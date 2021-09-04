На МКАД загорелся автомобиль За сутки в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков 4 сентября 2021, 10:11 Текст: Алексей Дегтярев

В столице за неполные сутки выпало 12 миллиметров осадков, сообщили в метеобюро города. «В Москве за неполные сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков. Температура воздуха ночью опускалась до 6,7 градуса», – цитирует сообщение метеобюро «Интерфакс». За неполные сутки выпало 12 мм осадков, месячная норма для сентября в Москве составляет 65 мм.

В Гидрометцентре дали прогноз на сентябрь в России 1 сентября 2021, 19:13

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Бабье лето в Москве не стоит ждать в ближайшее время, так как первая половина месяца во всей России будет относительно холодной – температура прогнозируется на 2–3 градуса ниже нормы, рассказал газете ВЗГЛЯД научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «На большей части территории страны, от Заволжья до побережья Тихого океана, прогнозируется теплый сентябрь – температура будет выше нормы. Сюда относится и Урал, и Западная Сибирь, и Якутия, и весь Дальний Восток. На Европейской части страны среднемесячная температура будет держаться около нормы. Тем не менее в течение месяца будут наблюдаться заметные колебания, в частности температуры и осадков», – говорит Вильфанд. Он поясняет, что сентябрь начнется с холодной погоды. Уже в четверг максимальные дневные температуры опустятся до 12–14 градусов, а в последующие дни до 11–13 градусов, что очень холодно, поскольку в последний день лета в столице температура достигала 26 градусов тепла, а в Подмосковье – 28. «Такой температурный фон будет примерно на 3–4 градуса ниже нормы начиная с 3 сентября. Завтра – примерно на 2 градуса ниже нормы. Похолодание также заденет юг России (Центрально-Черноземная, Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края) – везде будет понижение температуры. Но эти отрицательные аномалии (2–3 градуса ниже нормы) хоть и будут наблюдаться в регионах, температура все равно останется комфортной», – рассказывает собеседник. В Краснодаре и Ростовской области ожидается от 20 до 25 градусов тепла, в Центрально-Черноземной области (в Тамбовской, Белгородской, Курской областях) температура также будет выше 20 градусов, продолжает собеседник. В Сочи же будет наблюдаться «послеафриканская жара». «Это не гипербола про «послеафриканскую жару». Последние два дня лета воздушные массы приходили из Северной Африки, были очень жаркими, а сейчас идет холодный поток. Поэтому температура воздуха будет 25–26 градусов, что означает начало «бархатного сезона», когда температура воды и воздуха примерно одинаковы – комфортная погода для тех, кто не очень любит жару», – считает Вильфанд. В Крыму тоже будет наблюдаться понижение температуры до 25 градусов, говорит синоптик. Кроме того, во всех названных регионах прогнозируются осадки 2–3 сентября. Однако в Центральной России дождь наблюдается уже сегодня, а с завтрашнего дня он прекратится, но температуры все равно будут невысокими. «Кстати, нужно отметить, что действительно низкие температуры будут ночью. Начиная с 3-го числа температура будет от 3 до 8 градусов – это минимальное значение. Я напомню, что сегодняшняя ночь была от 16 до 18 градусов – настоящая летняя ночь. Вот такое резкое понижение происходит», – сообщает эксперт. Синоптик также подчеркнул, что точно не стоит ждать бабьего лета – периода сухой ясной погоды после затяжного ненастья – в первую декаду сентября. Если же сравнивать приближенность к температурной норме по климатическим значениям, то данный период в столице может наступить ближе к концу месяца. Однако он отметил, что Гидрометцентр в обязательном порядке предупредит россиян о приходе бабьего лета за несколько дней до его наступления. Ранее синоптики рассказали, что в День знаний, 1 сентября, москвичей ожидает пасмурная погода, воздух днем прогреется до 17 градусов, а также прогнозируется дождь, местами сильный. Собянин опроверг миф о кормящей Москву России 1 сентября 2021, 17:00

