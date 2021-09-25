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Лавров сыронизировал по поводу выбравшей лимит просьб Украины
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Москва не намерена просить об отмене американских санкций, весь лимит на просьбы выбрала Украина, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров, говоря о «вмешательстве» России в выборы в США, пояснил, что американская сторона делала такие заявления «не разобравшись», передает РИА «Новости».
«Это американские манеры, мы к ним привыкли. Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит, и ничего, по-моему, так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься», – пошутил он.
Также глава ведомства назвал критику в адрес выборов в Крыму попыткой отвлечь внимание от провала Киева в выполнении Минских договоренностей.
«Насчет Крыма... Не только Турция заявила, что они озабочены, осуждают голосование в Крыму. Ну, я это объясняю, вот этот шум, двумя вещами: во-первых, пять лет назад, когда были выборы в Госдуму предыдущего созыва, никто подобные заявления не делал. По крайней мере, они так громко никогда не звучали... То, что сейчас ухватились за эту тему... так называемой «Крымской платформы» в Киеве, и шум по поводу голосования – я думаю, что это попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом (Украины Владимиром) Зеленским позорно провалил свои обязательства по Минским договоренностям относительно восстановления, преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны», – подчеркнул Лавров.
Критика выборов в Госдуму, по его словам, является «дипломатическим непрофессионализмом» зарубежных партнеров. «Вторая причина, почему они это делают – наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие дипломатического, внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда», – подвел итог министр.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
В Раде проголосовали за выдвижение Зеленского на «Оскар» за «инсценировку покушения»
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Депутаты Рады проголосовали по депутатскому запросу о выдвижении президента Украины Владимира Зеленского на кинопремию «Оскар» за лучший сценарий в связи с покушением на его первого помощника Сергея Шефира. Автор Запроса депутат Гео Лерос попытался указать на то, что инцидент был инсценировкой.
«Ставится на голосование запрос народного депутата Гео Лероса «О ходатайстве перед Американской киноакадемией о вручении президенту Владимиру Зеленскому «Оскара» за лучший сценарий и спецэффекты в фильме «Покушение, которого не было». Смотреть всем», – зачитала депутатский запрос в ходе заседания Рады заместитель главы парламента Елена Кондратюк, передает ТАСС.
Вопрос был выставлен на голосование, свои голоса за него отдали 35 депутатов, тогда как для рассмотрения депутатского запроса необходимо 150 голосов.
Автор запроса – депутат Гео Лерос – ранее был исключен из фракции партии «Слуга народа» за критику Зеленского. В начале сентября он участвовал в потасовке с депутатом от президентской партии Николаем Тищенко в зале Верховной рады.
Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение. Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прежде чем заявлять о «руке Кремля» в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Киеву следует вспомнить, чем закончилась история с Аркадием Бабченко.
Кандидат в канцлеры ФРГ потребовал «геополитических гарантий» по Украине
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Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли принимать проект в эксплуатацию, Лашет ответил: «Да». При этом, по его словам, необходимы «геополитические гарантии», что трубопровод не обернется проблемами для Украины, передает ТАСС.
«Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», – сказал кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС и ХСС во время теледебатов в эфире телеканала ARD.
Ранее в четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Напомним, 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.
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Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина
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Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России.
Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости».
На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России.
Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер.
Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России».
Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно».
Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром»
В турецкой прессе трактовали слова Эрдогана о Крыме
Заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана об «аннексированном» Крыме связано с желанием угодить Соединенным Штатам, предполагает турецкая газета Cumhuriyet.
Последние заявления турецкого руководства демонстрируют желание Анкары стать «стратегическим партнером» Вашингтона, отметили авторы публикации, передает РИА «Новости».
Автор Cumhuriyet отметил, что сложно говорить о тесном сотрудничестве, если интересы стран сталкиваются. В Черноморском регионе США желают «беспрепятственно заплывать в море в обход конвенции Монтре, закрепиться там, сделать Черное море озером НАТО и потеснить Россию». Турция же пытается сохранить регион для причерноморских государств.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
На Украине назвали «теневого президента» страны
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Киевский политолог Михаил Басараб назвал руководителя офиса Владимира Зеленского «серым кардиналом» Украины, который в дуэте с президентом запугивает действующую власть, устраняя конкурентов.
«В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт (президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса – прим. ВЗГЛЯД.) демонстративно укрепляет власть», – рассказал Басараб в интервью журналу «Краина», передает РИА «Новости».
По его словам, в последнее время глава государства стал действовать гораздо жестче, а в планах Зеленского и Ермака – установить в Киеве авторитарный режим. Политолог считает, что Зеленский и его помощник отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, чтобы захватить всю власть в стране. Теперь этот дуэт планирует сместить с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, утверждает Басараб.
