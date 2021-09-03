Американские СМИ написали о страхе сирийских крестьян остаться без защиты войск США

Сирийские крестьяне опасаются ухода американских войск после вывода армии США из Афганистана, пишет The Wall Street Journal.

В публикации описывается обстановка на северо-востоке Сирии, где местные жители опасаются полного вывода американских войск. По данным СМИ, американские войска уже оставили три базы на территории Сирии. Военачальники армии США и их союзники из возглавляемых курдами Сирийских демократических сил встретились с местными жителями, чтобы спросить об угрозах безопасности, пишет The Wall Street Journal.

При этом Пентагон в пятницу опроверг сообщения СМИ о сокращении присутствия американских войск в Сирии.

«Это не так. Параметры нашей миссии в Сирии остаются прежними. Мы сегодня утром звонили, чтобы в этом удостовериться», – сказал РИА «Новости» представитель министерства обороны США.

Ранее Пентагон оценивал свое присутствие в стране в 900 военнослужащих.

Отметим, что в июле Россия и Сирия призвали США немедленно передать правительству в Дамаске контроль над всеми незаконно оккупируемыми в республике территориями, об этом говорилось в совместном заявлении межведомственного координационного штаба двух стран по возвращению беженцев на территорию республики.

В заявлении подчеркивалось, что несмотря на проводимую правительством Сирии колоссальную работу по восстановлению разрушенной за годы боевых действий инфраструктуры страны и обеспечению безопасности граждан, «США и их союзники продолжают любыми способами препятствовать стабилизации обстановки в стране».

Вывод войск США из Афганистана, который завершился 30 августа, обернулся хаосом. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана.

26 августа возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».

А в ходе удара ВС США в Афганистане 29 августа погибли семь детей.

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