Фото: Соловьёв LIVE/Youtube

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на II марафоне «Новое знание» заявил, что утверждения о том, что «вся страна кормит столицу», неверны в корне. «Действительно, такая есть история, когда говорят о том, что вот «вся страна кормит Москву», «вот мы там где-то живем, а вот москвичи жируют, а наши доходы идут все в Москву», – признал глава города. Выступление столичного градоначальника опубликовано на странице российского общества «Знание» во «ВКонтакте». Собянин подчеркнул, что Москва большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. «И этих денег хватает для того, чтобы 60% всем регионам страны перечислять. Москва является крупнейшим донором страны», – указал он. «Москвичи отдали другим регионам, другим гражданам страны 800 млрд рублей в прошлом году, себе оставив 890. Практически половина своих денежек, которые они отчисляют, отдают другим жителям страны. Не забирают от них, а отдают – пенсионерам, людям которые идут в поликлиники и больницы», – продолжил мэр. Он подчеркнул, что экономика столицы равна валовому региональному продукту, который производится в Москве, «не больше и не меньше». Собянин напомнил, что главный источник поступлений в бюджет – подоходный налог, «то, что сами москвичи отчисляют в бюджет». «Прибыль распределяется [соответственно тому], сколько людей работают в Москве, и пропорционально этому компании распределяют налоги на прибыль», – сказал глава города. Он отметил, что такая практика складывается во всем мире: крупнейшие города являются крупнейшими донорами для своих стран. Например, то же самое происходит в Свердловской области, где Екатеринбург является крупнейшим донором, в Нижегородской области, где Нижний Новгород выступает таким донором. «Крупные города, большие города – у них высокая производительность труда, соответственно, большой эффект в экономике, и, соответственно, большие налоги», – подвел итог Собянин. Подросток на самокате сбил беременную женщину в Москве 2 сентября 2021, 15:49 Текст: Алексей Дегтярев

Несовершеннолетний в Москве сбил беременную женщину, у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ее госпитализировали, сообщили в ГУ МВД по столице. Инцидент произошел в Таганском районе города, сообщение о том, что женщину увезли на машине скорой помощи, поступило около 16.00, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. «В 9.00 этого же дня гражданку сбил подросток на самокате. Женщина беременна, диагноз: ушиб мягких тканей головы, множественные ссадины верхних и нижних конечностей, закрытая черепно-мозговая травма», – пояснили в ГУ МВД. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего. Начаты поиски подростка, сбившего женщину. В конце августа в Сочи мужчина на электросамокате сбил ребенка, было возбуждено уголовное дело. До этого ученый-биолог, правнук поэта Федора Тютчева, 80-летний Иван Пигарев погиб в результате столкновения его электрического велосипеда с самокатом. Полиция пришла с обыском в номер отеля к мужу Гай Германики в Москве 2 сентября 2021, 17:31 Текст: Вера Басилая

Сотрудники полиции проводят обыск в гостинице Ritz-Carlton на Тверской улице в Москве после анонимного сообщения о стрельбе в одном из номеров, в котором, предположительно, проживает супруг режиссера Валерии Гай Германики бизнесмен Денис Молчанов. «В полицию поступило анонимное сообщение о стрельбе в одном из номеров Ritz-Carlton, якобы кто-то выстрелил из охотничьего ружья. Полицейские, прибыв на место, обнаружили в одном из номеров постояльца с охотничьим ружьем. Он показал разрешение на него, сейчас проверяется, вел он из него стрельбу или нет. В номере проводится обыск», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, в этом номере, предположительно, остановился бизнесмен Денис Молчанов – супруг режиссера Валерии Гай Германики. В администрации отеля отказались комментировать информацию об обысках. «Мы не распространяем информацию о наших гостях», – заявили сотрудники гостиницы. Ранее шестеро неизвестных напали на 28-летнего мужчину в ночь на 15 августа в Москве. Двое из них открыли стрельбу. Расстреляв молодого человека, убийцы скрылись на двух автомобилях Toyota Camry. Позднее на месте преступления полиция обнаружила 15 гильз, банковскую карту, мобильный телефон и ключи от автомобиля. По предварительной информации, жертвой киллеров стал уроженец Махачкалы Гасан Абдуллаев. Он хотел сбежать и спрятаться от злоумышленников во дворах, но сделать это ему не удалось. В исписанной молитвами квартире в Москве нашли мумию 1 сентября 2021, 18:52 Текст: Алексей Дегтярев

В одной из квартир в районе Северное Измайлово найдено мумифицированной тело женщины, умершей несколько лет назад, пишут СМИ. О теле узнали соседи после того, как у них в квартире начало капать с потолка ванной, источник воды был в квартире на 12-м этаже, там произошла коммунальная авария, передает «Московский комсомолец». Соседи пытались достучаться до жильцов квартиры, но им никто не открывал. По их словам, там жила пенсионерка 1948 года рождения, у которой умерли мать и сын. Жильцы затапливаемой квартиры обратились к спасателям и в полицию, те вскрыли квартиру. Там нашли останки хозяйки квартиры, она была на кухне. Вся квартира, в том числе балкон, были исписаны молитвами. Пенсионерка скончалась в августе 2016 года, именно этим месяцем была датирована последняя квитанция на ее имя. Собянин сообщил о выплатах в 20 тыс. рублей ветеранам и участникам обороны Москвы 3 сентября 2021, 18:53 Текст: Алексей Дегтярев