В июле Аваков написал заявление об отставке, после чего Верховная рада Украины уволила его с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Как пояснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, это было сделано по просьбе Зеленского.
Ранее блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
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Стали известны подробности задержания экс-вице-премьера Крыма
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«Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, задержанный по подозрению в мошенничестве и коррупции, может быть замешан в хищении денег при строительстве школ и детских садов», – предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Владимир Джаралла. В пятницу Кабанов был задержан правоохранительными органами.
«Правоохранители раскрыли и пресекли целую преступную схему по воровству и выводу денег из бюджета. В этом деле также фигурирует экс-министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Речь идет о хищении нескольких сотен миллионов рублей. Теперь силовикам предстоит попытаться вернуть все выведенные деньги», – пояснил крымский политолог Владимир Джаралла.
По его словам, в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) Кабанов курировал масштабный ремонт и возведение объектов инфраструктуры. «Специалисты в этой сфере знают, на каком этапе обычный гвоздь становится золотым», – напомнил эксперт.
Он также отметил, что «Кабанова сняли с финишной прямой, когда он хотел пройти в Госдуму, и подождали с задержанием, чтобы не создавать негативный фон перед выборами».
«Кабанов у меня и ранее вызывал недоверие. Во-первых, из-за отсутствия идеологии. Во-вторых, из-за перехода из ЛДПР в «Единую Россию» по карьерным соображениям», – признался в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он также добавил, что относящаяся к ведению Кабанова работа по ФЦП обсуждалась на высоком уровне, и власти «пришли к выводу, что там все запущено».
Ранее стало известно, что отправленный недавно в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития, задержан.
Также отмечается, что правоохранители провели следственные мероприятия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова. По данным источников, Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в мошенничестве и коррупции.
Госсовет в четверг одобрил отставку Евгения Кабанова, которого глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность заместителя председателя Совета министров республики 27 ноября 2018 года. Указ Аксенова об отставке Кабанова опубликован на официальном портале республиканского Совета министров. В документах уточняется, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию.
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В США решили «заставить» Россию уважать Украину
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Американские сенаторы во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Киева и призвали оказывать давление на Москву с помощью санкций, следует из резолюции, представленной на рассмотрение Конгресса США.
В документе описываются важные события, произошедшие на Украине в период с 1990 года. Речь идет о приобретении независимости страны (1991), «Оранжевой революции» (2004) и Евромайдане (2013). В одном из пунктов также говорится о «злонамеренной деятельности» России. Политики обвиняют Москву во «вторжении» на территорию Украины и «аннексии» Крыма, передает RT.
Они утверждают, что на протяжении 30 лет Киев делает успешные шаги на пути к демократическим преобразованиям, в частности, в области обороны, борьбы с коррупцией и укреплении принципа верховенства права. Кроме того, отмечается деятельность властей, направленная на предоставление автокефалии местной церкви. Это имеет особое значение для «самостоятельного определения будущего Украины без влияния Кремля», подчеркнули сенаторы.
Они заключили, что США и союзники должны продолжать санкционное давление на Россию до тех пор, пока она не начнет «уважать территориальную целостность Украины».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие «агрессии России» и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны стать приоритетом сессии ООН.
Киев объяснил нежелание разрывать отношения с Россией
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Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль».
Кулеба считает, что «дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году», а «теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу». Он пояснил, что такой шаг – «это высшая мера наказания». По мнению министра, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба указал, что у Москвы и Киева «и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это неразумный шаг», передает ТАСС со ссылкой на «Дом».
Напомним, с 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Также голосование на выборах в Госдуму прошло среди жителей Донбасса с российскими паспортами. На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Стало известно о задержании бывшего вице-премьера Крыма Кабанова
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Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, который покинул пост в четверг, был задержан в тот же день, сообщил его отец Константин Кабанов.
«Подтверждаю. Его задержали на 48 часов», – сказал ТАСС отец бывшего вице-премьера, уточнив, что задержание произошло в четверг.
Госсовет в четверг одобрил отставку Евгения Кабанова, которого глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность заместителя председателя Совета министров республики 27 ноября 2018 года. Среди вопросов, которые курировал вице-премьер, были строительство и реализация федеральной целевой программы по развитию Крыма.
Указ Аксенова об отставке Кабанова опубликован на официальном портале республиканского Совета министров. В документах уточняется, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию.
Кабанов с февраля 2016 года занимал пост заместителя председателя комитета Государственного совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям. С 19 сентября 2014 года Кабанов – депутат Государственного совета Республики Крым первого созыва.
Украина обвинила Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ
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Командование воздушных сил ВС Украины выступило с утверждением, что российские самолеты-разведчики якобы «грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений».
