ранее Байден продлил еще на год действие указа о санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов. На основании упомянутого исполнительного указа Соединенные Штаты несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России. В середине августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в очередной раз подчеркнул, что Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США. Напомним также, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Путин и Шойгу уехали на отдых в сибирскую тайгу 7 сентября 2021, 12:58

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Как уточнил представитель Кремля, президент вернется в Москву уже во второй половине дня среды. Песков также выразил мнение, что Шойгу наверняка концептуально обсудил с главой государства во время отдыха свою идею о строительстве новых городов в Сибири. «Подобные программы развития, конечно, формулируются сначала рамочно, концептуально, а потом уже очень тщательно прорабатываются. Очень тщательно прорабатываются, это огромная, титаническая работа. Что касается обсуждения, то по крайней мере в эти дни (во время отдыха в сибирской тайге Путина и Шойгу), наверняка у Сергея Кужугетовича была возможность обсудить концептуально эту тему с президентом», – сказал Песков. Напомним, министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. Он уточнил, что «речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны». По его словам, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье». В частности, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». Как заявил министр, в этом районе могут не только добывать, но и осуществлять «глубокую переработку меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью». Путин назвал «чушью» критику в адрес поправившего президента школьника 5 сентября 2021, 15:02 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин считает чушью и ерундой шумиху вокруг истории со школьником Никанором Толстых, который поправил главу государства в ходе обсуждения исторической темы. В программе «Москва. Кремль. Путин» был показан фрагмент записи, сделанной после завершения пленарной сессии форума. Президент вновь вернулся к теме со школьником, переспросив у Брилева: «Что там действительно что-то с мальчиком? Что, его там ругают что ли?». Узнав, что есть и такие высказывания, глава государства возмутился. «Какая чушь! Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава богу. Ерунда какая-то! Я этого [поправку школьника] даже не заметил просто!» – цитирует ТАСС президента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил в интервью, что во время встречи с учащимися в «Океане» «сам по себе момент был неординарный, он был интересный». «Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает как свои пять пальцев. И он получает от этого удовольствие», – добавил представитель Кремля. Песков считает, что представители СМИ эмоционально отреагировали на данный инцидент и «раздули» его. «Это был именно диалог. Сам президент, когда шел на это общение [с учащимися в «Океане»], сказал, что хочет, чтобы этот урок прошел в форме диалога, что и произошло. Было очень интересно», – отметил Песков. «А гипертрофированное освещение прессы, ну да, это бывает. Скорость информационных потоков моментально это разносит по всему свету», – признал он. «Те, кто с этим не сталкивается каждый день, для них это, конечно, такая экстраординарная реакция», – сказал представитель Кремля. Напомним, 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за замечание. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает слова школьника, который поправил президента во время онлайн-урока, наглостью. Он также выразил сочувствие положению, в котором оказался школьник в результате инцидента. Сам президент отметил, что произошедшее может только порадовать: молодые ребята грамотные, хорошо знают историю Отечества, свободно излагают свою позицию. Путин отметил важность Хабаровского процесса над японскими военными преступниками 6 сентября 2021, 05:13 Текст: Антон Антонов

Начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков зачитал приветствие президента России Владимира Путина участникам и гостям Международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы». Путин заявил, что на Хабаровском процессе над японскими военными преступниками 1949 года, как и на Нюрнбергском и Токийском, вынесли «правовой, моральный и нравственный приговор» тем, кто развязал Вторую мировую войну, передает РИА «Новости». «Его проведение стало выражением принципиальной позиции нашей страны по факту грубого нарушения норм международного права, включая запрет на использование химического и биологического оружия», – заявил президент, отметив, что процесс «стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года». Путин подчеркнул, что нынешнее обсуждение на форуме «основывается на фактах и архивных материалах». Он указал на важность для «исторической памяти» сохранения «честной, ответственной позиции». Это позволит «эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения», считает президент. Глава государства выразил надежду, что «форум внесет весомый вклад в глубокое осмысление исторического наследия Хабаровского процесса». Форум проходит 6–7 сентября при поддержке Фонда президентских грантов. В Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 года проходил Хабаровский процесс – суд над 12 бывшими военнослужащими японской Квантунской армии, которые обвинялись в создании и применении бактериологического оружия в период Второй мировой войны, что нарушало положения Женевского протокола 1925 года. Лукашенко допустил обсуждение вопросов нефтяной сферы на встрече с Путиным 6 сентября 2021, 12:07 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках запланированной на 9 сентября встречи с лидером России Владимиром Путиным может обсудить вопросы в нефтяной сфере. В понедельник Лукашенко принимает с докладом генерального директора ПО «Белоруснефть» Александра Ляхова. Президент Белоруссии заявил, что не имеет больших претензий к работе ПО «Белоруснефть». Главное, чего он требует – чтобы компания каждый год добавляла в своем развитии. «Надо каждый год добавлять. И не только за рубежом. Хотя вы, конечно, молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти. Расскажите, как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси. Мы с ним обсудим», – приводит БелТА слова Лукашенко. «Вы начали добывать нефть в Российской Федерации. Если нужна какая-то там поддержка и у вас будут предложения, я готов к этому подключиться», – добавил Лукашенко. Президент также с сожалением вспомнил, как раньше в Белоруссии добывали свыше 8 млн тонн нефти. «Печальный момент в работе компании. Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Белоруссии мы в свое время (до нас с вами еще) добывали свыше 8 миллионов тонн нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 миллионов тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет», – добавил он. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут все дорожные карты интеграции. Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС 6 сентября 2021, 14:45 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в четверг по видеосвязи примет участие в XIII саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщила пресс-служба Кремля. «9 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под индийским председательством», – передает сообщение ТАСС. Ожидается, что на предстоящем саммите лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе совместные шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также главы государств обсудят вопросы международной и региональной повестки, в частности сделают акцент на ситуации в Афганистане. «Основные договоренности будут отражены в итоговой декларации», – добавили в Кремле. Кремль анонсировал заседание оргкомитета «Победа» с участием Путина 7 сентября 2021, 13:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета «Победа», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «У нас достаточно напряженный рабочий день будет в четверг. Очень обширный график запланирован. Помимо рабочего визита президента Белоруссии (Александра) Лукашенко - это будут двусторонние переговоры. Потом большая пресс-конференция. Запланированы еще несколько мероприятий, в том числе и саммит БРИКС в режиме видеоконференции. И соберет на заседание российский оргкомитет «Победа», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Путин оценил успехи российских олимпийцев и паралимпийцев 8 сентября 2021, 12:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Успешные и незабываемые выступления олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь доказали, что Россия – спортивная держава, атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции страны, заявил президент Владимир Путин. «Яркие победы, успешные, незабываемые выступления наших олимпийцев и паралимпийцев в Токио, вновь убедительно доказали – Россия действительно спортивная держава. Наши атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции, которыми славится наша страна», – передает РИА «Новости» слова Путина в обращении к участникам форума «Россия – спортивная держава». «А гости проводимых у нас международных соревнований неизменно отмечают высокие организационные стандарты и атмосферу радушия», – добавил Путин. Президент также пожелал успехов участником первых Игр стран СНГ, которые в эти дни проходят в Казани. Лукашенко допустил обсуждение ситуации в Афганистане на встрече с Путиным 8 сентября 2021, 12:31 Текст: Евгения Шестак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоятся 9 сентября, обсудит ситуацию в Афганистане. Белорусский лидер заявил об этом во время встречи с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым, передает БелТА. «Я все собираю информацию: у меня два крупных мероприятия в этом году, можно сказать, знаковых. Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся», – сказал Лукашенко. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут все дорожные карты интеграции. Воробьев доложил Путину о помощи людям после взрыва в Ногинске 8 сентября 2021, 12:51 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин выслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о взрыве в Ногинске, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин принял доклад губернатора Подмосковья Воробьева, который доложил президенту о мерах по ликвидации последствий взрыва в Ногинске, о помощи, которую предполагается оказать семьям погибших, пострадавших, ну и о мерах в отношении жителей дома, которые были эвакуированы», – цитирует Пескова ТАСС. Воробьев сообщил, что в доме, где произошел взрыв, может быть обрушение. По его словам, спасатели будут работать на месте еще не меньше суток. «Там специальная техника должна подойти, чтобы завалы разбирать», – указал глава региона. В среду утром взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. Изначально сообщалось о двух погибших и пятерых пострадавших, но позже Минздрав уточнил, что погиб всего один человек, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва мог стать включенный газ для обогрева квартиры. Кремль анонсировал выступление Путина на одном из мероприятий в День Москвы 8 сентября 2021, 13:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин выступит на одном из торжественных мероприятий в Москве в честь Дня города, который отмечается в ближайшие выходные, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У президента запланированы мероприятия. Он выступит на одном из торжественных мероприятий, которое посвящено празднованию Дня Москвы», – передает ТАСС слова Песковао планах главы государства. День города в Москве в этом году отмечается 11 и 12 сентября. По его словам, участие иностранных лидеров в праздновании Дня Москвы не запланировано, передает РИА «Новости».