Ветераны войны и участники обороны Москвы получат материальную помощь к годовщине декабрьского контрнаступления в размере 20 тыс. рублей, сообщил мэр города Сергей Собянин. «И по традиции – к годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 тыс. рублей», – сообщил градоначальник в своем блоге. Мэр сообщил, что в пятницу посетил фронтовика Бориса Павловича Уткина, которому вручил нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву». Этим же знаком будут награждены свыше 1,1 тыс. ветеранов, ныне здравствующие участники сражения. «Осенью 1941 года курсант артиллерийского училища Борис Уткин сражался под Волоколамском. Был участником легендарного парада на Красной площади. Вместе с боевыми товарищами прошел путь от Москвы до Вены. В мирное время более 50 лет отдал службе в рядах Вооруженных Сил. И сегодня ветеран по-прежнему в строю. Борис Павлович является членом лекторской группы Московского городского совета ветеранов и по мере сил участвует в патриотическом воспитании молодежи», – рассказал Собянин про ветерана. Повредившему машину ФСБ на незаконных акциях в Москве вынесли приговор 1 сентября 2021, 13:30 Текст: Алексей Дегтярев

Вынесен приговор молодому человеку, который повредил на несанкционированной акции в Москве 23 января автомобиль спецслужб, он получил пять лет условно, сообщил Тверской суд Москвы. «Приговором Тверского районного суда города Москвы Борисов Г. Б. признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для его здоровья) и ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества). Путем частичного сложения наказаний Борисову Г. Б. назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Наказание считать условным с испытательным сроком в течение пяти лет», – цитирует сообщение суда ТАСС. Инцидент произошел 23 января на акции на Цветном бульваре. На видео в соцсетях запечатлено, как участники незаконной акции забрасывали автомобиль с мигалкой снежками, подбегавшие люди били по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. По делу проходят несколько человек, включая блогера Константина Лакеева. Он извинялся перед госслужащими и полицейскими за нападение на автомобиль ФСБ. Собянин назвал дату запуска системы FacePay на всех станциях московского метро 1 сентября 2021, 15:58 Текст: Елена Мирошниченко

Система FacePay станет доступна на каждой станции московского метрополитена с 15 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня [система оплаты с помощью распознавания лиц через камеры на турникетах] работает на трех станциях метрополитена. Мы думали, что никто не будет записываться, ну кому хочется фотографироваться, в какую-то систему заносить свои данные, еще и банковский счет. <...> 15 тыс. [человек] за несколько недель записались. С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы, так что фотографируйтесь, проходите, мы вас любим, мы вас узнаем», – сказал Собянин в ходе марафона «Новое знание», передает ТАСС. По его словам, внедрить новый способ оплаты поможет система распознавания лиц. «Вы на своем телефончике находите специальное приложение, фотографируете себя и посылаете [в систему]. Ваши личики будут зарегистрированы в информационной транспортной системе, и когда вы проходите в метрополитене, вас видеокамера фиксирует и говорит «Окей, это Ваня Иванов, проходи», и у вас списываются [средства] со счета, банковской карты или электронной карты «Тройка», как вы хотите», – пояснил мэр. Ранее сообщалось, что в московском метрополитене проводится тестирование системы, позволяющей оплачивать проезд по скану лица. В Москве автомобилист сбил на переходе ребенка на самокате 1 сентября 2021, 19:28 Текст: Елена Мирошниченко

