В Кремле заявили об отсутствии планов введения федеральных мер по коронавирусу

В Кремле считают рост заболеваемости COVID-19 в России серьезным поводом для очередной мобилизации, но мер на федеральном уровне пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Динамика в целом ряде регионов действительно не очень хорошая в плане очередного скачка. Каждый регион в зависимости от специфики принимает меры самостоятельно. Но, безусловно, эта ситуация является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, но для очередной мобилизации», – передает РИА Новости слова Пескова.

На вопрос, требует ли ситуация с коронавирусом введения более жестких ограничительных мер на федеральном уровне, Песков ответил: «В настоящее время об этом речи не идет».

«Мы видим, что цифры растут, к сожалению. Мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом. И, конечно же, мы видим очень печальные антирекорды в плане смертности. Конечно, это требует нашего внимания», – сказал Песков.

Он также отметил, что ряд регионов уже «энергично принимают меры».

«Здесь я хочу напомнить, что все-таки каждый регион обладает своими особыми полномочиями. Мы видим, что какие-то регионы уже ввели QR-коды, какие-то собираются, ограничения на массовые мероприятия, на учебный процесс», – добавил Песков.

Напомним, в среду суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 22430 случаев, скончались за сутки 857 пациентов.