«В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений. Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты», – утверждается в сообщении командования в соцсети Facebook.
В среду на Украине начались учения «Объединенные усилия – 2021» с участием НАТО. В этот же день украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом.
В понедельник в Черном море стартовали учения ВМФ России, в которых задействованы около 20 боевых кораблей и подводных лодок.
В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
Киев обвинил Россию в росте цен на газ
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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль выразил мнение, что к росту цен на газ привела «энергетическая война», якобы развязанная Газпромом для введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток – 2».
«То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах, – это энергетическая война, которую Газпром развязал для шантажа и введения в эксплуатацию «Северного потока – 2». Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы», – заявил Шмыгаль.
В то же время премьер заверил, что цена на газ для населения Украины до конца отопительного сезона меняться не будет. Он также добавил, что в целом страна готова к отопительному сезону, передает ТАСС.
Напомним, цена на газ в Европе на прошлой неделе вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
В Газпроме в ответ заявили, что поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, а обвинения в том, что компания недопоставляет топливо, абсурдны.
Представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. Перед этим МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.
Украина попросила Россию вернуть нарушившего границу агента-узбекистанца
Несогласованность украинских силовиков привела к провалу их операции на границе с Россией, и теперь Киев просит вернуть нарушившего границу агента-узбекистанца, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Низкая эффективность украинских пограничников и несогласованность действий на приграничной территории Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы Украины, привели к провалу оперативного мероприятия и агента. В результате украинская сторона нарушение границы признала и просит вернуть участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца», – рассказали в российской спецслужбе, передает РИА «Новости».
Ранее в ФСБ сообщили о задержании узбекистанца, сотрудничающего с украинскими правоохранителями и ради нераскрытия «легенды» пересекшего границу с Россией.
Отмечается, что, по словам задержанного, он сотрудничает с Государственной миграционной службой Украины с 2019 года. В рамках проводимых службой мероприятий участвовал в выявлении причастных к преступлениям, проводимых через границу. Подчеркивается, что для сбора доказательств в его одежду и личные вещи украинские правоохранители вмонтировали спецтехнику для скрытой фото, видео и аудио фиксации (вшитые в куртку GPS-трекер, видеокамера, а также замаскированный под систему нагревания табака диктофон).
Кроме того, в ФСБ заявили, что «перед мероприятием для храбрости агент ГМСУ употребил приобретенное заранее наркотическое средство «Мефедрон», часть которого имел при себе в момент задержания российскими пограничниками».
Пушков объяснил метания Зеленского по миру поиском денег
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Сенатор Алексей Пушков указал на связь «мечущегося по мировым площадкам» в поисках денег президента Украины Владимира Зеленского с докладом Счетной палаты ЕС (ЕСА) о неэффективности поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине.
«Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, еще в 2015 году в Париже «на высоком уровне» ему говорили, что Европа не будет «вкачивать» деньги в Украину, если положение дел в стране не изменится.
«Не изменилось. Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи типа «Крымской платформы» и призывая ООН заниматься безнадежными украинскими делами, которые само же руководство Украины и загнало в тупик», – заключил он.
Накануне Европейская счетная палата (ЕCA) обнародовала доклад, в котором отметила, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине показала неэффективность в борьбе с крупной коррупцией, в частности, с олигархами. Аудиторы в связи с этим рекомендовали ЕС разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия крупной коррупции на Украине, включая санкции в отношении украинских олигархов. При этом в Еврокомиссии считают, что борьба с коррупцией на Украине идет достаточно успешно.
Напомним, в начале сентября Зеленский представил в США «план трансформации Украины» за 277 млрд долларов. Сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США.
В Нафтогазе оценили шансы на скорый запуск «Северного потока – 2»
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После получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысокие, заявил глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко.
«После вчерашнего решения немецкого регулятора допустить наших польских коллег … в процесс рассмотрения заявки оператора «Северного потока – 2» на сертификацию, вообще с тем, как мы совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие», – написал Витренко в Facebook.
По его словам, также шансы на сертификацию газопровода снижает решение конгресса США о санкциях к «Северному потоку – 2».
В то же время Витренко считает, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток –2» газовый кризис в ЕС может не разрешиться. «Для тех, кто верит..., что с запуском «Северного потока – 2» в Европе будет больше газа, и соответственно, низкие цены. Газпром после запуска «Северного потока – 2» может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут», – написал Витренко.
По его словам, по текущему контракту на транзит с Украиной Газпром должен платить за прокачку 40 миллиардов кубометров газа. При этом он может просто платить деньги за транзит, но фактической прокачки газа может не быть.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».