Песков назвал переговоры Путина и Эрдогана конструктивными и своевременными

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели конструктивные, своевременные, нужные и полезные для Москвы и Анкары контакты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это были весьма конструктивные, своевременные и нужные контакты, очень полезные для двух сторон», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, речь в первую очередь шла о двусторонних отношениях. «По экономике просели по товарообороту в 2020 году, об этом уже президент говорил, там более чем на 20%, но за первые семь-восемь месяцев этого года уже на 55% подросли в нашем совместном торгово-экономическом обороте. То есть не только отыграли падение предыдущего года, но и добавили еще свыше 30%, это очень хорошая динамика, позитивная. Лишний раз подтверждает очень хороший потенциал, который есть в плане торгово-экономического сотрудничества наших двух стран», – отметил Песков.

Он также сообщил, что Путин поднял на переговорах с Эрдоганом тему ограничений на российские товары. «Было обращено внимание на взаимные ограничения, которые сохраняются в экономике. Это дополнительные ввозные пошлины, например, которые в Турции действуют на целый ряд позиций металлургической продукции, на фанеру, на шины. Президент Путин поднимал эту тему в разговоре с господином Эрдоганом», – сказал Песков.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в космической сфере. «Упоминали сотрудничество в космосе. Возможность подготовки турецкого космонавта и так далее. Об этом тоже заводил речь президент Путин», – сказал Песков.

Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции.