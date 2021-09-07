Израиль решил открыть въезд для групп вакцинированных туристов АТОР назвала сроки восстановления въездного туризма в России 7 сентября 2021, 14:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает восстановление въездного туризма в Россию не раньше второй половины 2022 года, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. «Предварительный прогноз, что восстановление начнется не раньше второй половины 2022 г. При условии, что с пандемией будет происходить примерно то же, что происходит сейчас, что не будет ухудшения, новых штаммов и новых ограничений, которые периодически вводят разные страны», – передает ТАСС слова Ломидзе. Она напомнила, что сейчас в Россию могут приезжать туристы из 40 стран мира. «По оценке туроператоров по въездному туризму, несмотря на то что уже есть заказы и есть небольшой ручеек иностранных туристов, приезжающих в Россию, падение больше, чем на 50-70% по сравнению с 2019 г. Пока говорить о восстановлении массового туризма не приходится. Этот сегмент путешествий остается в самом тяжелом положении. При том, что въездной туризм является тем туризмом, на который ориентируются все страны и который считают признаком развития отрасли», – заключила она. По словам Ломидзе, АТОР не ожидает восстановления туристического потока из России в Египет и Грецию в 2021 году «Поток несопоставим сейчас. Даже с учетом открытия регулярного сообщения из 40 городов вряд ли до конца года Египет сможет достичь показателей 2015 года», – сказала она. По словам Ломидзе, на данный момент туры на курорты Египта доступны для жителей 41 российского города, но все рейсы регулярные, и чартерного сообщения с Египтом нет. «Это приводит к несколько иной стоимости и далеко отбрасывает Египет от лидера выездного туризма – Турции», – отметила она. По данным АТОР, с начала года, несмотря на ограничения перевозок, в Египте отдохнули больше 240-250 тыс. российских туристов. До закрытия Египта совокупный поток в Египет составлял 2,3 млн человек.

Ломидзе пояснила, что Египет был всегда самым дешевым направлением на массовом туристическом рынке. «На данный момент в силу отсутствия чартеров, а также в силу определенного ограничения по регулярным рейсам стоимость отдыха в Египте в 2 – 2,5 раза выше, чем ожидали туристы», – сказала она. По ее данным, средняя стоимость тура на человека в отеле четыре звезды по системе «все включено» на неделю составляет 50-60 тыс. рублей. Она также назвала очень дорогим направлением Грецию, в связи с чем, по мнению Ломидзе, нарастить тот объем турпотока, которого достигала Греция в 2019 году (1 млн туристов из России), невозможно. По предварительной оценке, в Греции отдохнут около 70 тыс. человек, считает глава АТОР. Она добавила, что Арабские Эмираты и Доминикана тоже пока не достигают показателей 2019 года. Но есть страны, показатели по которым будут либо сопоставимы с 2019 годом либо даже выше. По данным Ломидзе, ими являются Куба, Танзания, Сейшелы, Мальдивы, то есть островные экзотические направления, турпоток по которым превысил показатели 2019 года от 30% до 200%. Глава АТОР добавила, что такие направления, как Куба и Доминикана, по стоимости практически не изменились, цена на 10-15% выше, чем в 2019 году. Остальные направления подорожали на 30-70%, заключила она. Ранее в АТОР рассказали о сроках открытия Таиланда для привитых «Спутником V» россиян.

Украина сообщила о сокращении прокачки Газпромом 6 сентября 2021, 22:22

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Антон Антонов

Хотя цены на газ в Европе бьют рекорды, Газпром не забронировал на сентябрь дополнительные мощности, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на фоне новостей о скором завершении строительства «Северного потока – 2». Макогон сообщил, что Газпром не забронировал «мощности в 15 млн кубометров газа в сутки», несмотря на «максимальную цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ». В результате ожидается сокращение транзита газа в ЕС через Украину с 124 до 109 млн кубометров в сутки, передает РИА «Новости». Глава оператора ГТС сообщил, что его компания постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки. Газпром интереса к увеличению поставок не выразил. По мнению Макогона, российская сторона «грубо намекает», что увеличение поставок возможно только по «Северному потоку – 2». Напомним, компания-оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG уложила в Балтийском море последнюю трубу второй нитки газопровода. Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании. После этого будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года. Бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщил, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году. Тем временем цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в 650 долларов за 1 тыс. кубометров. В Газпроме заявили, что объективных причин для снижения цен нет. Умер актер Жан-Поль Бельмондо 6 сентября 2021, 17:38