Автомобилист сбил в Москве ребенка, переезжавшего на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщил столичный дептранс. «На Салтыковской улице в районе дома 37 автомобиль совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе. ГИБДД установлено, что ребенок переезжал на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Его госпитализировали в медучреждение», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный дептранс. Также дептранс призвал родителей в связи с началом учебного года напомнить детям о правилах: велосипеды и самокаты необходимо везти рядом с собой при переходе дороги. Ранее сообщалось, что в Москве таксист сбил малолетнюю девочку и скрылся с места аварии. Москвичей предупредили о сильном ветре 2 сентября 2021, 19:28 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве утром в пятницу ожидается сильный ветер, Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с 9.00 пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. «Желтый (уровень) – погода потенциально опасна», – цитирует сообщение Гидрометцентра РИА «Новости». Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду. Предупреждение действует с 9.00 мск до 7.00 5 сентября. В Московской области оно действует с 9.00 3 сентября до 21.00 4 сентября. Собянин в ходе марафона общества «Знание» рассказал о внедрении беспилотников в Москве 1 сентября 2021, 15:25 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве планируется внедрить систему беспилотных аппаратов, которые должны улучшить движение на дорогах, сказал мэр города Сергей Собянин. «Очень модная тема – беспилотники. Сегодня тестируются практически во всех видах транспорта, на дорогах, в метрополитене, пригородных электричках, трамваях. За этим, наверное, будущее, я не думаю, что это радикально улучшит движение на дорогах, но, тем не менее, такая система тестируется, я думаю, что, конечно, она будет внедрена в городе», – заявил Собянин в ходе II федеральном просветительского марафона «Новое Знание», передает РИА «Новости». Ранее в МВД сообщали, что подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии стали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения. Число пассажиров такси в Москве за десять лет выросло в 22 раза 2 сентября 2021, 14:33 Текст: Алексей Дегтярев

Число перевозимых таксистами пассажиров в столице выросло с 2010 года в 22 раза, сообщил замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Пронин. «Эта цифра с 2010 года выросла в 22 раза», – заявил Пронин в эфире «Говорит Москва», передает «Интерфакс». По словам представителя ведомства, в сутки в городе перевозят 1 млн человек на такси. В в Московском регионе работают порядка 150 тыс. машин такси, порядка 70% заказов уходит агрегатору «Яндекс.Такси». Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников предложил давать доступ к услугам агрегаторов такси водителем со стажем не менее трех лет и имеющим российское водительское удостоверение или права иностранного государства с русским языком в качестве государственного. Москвичам пообещали возвращение летнего тепла 2 сентября 2021, 13:59 Текст: Евгения Шестак

Возвращение теплой погоды в Москву ожидается в конце первой декады сентября, но назвать аномальными температуры, прогнозируемые в этот период, нельзя, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, через некоторое время в столице настанет бабье лето. Кроме того, прогнозируемая температура воздуха в этот период составит плюс 17-20 градусов, передает «Вечерняя Москва». «Мы ожидаем, что теплая погода вернется в столичный регион в конце первой декады сентября», – рассказала Позднякова. При этом метеоролог добавила, что в настоящее время трудно спрогнозировать, будет ли бабье лето аномально теплым. «В целом сентябрь ожидается на 1-1,5 градуса выше нормы. Аномальными считаются температуры, которые отклоняются от нормы на семь градусов и больше», – резюмировала она. Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что настоящая осенняя погода наступит в четверг в Москве и Подмосковье. Синоптики объявили о наступлении метеорологической осени в Москве 2 сентября 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Настоящая осенняя погода наступит в четверг в Москве и Подмосковье, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Первое дыхание осени. По сути, сегодня – первый день метеорологической осени. Сегодня погода в Москве обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать новые порции разрозненных дождевых туч и более свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном ниже, чем положено в это время года», – передает ТАСС слова Тишковца. По его словам, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4,9 м/с. «В столице уже не выше +13-15, в Подмосковье – от 12 до 17 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 741 мм ртутного столба (норма 748 мм рт. ст.)», – сказал метеоролог. Ранее в четверг синоптики сообщили, что облачная погода с прояснениями и дождь ожидаются в Московском регионе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил об использовании темы климата в мире для решения экономических задач 3 сентября 2021, 13:23 Тема изменения климата рядом стран часто используется для решения экономических задач, переформатирования рынка и во внутренней политике, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. «Борьба с изменениями климата частенько используется и для решения каких-то текущих экономических задач, это стремление переформатировать энергетический рынок, и во многих странах во внутриполитической повестке дня используется», – приводит РИА «Новости» слова Путина. 25 августа на встрече со специальным представителем президента России по вопросам климата Русланом Эдельгериевым посол Великобритании Дебора Броннерт выразила надежду на участие Путина в климатической конференции в Глазго. И Россия, и Великобритания признают, что между ними есть разногласия, но «борьба с изменением климата» является сферой, в которой «сотрудничество является возможным и необходимым». Эдельгериев и Броннерт «договорились продолжить взаимодействие по широкому кругу вопросов с тем, чтобы обеспечить успех конференции сторон в Глазго». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД