Россия стала главным поставщиком электроэнергии в Грузию

Россия стала главным импортером электроэнергии в Грузии – за 8 месяцев этого года поставлено 1049,4 млн киловатт-часов, что составляет 61% от общего объема импортированной в страну электроэнергии. Это на 171% больше, чем за 8 месяцев прошлого года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

До этого наивысший показатель импорта из России – 32% от общего показателя – фиксировался в 2019 году.

Напомним, что на днях турецкая компания ENKA расторгла контракт с правительством Грузии о строительстве каскада Намахвани ГЭС на западе страны из-за нарушения оговоренных в нем условий и обстоятельств. Контракт, по которому инвестор обязывался вложить в проект 830 млн долларов, был подписан два года назад.

Ввод в строй данной ГЭС позволил бы вырабатывать 1,5 млрд киловатт-часов, что позволило бы покрыть от 10 до 12% годового потребления страной электроэнергии. Сейчас Грузия на 65% обеспечивает свои энергетические нужды импортом из России, Азербайджана и Турции.

По данным экспертов, к 2030 году Грузии понадобится 22 млрд киловатт-часов в год. Однако против строительства в течение нескольких месяцев выступали различные НПО, а также лица, называющие себя «защитниками Рионского ущелья» – места, где должны были построить ГЭС. Они митинговали в Тбилиси и регионах, говоря о том, что строительство принесет «непоправимый ущерб» и «катастрофу». Активисты блокировали работы на месте. Они отказывались выслушивать любые аргументы – правительства Грузии или иностранных специалистов.

Протестующих поддерживала радикальная грузинская оппозиция – сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который скрывается от грузинского правосудия на Украине. Комментируя срыв строительства, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал его «плохим сигналом для будущих инвестиций», которые помогли бы обеспечить энергетическую независимость страны.