Путин рассказал о планах перехода России к низкоуглеродной экономике

Российские власти ведут активную работу по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике, сообщил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

«Наши страны решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Речь идет о переходе к новому энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики. Это требует объединения усилий и федеральных, и региональных властей. И, пользуясь случаем, хотел бы отметить, что в России ведется активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он также указал, что производство СПГ в России может достигнуть 140 млн тонн в год к 2035 году. «Мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 2035 году увеличить его производство, я эту цифру назову и не то, что я надеюсь, уверен, что она будет достигнута – 140 миллионов тон в год», – сказал президент.

Путин добавил, что Россия видит в этой области поле для совместной работы с Казахстаном, передает РИА «Новости».

Межрегиональные форумы России и Казахстана проводятся ежегодно, начиная с 2003 года. Предыдущий состоялся в ноябре 2019 года в Омске. Очередной форум был запланирован на 2020 год в казахстанском Кокшетау, однако он был перенесен на более поздний срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.