Фото: imago/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на его адвоката. Подробности не приводятся, передает ТАСС. Всемирную известность актеру принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Одним из культовых персонажей Бельмондо стал Жосс Бомон из фильма «Профессионал» (1981). Также он сыграл в лучшем фильме Софи Лорен «Две женщины». Свои собственные лучшие роли он сыграл у режиссеров французской «новой волны»: Жан-Люка Годара («Женщина есть женщина», 1961), Луи Маля («Вор», 1967), Франсуа Трюффо («Сирена с «Миссисипи», 1969), Клода Шаброля («Доктор Пополь», 1972), Алена Рене («Стависки», 1974). После «Человека из Рио» Бельмондо переключился на характерные роли в коммерческих проектах, в основном комедии и боевики. До середины 1980-х годов его типичными персонажами были либо неисправимые авантюристы, либо циничные герои. В начале августа 2001 года Бельмондо перенес инсульт. С тех пор Жан-Поль прекратил работу в театре и кино. В 2008 году 74-летний актер возвращается на съемочную площадку, снявшись в фильме режиссера Франсиса Юстера «Человек и его собака». Захарова рассказала, как посольства НАТО «конвертировали» россиян в своих граждан 6 сентября 2021, 22:44

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Работа россиян в посольстве США была увязана с получением ими американского гражданства или вида на жительство в США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» она рассказала, что «при приеме на работу, например, в американское посольство», сам «факт найма» часто «увязывается» с «получением гражданства и вида на жительство», есть «целая программа». По мнению Захаровой, «было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского», в гражданина государства, которое «нанимает его на работу». «Можно сказать, об этом лучше будут говорить специалисты, так или иначе, в том числе такая мягкая, плавная вербовка тоже происходила», – приводит ее слова РИА «Новости». Россияне, которые «работали на правительства США, ФРГ, Испании, Франции и дальше по списку», не просто посещали «какие-то торжественные приемы» или занимались «незначительными поручениями», а выполняли «серьезную работу, за которую платили немаленькие деньги». Работа при этом «по целому ряду направлений в целом ряде посольств» увязывалась с получением сотрудниками «либо вида на жительство, либо гражданства», сообщила Захарова. Захарова указала, что у России и стран Запада по-разному формируется персонал дипломатических ведомств. Россия отправляет своих граждан работать за рубеж. Западные же государства нанимают на работу в свои посольства граждан другой страны, в результате происходит такая «конвертация российского гражданина в гражданина их страны». «Затем они получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные. Вот и все. Такая веселая карусель», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия–1». Напомним, Захарова рассказала, что зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального. Официальный представитель МИДа заявила, что ее в этой информации интересует другое: «Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету». Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены убитыми 7 сентября 2021, 11:12

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Шестак

Две школьницы, пропавшие в Кемеровской области накануне, обнаружены мертвыми, сообщил источник в правоохранительных органах региона. По данным СМИ, задержан мужчина, который признался в изнасиловании и убийстве детей. «Найдены мертвыми», – сказал ТАСС источник. Источник в правоохранительных органах сообщил, что на причастность к совершению преступления проверяются лица, ранее судимые за преступления сексуального характера. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль. Тем временем «Ura.ru» со ссылкой на СМИ сообщает, что задержан подозреваемый в убийстве девочек. По имеющимся данным, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Источник ТАСС позднее подтвердил задержание подозреваемого в убийстве школьниц. «Задержан ранее судимый мужчина по подозрению в убийстве двух девочек из Киселевска, дал признательные показания. Его везут к следователям», – сказал он. Две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Позже в соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Полиция начала проверку информации. Завершена сварка последней трубы «Северного потока – 2» 6 сентября 2021, 15:41

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Компания-оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG уложила в Балтийском море последнюю трубу второй нитки газопровода. «6 сентября специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток – 2», после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах», – сказано в сообщении компании, передает ТАСС. Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании. После этого будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года. До этого бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщил, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году. В Нидерландах рассказали подробности об умершем свидетеле по делу МН17 6 сентября 2021, 15:42 Текст: Евгения Шестак

Скончавшийся свидетель по делу о крушении МН17 на востоке Украины в 2014 году был экспертом, которого требовала допросить защита россиянина Олега Пулатова, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк. «Упомянутый человек был свидетелем-экспертом, которого требовала допросить защита господина Пулатова, а не обвинение», – цитирует РИА «Новости» ван де Мосдейк. Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. Ранее председательствующий судья Хендрик Стинхейс сообщил, что несколько недель назад скончался один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Пушков объяснил Зеленскому, как добиться встречи с Путиным 6 сентября 2021, 16:05

Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Текст: Елена Лексина

«Прежде чем обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, Киев должен определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече двух лидеров», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи» президентов России и Украины. «Дело в том, что встреча глав государств должна иметь некое содержание. Перед ее проведением всегда обозначаются примерные параметры: в чем смысл встречи и какие вопросы будут обсуждаться. Это нормальная дипломатическая практика», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность ко встрече со своим украинским коллегой для обсуждения вопросов двусторонних отношений. «Есть целый ряд вопросов между Россией и Украиной, которые заслуживают пристального внимания и могут быть предметом встречи лидеров. Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов», – пояснил Пушков. При этом «украинская сторона настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые, с нашей точки зрения, обсуждать бессмысленно». «Например, вопрос о принадлежности Крыма, – указал сенатор. – Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт. Поэтому, прежде чем обвинять российскую сторону в том, что она якобы находит отговорки, украинская сторона должна определиться, какие темы она хочет обсудить, и согласовать их с Москвой». «Дело не в неких «отговорках России», а в кардинальных различиях в представлениях сторон о встрече. Если подходы к этой встрече принципиально разнятся, то их надо сблизить. Если сблизить невозможно, тогда, видимо, время для проведения этой встречи еще не пришло. А Кулеба и команда Зеленского в обычной для них манере пытаются использовать дипломатический вопрос в пропагандистских целях», – констатировал Пушков. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова ко встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер». В свою очередь в Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Об этом заявил информированный источник в Москве. «К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», – сказал источник РИА «Новости». «Однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим», – добавил источник. Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии на газопроводе в Крыму 7 сентября 2021, 09:44

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Диверсию на газопроводе в Крыму 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне – так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» («Меджлис»)», – подчеркнули в ЦОС. В ведомстве отметили, что организаторы диверсии установлены. «Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки (ГУР) Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы: сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский», – сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, «эта диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России». В ведомстве добавили, что разведка Украины пообещала исполнителям диверсии на газопроводе в Крыму вознаграждение в размере около 2 тыс. долларов. «По указанию одного из руководителей запрещенного «Меджлиса» в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2 тыс. долларов», – сообщили в ФСБ, передает ТАСС. 23 августа в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым произошел подрыв участка газопровода. 4 сентября сотрудниками ФСБ России были задержаны жители Республики Крым: посредник – заместитель председателя «Меджлиса» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова. Телеведущий Владимир Соловьев сказал газете ВЗГЛЯД, что «на громкие заявления США о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил, а что касается заявлений Неда Прайса относительно задержания экстремистов в Крыму – у нас также есть ряд вопросов к Вашингтону». Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России. В ВСУ рассказали, что станет «победой» Украины над Россией 6 сентября 2021, 21:05

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Вступление Украины в ЕС и НАТО станет победой Киева над Москвой, заявил главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный. «За свой европейский цивилизационный выбор и общую безопасность мы платим очень высокую цену. Лучшие мужчины и женщины нашей страны отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором, погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой. Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или, по крайней мере, значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства», – говорится в сообщении Главнокомандующего ВС Украины в Facebook. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность НАТО за поддержку и присутствие в Черноморском регионе, при этом он считает, что в нынешних условиях этого недостаточно. Япония озвучила условие для особого налогового режима на Курилах 7 сентября 2021, 07:19

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, комментируя слова президента России Владимира Путина о создании особого налогового режима на Курильских островах, заявил, что подобный режим не должен нарушать законодательства двух стран. «Президент Путин на Восточном экономическом форуме озвучил идею создания специального режима на островах. Правительство Японии придерживается позиции, что подобный режим и проведение совместной экономической деятельности не должны идти вразрез с законодательством обоих государств», – передает РИА «Новости» слова Мотэги. Глава МИД Японии также отметил, что российский лидер вновь упомянул абсурдность ситуации, когда между двумя странами до сих пор нет мирного договора. «Основываясь на обозначенной позиции, мы бы хотели продолжить вести конструктивный диалог с Россией, чтобы создать подходящие условия для подписания мирного договора», – добавил японский министр. По его словам, Япония намерена продолжать вести консультации с Россией по вопросу организации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. «Вместе с этим обсуждением мы также намерены продвигать создание атмосферы для подписания мирного договора», – передает ТАСС слова министра. Напомним, президент Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, предприниматели будут освобождены от налогов на десять лет. Глава государства добавил, что льготными условиями на Курилах смогут пользоваться в том числе японские инвесторы. Киев потребовал обсуждения темы Крыма на встрече Путина и Зеленского 7 сентября 2021, 09:25

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1». Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Украина заявила о готовности принять тысячи афганских беженцев 6 сентября 2021, 20:08

Фото: AP/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Украина может принять на своей территории до пяти тысяч беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. «Пять тысяч мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будет использовать как переводчиков и так далее», – цитирует Арестовича портал Корреспондент.net со ссылкой на Ukrlife. Ранее сообщалось, что все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан и сообщили об этом, были эвакуированы. Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Также сообщалось, что планировалось эвакуировать граждан Украины, но Киев заявил, что у него «отсутствует информация» о воспользовавшихся российскими рейсами украинцах. Гоблин провел границу между Санкт-Петербургом и Ленинградом 6 сентября 2021, 17:33

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Санкт-Петербургом можно назвать только то, что в границах Фонтанки и Петропавловской крепости. Все остальное – это Ленинград», - заявил газете ВЗГЛЯД российский публицист и переводчик Дмитрий Пучков. Ровно 30 лет назад было принято решение вернуть городу Ленинграду его историческое название – Санкт-Петербург. 6 сентября 1991 президиум Верховного Совета РСФСР издал указ о переименовании города, а в 1992 году это было закреплено в конституционном порядке при определении статуса городов федерального значения. «К переименованию Ленинграда в Санкт-Петербург я отношусь строго иронически. То есть все это делалось на волне раскрутки ненависти к советской власти, что ничего советского быть не должно, должно быть все условно антисоветское. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, город переименовали в Петроград, чтобы никаких Санкт-Петербургов не было. Почему тогда не в Петроград?» – задается вопросом Пучков. Он подчеркивает, что в 1991 году народные массы были «достаточно ловко обработаны», поэтому «побежали и проголосовали» за смену названия города. Кроме того, собеседник не уверен, что на тот момент не было никаких фальсификаций. «С моей точки зрения, это как-то странно. То есть, мое мнение, Санкт-Петербургом можно назвать только то, что в границах Фонтанки и Петропавловской крепости. Все остальное – это Ленинград, самые мощные страницы истории – Ленинград. Причем безотносительно того, нравится мне товарищ Ленин или не нравится. Так получилось», – заключил Пучков, добавив, что и в 1991 году выступал против переименования города. Кудрин призвал к приватизации 7 сентября 2021, 00:06

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Многие страны, включая Россию, усилили присутствие государства в экономике из-за кризиса 2008–2009 годов, но после кризиса необходимо снижать госучастие, в России нужна приватизация, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В статье в журнале «Компания» Кудрин пишет, что «масштабы прямого участия государства за последние 20 лет заметно выросли». «По данным Единой системы управления государственным имуществом, по состоянию на 16 июля 2021 года государство владело долями в 752 акционерных обществах и 496 ФГУПами», – сообщил он. Кудрин пояснил, что «в большинстве стран мира относиться к высокому уровню участия государства в экономике стали гораздо терпимее» после кризиса 2008–2009 годов. При этом «считалось», что «в периоды посткризисного развития важно сокращать госучастие». Он заявил, что госучастие «приводит к снижению эффективности функционирования рыночных механизмов», так как «нарушается принцип равенства компаний во взаимоотношениях с государством». Кроме того, «непрозрачность работы госпредприятий грозит ростом скрытых долгов». По словам Кудрина, необходимо «регулярно оценивать эффективность госпредприятий», если она снижается, «государству нужно уступить место частному бизнесу». Кудрин подчеркнул, что «Россия – не исключение», хотя «госсектор может временами играть важную и положительную роль, ему пора начать сокращаться». Он заявил, что «госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», при этом в «российской десятке крупнейших компаний только четыре – частных» (в десятке США – ни одной). Кудрин считает, что «большинство отечественных компаний с госучастием менее пластичны в плане управления: они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники», а « государство – менее эффективный собственник, чем частные структуры». «Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом», – заявил он. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что приватизацию следует проводить «в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды». Путин назвал неприемлемой модель приватизации 1990-х годов. Президент заявил, что приватизацию нельзя считать самоцелью, важно, чтобы компании работали «грамотно, с доходом, приносили доход государству». Он напомнил, что компании с госучастием, такие как «Роснефть», Газпром, «Татнефть» и Сбербанк, являются крупнейшими налогоплательщиками в России. В качестве примера неудачной приватизации глава государства привел ситуацию в Канаде, которая продала свою железную дорогу американским собственникам. Сорос назвал инвестиции в Китай «трагической ошибкой» 7 сентября 2021, 10:53

Фото: Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Американский предприниматель Джордж Сорос раскритиковал действия компании BlackRock Inc., которая инвестирует миллиарды долларов в Китай, и предупредил, что организация, вероятно, потеряет эти деньги. «Вливание миллиардов долларов в Китай сейчас является трагической ошибкой. Это, скорее всего, приведет к потере денег клиентов BlackRock и, что более важно, нанесет ущерб интересам национальной безопасности США и других демократических стран», – написал Сорос в статье для The Wall Street Journal. Хотя Сорос остается влиятельным сторонником Демократической партии, он больше не управляет внешними инвестициями и его голос остается в меньшинстве на Уолл-стрит. BlackRock, Goldman Sachs Group Inc. и большинство других компаний в области управления капиталом и банковского дела решили, что возможности в Китае перевешивают риски, пишет Bloomberg. Международная инвестиционная компания BlackRock в августе начала предлагать инвестиционные продукты частным лицам из Китая. За два месяца до этого компания получила разрешение на то, чтобы стать первым в Китае инвестиционным фондом, полностью принадлежащим иностранным инвесторам.