РЭО подсчитал объем выбрасываемого россиянами мусора

Каждый житель России ежегодно в среднем выбрасывает 400 кг отходов. Российский экологический оператор (РЭО) в связи с этим призывает развивать экологическую культуру.

«Обычный житель России ежегодно выбрасывает 400 килограммов отходов. Ежегодно люди выбрасывают более 200 млрд пластиковых бутылок. В мусорные баки летят 58 млрд одноразовых стаканчиков и едва ли не пять триллионов пакетов. Если отходами не заниматься, то наша планета полностью погрязнет в отходах. Поэтому появилось такое понятие – экологическая культура. Такая культура поможет сохранить планету чистой. И при помощи уроков «Зеленой школы» мы хотим рассказать молодому поколению об экологической культуре, а больше всего – об отходах и работе с ними», – передает ТАСС слова гендиректора компании Дениса Буцаева.

Отмечается, что уроки проекта «Зеленая школа» в настоящее время собрали на YouTube более 750 тыс. просмотров. «РЭО разослал материалы «Зеленой школы» более чем в 3000 школ в 40 субъектах РФ. Лидерами оказались Уфа, Саратов, Москва, Тамбов, Челябинск, Братск, Чебоксары и Ижевск. В Уфе к проекту «Зеленая школа» присоединились более 60 школ», – отмечается в сообщении.

Напомним, в июле РЭО стал единым оператором систем учета отходов в России.